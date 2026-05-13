Real Madrid vung 150 triệu euro cho Michael Olise và loạt tin chuyển nhượng tối 13/5 Thị trường chuyển nhượng châu Âu rúng động với kế hoạch chiêu mộ Michael Olise của Real Madrid, trong khi Barcelona và Chelsea chạy đua giành các chữ ký triển vọng.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang nóng lên từng giờ với những bước đi đầy táo bạo từ các câu lạc bộ hàng đầu. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về Madrid, nơi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang chuẩn bị một ngân sách khổng lồ để cải tổ đội hình, cùng với đó là những diễn biến khó lường tại Barcelona và các đại gia Ngoại hạng Anh.

Real Madrid và tham vọng sở hữu Michael Olise

Real Madrid đang cho thấy quyết tâm làm mới hàng công khi chuẩn bị gửi lời đề nghị ban đầu trị giá 150 triệu euro tới Bayern Munich để hỏi mua Michael Olise. Cầu thủ chạy cánh tài năng người Pháp đã chứng minh được đẳng cấp tại Bundesliga và được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho sơ đồ chiến thuật tương lai của đội bóng chủ sân Bernabeu.

Tuy nhiên, thương vụ này dự kiến sẽ gặp nhiều rào cản khi phía Bayern Munich khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ mức giá nào dưới 200 triệu euro. Lập trường cứng rắn từ gã khổng lồ nước Đức buộc Real Madrid phải cân nhắc kỹ lưỡng về mặt tài chính nếu muốn hoàn tất thương vụ này sớm.

Jose Mourinho và yêu cầu đầu tiên tại Real Madrid

Đáng chú ý, các báo cáo từ Fichajes cho biết huấn luyện viên Jose Mourinho đã đưa ra yêu cầu chuyển nhượng đầu tiên ngay khi có những liên kết tiếp quản Real Madrid. Mục tiêu hàng đầu của ông là trung vệ trẻ Antonio Silva từ Benfica. Với tiềm năng phát triển vượt trội, Silva được Mourinho đánh giá là nhân tố nòng cốt để xây dựng lại hệ thống phòng ngự cho Los Blancos.

Barcelona và Chelsea: Cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ

Tại xứ Catalonia, Barcelona đang hướng sự chú ý đến sân Stamford Bridge để tìm kiếm đối tác cho Lamine Yamal. Mục tiêu được nhắm đến là Joao Pedro, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Chelsea. Barcelona tin rằng sự kết hợp giữa kỹ thuật của Yamal và khả năng dứt điểm của Pedro sẽ tạo nên một hàng công biến ảo.

Ở chiều ngược lại, Chelsea cũng đang hoạt động tích cực để bổ sung nhân sự. The Blues được cho là đã tiến rất gần đến thỏa thuận trị giá 40 triệu euro cho tiền đạo Jonathan Rowe của Bologna. Ngôi sao sinh năm 2003 này đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại Serie A và được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hàng công của đội bóng thành London.

Biến động tại Manchester City và Liverpool

Một trong những thông tin gây sốc nhất là khả năng chia tay của Ruben Dias. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đang đứng trước cơ hội gia nhập đương kim vô địch Serie A - Inter Milan. Sau những năm tháng đỉnh cao tại Manchester City, Dias dường như đang tìm kiếm một thử thách mới tại môi trường bóng đá Ý, nơi đề cao tính kỷ luật phòng ngự.

Tại Anfield, Liverpool đang chuẩn bị cho kịch bản không có Alisson Becker. Nếu thủ thành người Brazil chuyển đến Juventus vào mùa hè này, Giorgi Mamardashvili sẽ được trao cơ hội trở thành người gác đền số một. Ban lãnh đạo The Kop hoàn toàn tin tưởng vào phản xạ và đẳng cấp của thủ môn người Georgia để thay thế vị trí mà Alisson để lại.

Các thương vụ tiềm năng khác

PSG: Đang tiếp cận Yan Diomande của RB Leipzig với mức phí dự kiến 100 triệu euro, cạnh tranh trực tiếp với MU và Liverpool.

Đang tiếp cận Yan Diomande của RB Leipzig với mức phí dự kiến 100 triệu euro, cạnh tranh trực tiếp với MU và Liverpool. Manchester United: Đẩy mạnh theo dõi trung vệ Strahinja Pavlovic của AC Milan, mức giá kỳ vọng rơi vào khoảng 50 triệu euro.

Đẩy mạnh theo dõi trung vệ Strahinja Pavlovic của AC Milan, mức giá kỳ vọng rơi vào khoảng 50 triệu euro. Arsenal và Chelsea: Cùng cạnh tranh tài năng trẻ Jacobo Ramon từ Como, tuy nhiên Real Madrid đang nắm lợi thế với điều khoản mua lại chỉ 8 triệu euro.

Thị trường chuyển nhượng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Việc các câu lạc bộ sẵn sàng chi ra những khoản tiền khổng lồ cho thấy sự quyết liệt trong cuộc đua danh hiệu ở mùa giải tới.