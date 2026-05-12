Real Madrid và nghịch lý Kylian Mbappe: Khi hiệu suất ghi bàn không đi kèm với danh hiệu tập thể Dù ghi 85 bàn sau 100 trận, Mbappe đang bị coi là nguồn cơn gây mất cân bằng tại Real Madrid, buộc CLB phải đối mặt với lựa chọn nghiệt ngã giữa anh và Vinicius.

Kylian Mbappe có thể đang trên đường chinh phục danh hiệu Pichichi thứ hai liên tiếp tại La Liga, nhưng thực tế tại Real Madrid lại cho thấy một bức tranh tương phản. Đằng sau những con số thống kê cá nhân hào nhoáng là một tập thể đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, dấy lên câu hỏi về việc liệu sự xuất hiện của siêu sao người Pháp là một bước đi thiên tài hay sai lầm lịch sử của Chủ tịch Florentino Perez.

Mbappe gây ra quá nhiều vấn đề cho Real.

Nghịch lý từ những con số thống kê

Xét trên phương diện cá nhân, Kylian Mbappe đang sở hữu hiệu suất mà bất kỳ tiền đạo nào cũng khao khát. Kể từ khi gia nhập đội bóng vào mùa hè năm 2024, tiền đạo này đã ghi tới 85 bàn thắng chỉ sau 100 lần ra sân. Anh đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ thời huyền thoại Mario Kempes giành danh hiệu Vua phá lưới trong cả hai mùa giải đầu tiên tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha.

Tại Champions League, Mbappe cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa này với 15 pha lập công. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ trong hai năm có sự phục vụ của anh, Real Madrid vẫn chưa giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào. Điều này khiến giới chuyên môn nhìn nhận quãng thời gian của anh tại Madrid như một thất bại về mặt chiến thuật và tính gắn kết tập thể.

Rạn nứt phòng thay đồ và bài toán quản trị

Thất bại trong trận El Clasico vừa qua không chỉ chấm dứt hy vọng vô địch của Real Madrid mà còn đẩy những mâu thuẫn nội bộ lên đỉnh điểm. Mbappe, với tư cách là cầu thủ hưởng lương cao nhất châu Âu, đang bị cáo buộc là nguyên nhân chính gây ra sự mất đoàn kết. Trên sân cỏ, anh chưa tìm thấy sợi dây liên kết với Vinicius Jr và Jude Bellingham. Ngoài sân, thái độ của anh sau những thất bại của đội nhà cũng vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ cộng đồng Madridista.

Trong bối cảnh đó, vai trò của HLV Alvaro Arbeloa đang trở nên mờ nhạt. Ông được xem là vị tướng không có thực quyền và khó có thể duy trì vị thế sau khi mùa giải kết thúc. Để cứu vãn tình hình, Florentino Perez đang cân nhắc những nhà quản trị có bàn tay sắt như Jose Mourinho hoặc Didier Deschamps để thiết lập lại kỷ luật thép tại Bernabeu.

Cuộc đối đầu chiến thuật: Mbappe hay Vinicius Jr?

Vấn đề nan giải nhất đối với Real Madrid lúc này là sự chồng chéo vị trí giữa Mbappe và Vinicius Jr bên hành lang cánh trái. Việc Mbappe xuất hiện đã trực tiếp làm hạn chế không gian hoạt động của ngôi sao người Brazil, người vừa giành giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA 2024.

Real đang sở hữu 2 cái tôi lớn.

Hợp đồng của Vinicius Jr sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2027, điều này đặt Real Madrid trước một lựa chọn nghiệt ngã trong kỳ chuyển nhượng tới. Nếu giữ Mbappe làm hạt nhân lối chơi, CLB có thể phải chấp nhận để Vinicius ra đi để thu về một khoản phí khổng lồ và tái lập sự cân bằng. Bernabeu dường như không đủ rộng để dung hòa hai cái tôi quá lớn này, và một cuộc chia ly đau đớn có lẽ là điều khó tránh khỏi để đội bóng tìm lại bản sắc vốn có.