Real Madrid xoay tua mạo hiểm trước Girona: Canh bạc tất tay của Alvaro Arbeloa Dù kém Barcelona 7 điểm, Real Madrid vẫn cất nhiều trụ cột trước Girona để dồn sức cho Champions League, đánh dấu sự trở lại của cặp trung vệ Militao và Dean Huijsen.

Real Madrid đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải 2025/2026 với những áp lực đè nặng lên vai HLV Alvaro Arbeloa. Sau hai thất bại liên tiếp trước Mallorca tại đấu trường quốc nội và Bayern Munich ở sân chơi châu lục, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn. Cuộc tiếp đón Girona tại Santiago Bernabeu không chỉ đơn thuần là mục tiêu tìm lại niềm tin, mà còn là bài toán cân não về nhân sự khi trận lượt về tứ kết Champions League tại Allianz Arena đã cận kề.

Thế khó của Real Madrid tại đấu trường quốc nội

Trận thua bất ngờ trước Mallorca đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương La Liga của "Kền kền trắng". Hiện tại, Real Madrid đã bị đại kình định Barcelona bỏ xa tới 7 điểm trên bảng xếp hạng trong khi mùa giải chỉ còn lại 8 vòng đấu. Với phong độ ổn định mà đội bóng xứ Catalan đang thể hiện, bất kỳ một sai lầm nào nữa trước Girona cũng có thể khiến hy vọng vô địch của Real Madrid chính thức tan vỡ.

Tuy nhiên, Girona chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục. Ở trận lượt đi, đội bóng của HLV Michel đã cầm hòa Real Madrid với tỷ số 1-1. Khi đó, đội bóng hoàng gia chỉ có thể giành lại 1 điểm nhờ pha lập công trên chấm phạt đền của Kylian Mbappe. Tái đấu lần này, nhiệm vụ của Arbeloa là phải đòi lại món nợ cũ đồng thời bảo toàn lực lượng cho "trận đánh lớn" vào tuần sau.

Quyết định xoay tua táo bạo nơi hàng phòng ngự

Theo những thông tin mới nhất từ El Chiringuito TV, HLV Arbeloa đã đưa ra quyết định chiến lược khi để trung vệ Antonio Rudiger nghỉ ngơi hoàn toàn. Đây là bước đi nhằm tránh tình trạng quá tải cho cầu thủ người Đức, người đã thi đấu với mật độ dày đặc thời gian qua. Thay thế cho Rudiger sẽ là Eder Militao, người đang khát khao tìm lại cảm giác bóng sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu do chấn thương.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tài năng trẻ Dean Huijsen bên cạnh Militao. Đây là một sự kết hợp đầy rủi ro khi lần gần nhất cặp đôi này đá chính cùng nhau đã từ tháng 11 năm ngoái trong cuộc đối đầu với Liverpool tại Ngoại hạng Anh. Sự thiếu gắn kết giữa một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương và một cầu thủ trẻ sẽ là thử thách cực đại trước các chân sút sắc bén của Girona.

Ngoài hàng thủ, hàng loạt trụ cột khác như Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras, Federico Valverde và Arda Guler cũng nhiều khả năng sẽ xuất phát từ băng ghế dự bị. Trong khi đó, Aurelien Tchouameni gần như chắc chắn sẽ đá chính do anh đã nhận đủ thẻ phạt và bị treo giò ở trận lượt về với Bayern Munich.

Cơ hội khẳng định giá trị của các siêu sao

Tâm điểm của sự chú ý trong trận đấu này chính là Jude Bellingham. Sau khi phải ngồi dự bị trong trận lượt đi với Bayern nhường chỗ cho Thiago Pitarch, siêu sao người Anh đang rất quyết tâm lấy lại vị thế. HLV Arbeloa đã xác nhận Bellingham sẽ ra sân ngay từ đầu, và đây là cơ hội để anh chứng minh mình là nhân tố không thể thay thế trong đội hình sẽ hành quân đến Allianz Arena.

Bên cạnh đó, Eder Militao cũng cần một màn trình diễn thuyết phục để khẳng định sự sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn tại Đức. Sự ổn định mà anh mang lại trong những phút cuối trận gặp Bayern là tín hiệu tích cực, nhưng một trận đấu trọn vẹn trước Girona mới là thước đo chính xác nhất cho phong độ hiện tại.

Quyết định ưu tiên Champions League của Arbeloa là một canh bạc thực sự. Một chiến thắng trước Girona sẽ tạo đà tâm lý hoàn hảo, nhưng nếu thất bại, những chỉ trích về việc xoay tua đội hình quá đà chắc chắn sẽ bủa vây Santiago Bernabeu. Trong bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa một chiến lược gia thiên tài và sai lầm thường chỉ được định đoạt bởi kết quả sau 90 phút thi đấu.