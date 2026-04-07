Real Madrid và 'định mệnh' vô địch Champions League mỗi khi tuyển Ý lỡ hẹn World Cup Việc tuyển Ý vắng mặt tại World Cup 2026 sau thất bại trước Bosnia đang trở thành tín hiệu tâm linh ủng hộ Real Madrid trên hành trình chinh phục danh hiệu thứ 16.

Thất bại của đội tuyển Ý trong loạt sút luân lưu trước Bosnia không chỉ là một nốt trầm cho bóng đá nước này mà còn mở ra một sự trùng hợp kỳ lạ trong lịch sử bóng đá thế giới. Đối với những cổ động viên Real Madrid, việc đoàn quân Thiên thanh vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lại chính là "điềm báo" cho sự thống trị của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tại đấu trường Champions League.

Lời tiên tri từ thất bại của Azzurri

Lịch sử đã chứng minh một quy luật lặp đi lặp lại: mỗi khi đội tuyển Ý lỡ hẹn với World Cup, Real Madrid lại nâng cao chiếc cúp vô địch châu Âu danh giá. Sự trùng hợp này đã kéo dài từ những năm 1950 cho đến tận kỷ nguyên hiện đại, tạo nên một niềm tin tâm linh mạnh mẽ cho các Madridista về chức vô địch lần thứ 16 (Decimosexta) trong mùa giải năm nay.

Tuyển Ý không thể đến World Cup sau thất bại trước Bosnia.

Mối liên kết này bắt đầu từ năm 1958. Khi đó, tuyển Ý phải dừng bước tại vòng loại sau khi xếp sau Bắc Ireland. Ngay trong mùa giải ấy, Real Madrid với sự tỏa sáng của huyền thoại Di Stefano đã đánh bại Milan với tỷ số 3-2 trong trận chung kết để lần thứ ba liên tiếp đăng quang ngôi vương Cúp C1 châu Âu.

Sự lặp lại kỳ lạ trong kỷ nguyên hiện đại

Câu chuyện tương tự đã tái hiện vào năm 2018. Sau thất bại cay đắng trước Thụy Điển ở vòng play-off, Ý chính thức vắng mặt tại World Cup trên đất Nga sau 60 năm. Cùng thời điểm đó, dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane, Real Madrid đã làm nên lịch sử khi giành chức vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp sau chiến thắng kịch tính trước Liverpool.

Đến năm 2022, kịch bản này một lần nữa lặp lại một cách chuẩn xác. Đội tuyển Ý để thua Bắc Macedonia ở phút bù giờ, trong khi Real Madrid của Carlo Ancelotti tạo nên những cuộc lội ngược dòng không tưởng tại Bernabeu trước khi hạ gục Liverpool trong trận chung kết tại Paris.

Vinicius mang lại chức vô địch Champions League cho Real ở năm 2022.

Hành trình chinh phục Decimosexta của Arbeloa

Hiện tại, vào năm 2026, các yếu tố lịch sử đang hội tụ đầy đủ. Tuyển Ý dưới sự dẫn dắt của Gennaro Gattuso đã chính thức mất vé tham dự World Cup tại Mỹ, Mexico và Canada sau trận thua Bosnia. Cùng lúc đó, Real Madrid dưới triều đại của huấn luyện viên Arbeloa đang thể hiện phong độ ấn tượng tại đấu trường châu lục.

Sau khi vượt qua nhà đương kim vô địch Manchester City, Real Madrid đã tiến vào vòng tứ kết để chạm trán Bayern Munich của Vincent Kompany. Mặc dù đại diện nước Đức vẫn là một thế lực đáng gờm, nhưng với bản lĩnh của đội bóng sở hữu DNA Champions League cùng sự ủng hộ từ những số liệu thống kê lịch sử, thầy trò Arbeloa đang tràn đầy tự tin trên con đường chinh phục đỉnh cao châu Âu một lần nữa.