Real Madrid và Barcelona đại chiến vì Cristian Romero, Napoli săn đón Raheem Sterling Thị trường chuyển nhượng dậy sóng khi Real Madrid và Barcelona cùng nhắm Cristian Romero, trong khi Raheem Sterling đang đàm phán để gia nhập Napoli tại Serie A.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi các ông lớn bắt đầu thực hiện các kế hoạch củng cố lực lượng dài hạn. Tâm điểm đổ dồn vào tương lai của trung vệ Cristian Romero tại Tottenham và bước đi mới của ngôi sao tự do Raheem Sterling.

Real Madrid và Barcelona tranh giành chữ ký Cristian Romero

Hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona, đều đang đặt trung vệ Cristian Romero của Tottenham Hotspur vào danh sách mục tiêu ưu tiên. Theo các báo cáo từ TEAMtalk, cầu thủ 27 tuổi người Argentina được xem là phương án lý tưởng để nâng cấp hàng phòng ngự cho cả hai đội bóng La Liga trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Romero lọt tầm ngắm Barca và Real.

Mối quan hệ giữa Romero và Tottenham được cho là đã xuất hiện những rạn nứt. Ngôi sao này gần đây đã có những động thái công khai trên mạng xã hội Instagram, ám chỉ sự không hài lòng về chiều sâu đội hình của đội bóng thành London. Đây có thể là tín hiệu cho thấy một cuộc chia tay đang đến gần.

Raheem Sterling đàm phán gia nhập Napoli

Tại Serie A, Napoli đã chính thức bước vào bàn đàm phán để chiêu mộ Raheem Sterling. Cầu thủ chạy cánh 31 tuổi hiện đang là cầu thủ tự do sau khi chấm dứt hợp đồng sớm với Chelsea vào tuần trước.

Napoli muốn có Sterling.

Việc chuyển đến Italy được xem là cơ hội để Sterling tìm lại phong độ đỉnh cao. Đáng chú ý, một trong những động lực chính thúc đẩy thương vụ này là mong muốn của Sterling trong việc tái hợp với người bạn thân và đồng đội cũ tại Manchester City là Kevin De Bruyne tại môi trường bóng đá mới.

Kế hoạch cải tổ toàn diện của Juventus

Juventus đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc đại tu đội hình quy mô lớn vào mùa hè 2026. Theo La Gazzetta dello Sport, đội bóng thành Turin đã xác định được các mục tiêu then chốt cho từng tuyến:

Hàng phòng ngự: Marcos Senesi (Bournemouth) là mục tiêu hàng đầu.

Marcos Senesi (Bournemouth) là mục tiêu hàng đầu. Hành lang cánh: Zeki Celik của AS Roma đang được ưu tiên cân nhắc.

Zeki Celik của AS Roma đang được ưu tiên cân nhắc. Tuyến giữa: Juventus đang theo sát Bernardo Silva (Manchester City) và đặc biệt khao khát biến Sandro Tonali (Newcastle United) thành hạt nhân mới trong lối chơi.

Juventus đang theo sát Bernardo Silva (Manchester City) và đặc biệt khao khát biến Sandro Tonali (Newcastle United) thành hạt nhân mới trong lối chơi. Hàng công: Bên cạnh mục tiêu số một Victor Osimhen, Juventus cũng dự phòng các phương án chất lượng như Randal Kolo Muani và Jean-Philippe Mateta.

Cuộc đua giành các tài năng trẻ: Luka Vuskovic và Kees Smit

Tottenham đang đứng trước nguy cơ mất tài năng trẻ Luka Vuskovic vào tay Bayern Munich. Trung vệ 18 tuổi người Croatia đang gây ấn tượng mạnh tại Bundesliga khi thi đấu cho Hamburg dưới dạng cho mượn. Sự thăng tiến vượt bậc của Vuskovic khiến "Hùm xám" xứ Bavaria hạ quyết tâm giám sát chặt chẽ để đưa anh về Allianz Arena.

Bayern để mắt đến Luka Vuskovic.

Trong khi đó, tiền vệ 20 tuổi Kees Smit của AZ Alkmaar đang trở thành mục tiêu săn đón của ba ông lớn Ngoại hạng Anh là Arsenal, Liverpool và Manchester United. Mức định giá ban đầu của Smit là 60 triệu euro, nhưng con số này dự kiến sẽ tăng lên 75 triệu euro do sự cạnh tranh gắt gao từ các đại diện xứ sở sương mù.