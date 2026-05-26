Real Madrid và kế hoạch phục hưng: 3 ngôi sao La Liga giúp Mourinho giải bài toán trắng tay Sau hai mùa giải thất bại liên tiếp, Real Madrid có thể thay đổi chiến lược chuyển nhượng bằng cách chiêu mộ Vedat Muriqi, Toni Martinez và Nicolas Pepe để tìm lại vinh quang.

Chiến dịch La Liga 2025/26 khép lại mang theo nỗi thất vọng cùng cực cho Real Madrid khi họ lần thứ hai liên tiếp nhìn kình địch Barcelona đăng quang. Việc trắng tay trên mọi mặt trận quan trọng buộc Chủ tịch Florentino Perez phải tính đến những thay đổi mang tính bước ngoặt, mà tâm điểm là sự trở lại của Jose Mourinho.

Chiến lược thực dụng dưới thời Jose Mourinho

Khác với truyền thống chiêu mộ những siêu sao đắt giá (Galacticos), sự xuất hiện của chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể báo hiệu một kỷ nguyên thực dụng hơn. Real Madrid đang hướng tầm ngắm vào những ngôi sao dạn dày kinh nghiệm tại giải quốc nội, những người am hiểu sâu sắc môi trường La Liga và có khả năng đóng góp ngay lập tức thay vì mất thời gian thích nghi.

Vedat Muriqi: "Quái vật" không trung tâm hàng công

Muriqi là hiện tượng của La Liga mùa này.

Trong khi Kylian Mbappe chiếm trọn mọi ánh nhìn, Vedat Muriqi mới thực sự là cái tên khiến giới chuyên môn phải ngả mũ. Chân sút của Mallorca đã ghi tới 23 bàn thắng trong một tập thể thiếu vắng những vệ tinh đẳng cấp xung quanh. Đây là một con số ấn tượng cho thấy bản năng sát thủ đáng kinh lể của tiền đạo này.

Điểm mạnh của Muriqi không chỉ dừng lại ở những con số. Anh sở hữu tư chất thủ lĩnh bẩm sinh và khả năng làm tường, tì đè xuất sắc. Với Mourinho, một trung phong có khả năng làm điểm tham chiếu và sẵn sàng hy sinh vì tập thể như Muriqi chính là vũ khí sắc bén giúp đa dạng hóa các phương án tấn công của Los Blancos.

Toni Martinez: Chiến binh thầm lặng từ Alaves

Nếu Muriqi là sự bùng nổ thì Toni Martinez là hiện thân của tinh thần chiến đấu ngoan cường. Ghi 14 bàn thắng và đóng góp 3 đường kiến tạo, Martinez chính là nhân tố chủ chốt giúp Alaves trụ hạng thành công. Anh không hào nhoáng như những ngôi sao triệu đô nhưng lại mang đến sự hiệu quả tối đa trong từng pha chạm bóng.

Martinez là mẫu tiền đạo phù hợp với triết lý của Mourinho.

Khả năng tự mình tạo ra cơ hội từ con số không là thứ tài sản vô giá của Martinez. Đối với một Real Madrid đôi khi bế tắc trước các khối đội hình thấp, một "viên ngọc" có khả năng tác chiến độc lập và sẵn sàng cống hiến đến hơi thở cuối cùng như Martinez sẽ là sự bổ sung vô cùng hợp lý.

Nicolas Pepe: Lời giải cho hành lang cánh phải

Vị trí tiền đạo cánh phải thuận chân trái là điểm yếu chí mạng của Real Madrid trong thời gian qua. Nicolas Pepe, sau những thăng trầm tại Ngoại hạng Anh, đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Villarreal. Việc giúp "Tàu ngầm vàng" giành vé dự Champions League đã chứng minh đẳng cấp của cầu thủ chạy cánh này chưa hề mai một.

Với 14 lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng và trung bình gần 3 tình huống qua người mỗi trận, Pepe mang đến sự đột biến mà Mourinho khao khát. Đây được đánh giá là một thương vụ rủi ro thấp nhưng tiềm năng mang lại lợi ích cực lớn cho đội chủ sân Bernabeu trong nỗ lực tìm lại vị thế thống trị.