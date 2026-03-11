Real Madrid và Man City: Khi Siêu kinh điển mới của châu Âu mất đi ánh hào quang Từng được coi là trận chung kết sớm định đoạt ngôi vương Champions League, cuộc đụng độ thứ 17 giữa Real Madrid và Man City giờ đây chỉ còn là màn so tài của hai gã khổng lồ đang sa sút và sứt mẻ lực lượng.

Cuộc đụng độ giữa Real Madrid và Manchester City vốn dĩ luôn được mặc định là trận "chung kết sớm" của Champions League trong suốt ba mùa giải qua. Lịch sử đã chứng minh một quy luật bất biến: đội chiến thắng trong cặp đấu này vào các năm 2022, 2023 và 2024 đều thẳng tiến đến ngôi vô địch. Tuy nhiên, khi hai thế lực này tái ngộ lần thứ 17 tại đấu trường châu lục – một con số biến họ thành "El Nuevo Clásico de Europa" (Siêu kinh điển mới của châu Âu) – mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt.

Man City một lần nữa đụng độ Real ở Champions League.

Sự thoái trào của những quyền lực tuyệt đối

Cả Real Madrid và Man City đều không còn duy trì được phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình ở mùa giải năm nay. Vị thế của họ trên các bảng xếp hạng phản ánh rõ nét sự bất ổn. Tại các giải quốc nội như La Liga và Ngoại hạng Anh, cả hai đội bóng này đều đang phải chấp nhận vị trí thứ hai trong cuộc đua song mã đầy cam go.

Đáng lo ngại hơn là phong độ của họ tại vòng phân hạng Champions League. Việc chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 và thứ 9 cho thấy sức mạnh áp đảo của hai câu lạc bộ này đã bị suy giảm đáng kể trước sự vươn lên của những đối thủ khác. Dù kết quả của màn so tài sắp tới có ra sao, giới chuyên môn cũng khó lòng mạnh dạn dự đoán đội đi tiếp sẽ xưng vương, nhất là khi lộ trình phía trước vẫn còn những rào cản cực lớn mang tên Bayern Munich, PSG hay một Liverpool đang thăng hoa.

Lỗ hổng từ những vì tinh tú

Sức hấp dẫn về mặt chuyên môn của trận cầu này đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi cơn bão chấn thương và sự sa sút cá nhân. Kịch bản về cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Kylian Mbappe và Erling Haaland – hai chân sút thượng thặng nhất thế giới hiện tại – đã chính thức phá sản. Trong khi Mbappe vắng mặt vì chấn thương, Erling Haaland lại đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp với hiệu suất nghèo nàn: chỉ ghi được 4 bàn thắng trong 17 trận đấu gần nhất.

Trận đại chiến sắp tới sẽ thiếu vắng nhiều ngôi sao.

Bên cạnh đó, cuộc tái đấu giữa hai ứng viên Quả bóng Vàng 2024 là Vinicius Junior và Rodri cũng mất đi ý nghĩa phân định ngôi vương. Vinicius dù vẫn giữ được tầm ảnh hưởng nhưng sức nặng trong các trận cầu lớn đang bị đặt dấu hỏi, còn Rodri vẫn đang trong quá trình nhọc nhằn tìm lại cảm giác bóng sau chấn thương đứt dây chằng chéo (ACL).

Danh sách vắng mặt còn kéo dài với những cái tên từng là "hung thần" của đối phương. Real Madrid mất đi Rodrygo – nhân tố chủ chốt trong màn lội ngược dòng kinh điển năm 2022 – cùng tiền vệ Jude Bellingham. Phía bên kia chiến tuyến, Pep Guardiola hành quân đến Tây Ban Nha mà không có sự phục vụ của Josko Gvardiol, đồng thời khả năng đá chính của Phil Foden và John Stones vẫn còn bỏ ngỏ trên băng ghế dự bị.

Sức nóng chuyển dịch sang băng ghế chỉ đạo

Khi những ngôi sao trên sân cỏ dần thưa thớt, tâm điểm của trận đấu chuyển hướng sang khu vực kỹ thuật. Đây là màn đối đầu thú vị giữa một Alvaro Arbeloa non trẻ và "cáo già" Pep Guardiola. Dù bị đánh giá thấp hơn do sứt mẻ lực lượng, Arbeloa vẫn thể hiện bản lĩnh của một người từng thấm nhuần tinh thần Real Madrid dưới thời Jose Mourinho.

"Chúng tôi là Real Madrid, chúng tôi không việc gì phải cảm thấy thấp kém trước bất kỳ ai", lời khẳng định của Arbeloa trước trận đấu như một liều thuốc kích thích tinh thần cho các cầu thủ áo trắng. Cách đây một thập kỷ, chính Arbeloa đã chứng kiến Zinedine Zidane – một HLV đi lên từ đội trẻ Castilla – giúp Real vô địch Champions League sau khi vượt qua chính Man City.

Liệu Arbeloa có thể lặp lại lịch sử hay không vẫn là một ẩn số lớn, nhưng có một điều chắc chắn: sức nặng của trận đấu này đã không còn mang tính định đoạt tuyệt đối cho danh hiệu vô địch như những mùa giải trước đây. Đây có thể là dấu chấm hết cho kỷ nguyên thống trị tuyệt đối của cặp đấu này tại đấu trường châu Âu.