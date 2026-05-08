Real Madrid và bài toán thanh lý 6 ngôi sao để dọn chỗ cho các bản hợp đồng mới Quy định đăng ký 25 cầu thủ của La Liga buộc Real Madrid phải tái cấu trúc đội hình, thanh lý hàng loạt cái tên nhằm dọn chỗ cho các bản hợp đồng bom tấn.

Sau hai mùa giải liên tiếp trắng tay, Real Madrid đang tiến hành cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho cùng sự hậu thuẫn từ Chủ tịch Florentino Perez. Tuy nhiên, tham vọng chiêu mộ thêm các ngôi sao hàng đầu của Kền kền trắng đang narh hưởng bởi rào cản từ quy định đăng ký nhân sự của La Liga, buộc đội bóng phải thanh lọc mạnh tay trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Real Madrid có thể đẩy đi một vài cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Ảnh: Trang chủ Real.

Áp lực từ quy định đăng ký 25 cầu thủ của La Liga

Tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chiêu mộ thành công 5 tân binh gồm Carlos Espi (25 triệu euro từ Levante), Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konate và Denzel Dumfries. Sự xuất hiện của các bản hợp đồng mới khiến quỹ nhân sự đội một của Real Madrid tăng lên 24 người.

Theo quy định của ban tổ chức La Liga, mỗi câu lạc bộ chỉ được phép đăng ký tối đa 25 cầu thủ cho đội một, tương ứng với số áo cố định từ 1 đến 25. Điều này đồng nghĩa với việc Ban huấn luyện chỉ còn đúng 1 suất trống duy nhất trong danh sách. Ban lãnh đạo đội bóng hiện vẫn đang thúc đẩy hai thương vụ đắt giá khác là Yan Diomande từ RB Leipzig (dự kiến khoảng 130 triệu euro) và tiền vệ Rodri từ Manchester City. Vì vậy, việc giải phóng bớt các nhân tố không còn nằm trong kế hoạch chiến thuật trở thành yêu cầu bắt buộc.

6 cái tên đứng trước nguy cơ phải rời Bernabeu

Đứng đầu danh sách thanh lý là hậu vệ trái Ferland Mendy. Ở tuổi 31, cầu thủ người Pháp liên tục gặp dính chấn thương gân kheo và chỉ có vỏn vẹn 9 lần ra sân trong cả mùa giải 2025–26. Real Madrid đang cân nhắc gạch tên Mendy khỏi danh sách đăng ký thi đấu giai đoạn lượt đi để tìm kiếm đối tác chuyển nhượng vào kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Trường hợp thứ hai là trung vệ 23 tuổi Raul Asencio. Sự xuất hiện của tân binh Ibrahima Konate đã thu hẹp đáng kể cơ hội cạnh tranh vị trí của Asencio. Bên cạnh lý do chuyên môn, cầu thủ trẻ này còn đang phải đối mặt với các vấn đề pháp lý cá nhân phức tạp, khiến phương án bán đứt hoặc đem cho mượn trở thành giải pháp tối ưu cho cả hai bên.

Eduardo Camavinga có thể rời Real. Ảnh: Getty.

Ở tuyến giữa, Eduardo Camavinga và Aurelien Tchouameni đều nằm trong diện có thể chia tay. Dù từng được đánh giá cao, sự phát triển của Camavinga ở tuổi 23 có dấu hiệu chững lại sau 5 mùa giải gắn bó. BHL sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị từ các đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh để tái đầu tư.

Trong khi đó, Tchouameni được xem là phương án giúp Real Madrid thu về khoản ngân sách lớn, dự kiến khoảng 100 triệu euro. Tiền vệ người Pháp hiện nhận được sự quan tâm lớn từ Manchester United, nhất là trong bối cảnh mối quan hệ giữa anh và các đồng đội xuất hiện vết nứt sau vụ mâu thuẫn với Federico Valverde hồi tháng 5.

Mastantuono được một số CLB Serie A quan tâm. Ảnh: Getty.

Đối với hai tài năng trẻ Endrick và Franco Mastantuono, Real Madrid có thể áp dụng điều khoản linh hoạt của bóng đá Tây Ban Nha. Do cả hai đều dưới 23 tuổi, câu lạc bộ có thể đăng ký họ theo suất của đội trẻ Castilla nhưng vẫn cho phép thi đấu tại đội một, hoặc đem cho mượn tích lũy kinh nghiệm. Sự quyết đoán trong các phương án nhân sự này sẽ quyết định trực tiếp tới sự thành bại của Real Madrid trong chiến dịch tái thiết lực lượng.