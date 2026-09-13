Real Salt Lake 0-2 New York City FC: New York City FC giành chiến thắng Cả Real Salt Lake và New York City FC đều bước vào màn so tài tại America First Field với quyết tâm giải cơn khát chiến thắng sau chuỗi phong độ ảm đạm gần đây.

Real Salt Lake 0 - 2 New York City FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Real Salt Lake tiếp đón New York City FC.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Salt Lake 57% - 43% New York City FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

24' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 77% - 23% New York City FC, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 4.

36' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 47% - 53% New York City FC, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 4.

41' BÀN THẮNG! New York City FC (0-1) Phút 41': Nicolás Fernández Mercau (New York City FC) lập công (kiến tạo: Agustin Ojeda). Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 44% - 56% New York City FC, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 1 - 4.

57' Thay người Phút 57' (Real Salt Lake): Kobi Henry vào sân thay Juan Arias.

57' Thay người Phút 57' (Real Salt Lake): Colin Guske vào sân thay Luca Moisa.

61' BÀN THẮNG! New York City FC (0-2) Phút 61': Luighi Hanri Sousa Santos (New York City FC) lập công (kiến tạo: Agustin Ojeda). Tỷ số: 0 - 2.

61' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 59% - 41% New York City FC, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 1 - 5.

64' Thẻ vàng Phút 64': Alexandros Katranis (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thay người Phút 67' (Real Salt Lake): Lineker Rodrigues vào sân thay Sergi Solans.

67' Thay người Phút 67' (Real Salt Lake): Aiden Hezarkhani vào sân thay Philip Quinton.

69' Thẻ vàng Phút 69': Lineker Rodrigues (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

72' Thay người Phút 72' (New York City FC): Bénie Adama Traoré vào sân thay Luighi Hanri Sousa Santos.

74' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 47% - 53% New York City FC, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 14 - 7, cứu thua 1 - 5.

76' Thay người Phút 76' (Real Salt Lake): Taylor Booth vào sân thay Morgan Guilavogui.

80' Thay người Phút 80' (New York City FC): Kevin O'Toole vào sân thay Nico Cavallo.

80' Thay người Phút 80' (New York City FC): Aiden O'Neill vào sân thay Jonathan Shore.

81' Thẻ vàng Phút 81': Kevin O'Toole (New York City FC) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 51% - 49% New York City FC, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 17 - 9, cứu thua 1 - 5.

88' Thay người Phút 88' (New York City FC): Alonso Martinez vào sân thay Hannes Wolf.

90+8' Thẻ vàng Phút 90+8': Matthew Freese (New York City FC) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

KT Kết thúc: Real Salt Lake 0-2 New York City FC Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 10:42 13/09/2026

Đội hình chính thức Real Salt Lake Sơ đồ 5-4-1 · HLV P. Mastroeni New York City FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV P. Jansen 1 Rafael Cabral 98 A. Katránis 2 D. Yedlin 21 J. Arias 26 P. Quinton 8 J. Sanabria 9 M. Guilavogui 92 N. Caliskan 34 L. Moisa 12 Lobzhanidze 22 S. Solans 49 M. Freese 24 T. Gray 13 Thiago Martins 6 J. Sands 2 Nico Cavallo 32 J. Shore 7 Fernández Mercau 8 A. Perea 26 A. Ojeda 20 Luighi Hanri 17 H. Wolf Dự bị Real Salt Lake 18 T. Booth 14 E. Eneli 25 Colin Guske 3 K. Henry 39 A. Hezarkhani 70 Lineker Rodrigues 77 R. Mesalles 13 Jason Shokalook 31 M. Stajduhar New York City FC 9 B. Traoré 30 T. Romero 34 Raul Gustavo 22 O'Toole 21 O'Neill 23 Maxwell Murray 16 A. Martínez 88 M. Jones 35 M. Ilenič Cập nhật đội hình lúc 08:05 13/09/2026

Real Salt Lake Thống kê New York City FC 52% Kiểm soát bóng 48% 15 Dứt điểm 6 6 Trúng đích 3 10 Phạt góc 1 18 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Fernández Mercau New York City FC 1 bàn Luighi Hanri New York City FC 1 bàn A. Ojeda New York City FC 2 kiến tạo · điểm 7.28 M. Freese New York City FC Điểm 7.79

Vào lúc 08h30 ngày 13/09/2026, sân vận động America First Field sẽ là nơi diễn ra màn đọ sức giữa Real Salt Lake và New York City FC. Bối cảnh hiện tại đặt cả hai đội bóng vào tình thế buộc phải hướng tới một kết quả tích cực, khi chuỗi trận thất vọng kéo dài đang đè nặng lên tâm lý thi đấu của đôi bên.

