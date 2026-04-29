Real Madrid và Jose Mourinho: Cuộc tái hợp vì chủ nghĩa thực dụng hay bước lùi lịch sử? Giữa bối cảnh Alvaro Arbeloa dự kiến rời đi, Florentino Perez đang cân nhắc đưa Jose Mourinho trở lại Bernabeu vào năm 2026, một quyết định gây tranh cãi dựa trên phong độ thực tế của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Thông tin Real Madrid cân nhắc đưa Jose Mourinho trở lại sân Bernabeu vào mùa hè năm 2026 đang gây ra những luồng dư luận trái chiều. Trong bối cảnh Alvaro Arbeloa dự kiến sẽ rời ghế nóng vào cuối mùa giải tới, Chủ tịch Florentino Perez dường như đang tìm kiếm một nhân vật có đủ bản lĩnh để kiểm soát phòng thay đồ đầy rẫy những ngôi sao lớn.

Perez sẽ đưa Mourinho trở lại Real?

Phong độ sa sút và những dấu hỏi về chuyên môn

Kể từ sau chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea năm 2015, sự nghiệp của "Người đặc biệt" đã trải qua nhiều thăng trầm tại Rome, Istanbul và hiện tại là Lisbon. Tuy nhiên, các con số thống kê lại vẽ nên một bức tranh kém sắc sảo về vị chiến lược gia 63 tuổi này trong môi trường bóng đá đỉnh cao hiện đại.

Tại Benfica, dù duy trì mạch bất bại tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, đội bóng của Mourinho lại đánh rơi nhiều điểm số khi hòa 8 trong 27 trận, hiện kém đội đầu bảng Porto tới 7 điểm. Đáng lo ngại hơn là thành tích tại Champions League, nơi ông đã để thua 6 trong số 9 trận cầm quân mùa này. Ngay cả chiến thắng trước chính Real Madrid ở vòng bảng cũng mang đậm dấu ấn may mắn với bàn thắng ở phút bù giờ của thủ môn Anatoliy Trubin.

Cái tôi lớn và những tranh cãi ngoài sân cỏ

Hành trình của Mourinho tại Fenerbahce trước đó cũng không mấy suôn sẻ khi ông bị sa thải sau thất bại tại vòng loại Champions League. Không chỉ dừng lại ở yếu tố chuyên môn, những hành vi gây tranh cãi như dùng máy tính xách tay để chỉ trích trọng tài hay những phát ngôn nhắm vào Vinicius Jr đã khiến Mourinho trở nên lạc lõng trong mắt giới chuyên môn.

Mourinho luôn có sức hút đặc biệt.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là vụ việc tại Benfica cách đây vài tháng, khi Mourinho ám chỉ rằng tiền đạo Vinicius Jr đã tự kích động những hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào mình. Việc ông sử dụng hình ảnh huyền thoại Eusebio làm lá chắn để khẳng định đội bóng không có phân biệt chủng tộc cho thấy một tư duy có phần lỗi thời so với dòng chảy văn hóa bóng đá đương đại.

Lý do Florentino Perez vẫn đặt niềm tin vào Mourinho

Tại sao Real Madrid vẫn khao khát một huấn luyện viên đã hơn 10 năm chưa chạm tay vào danh hiệu vô địch quốc gia? Câu trả lời nằm ở khả năng quản trị con người và bản lĩnh đối diện với áp lực truyền thông kinh khủng tại Madrid. Perez tin rằng chỉ một cá tính mạnh mẽ như Mourinho mới có đủ uy tín để áp đặt kỷ luật lên những cái tôi vĩ đại nhất thế giới.

Sau khi dự án dài hạn với lối đá tấn công hiện đại của Xabi Alonso không thành hiện thực, Real Madrid đang có xu hướng quay lại với chủ nghĩa thực dụng. Việc chọn Mourinho ở tuổi 63 có thể là một bước đi mạo hiểm, thậm chí là sự thụ lùi về mặt chiến thuật, nhưng nó đảm bảo rằng Bernabeu sẽ không bao giờ thiếu đi sự kịch tính.

Như nhận định của giới chuyên môn, sự trở lại của Jose Mourinho giống như một lời nhắc nhở rằng những kịch bản melodrama vẫn luôn có chỗ đứng tại Real Madrid, bất kể bóng đá đỉnh cao đang tiến hóa không ngừng.