Real Madrid và thương vụ Michael Olise: Chờ đợi cú hích từ Allianz Arena hay dồn lực cho Rodri? Real Madrid chỉ kích hoạt bom tấn Michael Olise nếu tiền vệ này chủ động gây sức ép rời Bayern Munich. Trong bối cảnh ngân sách thắt chặt, Kền kền trắng có thể chuyển hướng sang mục tiêu Rodri.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến một ván cờ cân não giữa Madrid và Munich. Sau hai mùa giải không đạt được kỳ vọng, Real Madrid đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc cải tổ toàn diện dưới triều đại Jose Mourinho. Trong danh sách những cái tên có thể thay đổi diện mạo hàng công Los Blancos, Michael Olise nổi lên như một mục tiêu tối thượng, nhưng cũng là bài toán kinh tế đầy hóc búa.

Real Madrid khao khát Michael Olise tuy nhiên thương vụ này có vẻ khó xảy ra mùa hè 2026. (Ảnh: Getty Images)

Chiến lược "án binh bất động" của Florentino Perez

Lập trường của ban lãnh đạo Real Madrid hiện tại được mô tả là sự thực dụng đến lạnh lùng. Dù Chủ tịch Florentino Perez rất khao khát đưa ngôi sao người Pháp về Bernabeu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ không chủ động thực hiện bất kỳ động thái tấn công trực diện nào trên bàn đàm phán. Thay vào đó, họ chờ đợi một tín hiệu "nổi loạn" từ chính cầu thủ này.

Kền kền trắng hiểu rằng vị thế của Bayern Munich là không thể lay chuyển. Đội bóng xứ Bavaria coi Olise là hạt nhân trong dự án tương lai và không có ý định ngồi vào bàn đàm phán. Một lời đề nghị đơn phương lúc này từ phía Madrid chỉ khiến giá trị của cầu thủ bị đẩy lên mức phi lý, vượt xa khả năng tài chính hiện tại của CLB.

Lộ trình duy nhất để thương vụ này thành hiện thực là Olise phải gửi một yêu cầu chuyển nhượng chính thức (transfer request). Chỉ khi cầu thủ 24 tuổi trực tiếp gây áp lực lên Allianz Arena, Real Madrid mới sẵn sàng tung ra khoản đầu tư mang tính lịch sử để hoàn thiện tam tấu tấn công trong mơ: Vinicius Junior - Kylian Mbappe - Michael Olise.

Rào cản từ sự trung thành và con số 53 bàn thắng

Tuy nhiên, những toan tính của Madrid đang vấp phải một thực tế phũ phàng. Michael Olise không có dấu hiệu muốn rời bỏ nước Đức. Với 53 bàn thắng và kiến tạo trên mọi đấu trường mùa trước, tiền đạo cánh người Pháp đang tận hưởng quãng thời gian thăng hoa nhất sự nghiệp tại Bayern Munich.

Olise đánh tiếng muốn gắn bó với Bayern sau mùa hè 2026. (Ảnh: Getty Images)

Theo Sky Sport Germany, Olise đã bày tỏ nguyện vọng tiếp tục gắn bó với nhà đương kim vô địch Bundesliga. Tại đây, anh được đảm bảo suất đá chính và khả năng cạnh tranh danh hiệu Champions League – những điều mà một Real Madrid đang trong giai đoạn chuyển giao và khủng hoảng nội bộ chưa thể cam kết chắc chắn.

Việc Olise lựa chọn ở lại không chỉ là cái tát vào tham vọng của Perez mà còn là một quyết định chuyên môn hợp lý. Bayern sẵn sàng tưởng thưởng cho anh một bản hợp đồng mới, đưa anh vào nhóm những cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB. Đối với Real Madrid, việc không thể thuyết phục Olise "nổi loạn" đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với thực tế ngân sách thâm hụt sau khi đã chi đậm cho Marc Cucurella và Denzel Dumfries.

Canh bạc Rodri: Lời giải cho bài toán cân bằng

Khi cánh cửa chiêu mộ Olise dần khép lại, Jose Mourinho và các cộng sự buộc phải nhìn nhận lại những điểm yếu cốt tử của đội hình. Thay vì dồn toàn lực vào một ngôi sao tấn công đã cam kết tương lai với đội bóng khác, Real Madrid đang cân nhắc chuyển hướng sang Rodri của Manchester City.

Việc chiêu mộ một tiền vệ đánh chặn đẳng cấp thế giới như Rodri được đánh giá là bước đi thực tế hơn để giải quyết lỗ hổng nơi tuyến giữa. Bên cạnh đó, ưu tiên hàng đầu của Los Blancos lúc này còn là việc gia hạn hợp đồng với Vinicius Junior để giữ chân biểu tượng của đội bóng trước sự chèo kéo từ các thế lực khác.

Nhìn chung, mùa hè 2026 sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho sự kiên nhẫn của Florentino Perez. Real Madrid cần một cú hích, nhưng đó phải là một nước đi chính xác về mặt chiến thuật lẫn tài chính, thay vì chỉ đơn thuần là đuổi theo những giấc mơ xa vời tại Allianz Arena.