Áp lực lớn đối với Real Salt Lake

Được thi đấu trên sân nhà America First Field, Real Salt Lake bước vào trận đấu với mục tiêu cao nhất là ngắt mạch trận nghèo nàn. Đội bóng này đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn khi chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại trong 5 trận đấu gần đây nhất.

Hiện tại, Real Salt Lake đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 29 điểm. Sự sa sút về mặt kết quả khiến họ đánh mất sự tự tin, và điểm tựa sân nhà sẽ là yếu tố quan trọng nhất để đội bóng tìm lại cảm giác giành trọn vẹn điểm số sau quãng thời gian liên tục rơi điểm.

New York City FC chật vật tìm kiếm nụ cười chiến thắng

Bên kia chiến tuyến, New York City FC cũng không có được diện mạo sáng sủa hơn đối thủ. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này không giành nổi một chiến thắng nào, với thành tích hòa 3 trận và để thua 2 trận.

Vấn đề lớn nhất của New York City FC nằm ở khả năng giải quyết trận đấu. Dù không để thua quá nhiều như đội chủ nhà, việc liên tiếp phải chia điểm và đón nhận thất bại khiến họ trượt dài trong sự bế tắc. Một chuyến hành quân xa nhà trong bối cảnh phong độ chạm đáy chắc chắn mang lại nhiều thử thách cho đoàn quân áo xanh.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu

Nhìn vào thành tích chạm trán trực tiếp, hai đội bóng tỏ ra hết sức ngang tài ngang sức. Trong 5 lần gặp gỡ gần nhất, Real Salt Lake giành được 1 chiến thắng, hai đội hòa nhau 3 trận và New York City FC có 1 lần ca khúc khải hoàn.

Số liệu đối đầu cho thấy mỗi khi giáp mặt, kịch bản giằng co thường xuyên xuất hiện. Tỷ lệ hòa chiếm ưu thế lớn trong những lần đụng độ trước đó chứng minh không bên nào thực sự áp đặt được thế trận hoàn toàn lên đối phương.

Cục diện chặt chẽ tại America First Field

Với phong độ bất ổn của cả hai phía, trận đấu tới nhiều khả năng sẽ diễn ra với sự toan tính và thận trọng cao độ. Cả Real Salt Lake lẫn New York City FC đều khát khao giành một kết quả khả quan để xốc lại tinh thần, nhưng việc hạn chế sai lầm nơi hàng phòng ngự sẽ là ưu tiên hàng đầu. Lợi thế sân nhà có thể giúp Real Salt Lake chủ động hơn, song sự lì lợm từ New York City FC hứa hẹn tạo nên một thế trận cân não.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Salt Lake · 1 thắng 3 hòa New York City FC · 1 thắng Real Salt Lake 2 - 2 New York City FC Hòa Real Salt Lake 2 - 2 New York City FC Hòa Real Salt Lake 0 - 0 New York City FC Hòa New York City FC 6 - 0 Real Salt Lake NYC Real Salt Lake 3 - 1 New York City FC RSL

Real Salt Lake 5 trận gần nhất B H B B B 23 Trận 8-5-10 T-H-B 37 Ghi (TB 1.6) 37 Thủng lưới New York City FC 5 trận gần nhất B H H H B 24 Trận 7-8-9 T-H-B 37 Ghi (TB 1.5) 33 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 23 14 4 5 +31 46 T B T T B 2 Houston Dynamo 24 13 4 7 +5 43 T H H B T 3 Los Angeles FC 25 11 7 7 +16 40 T H H H B … 9 San Diego 24 8 6 10 +5 30 B B T T B 10 Real Salt Lake 23 8 5 10 0 29 B H B B B 11 Minnesota United FC 24 7 8 9 -4 29 B B H T B …

Tình hình lực lượng Real Salt Lake ✚ Z. Booth (Hamstring Injury) ✚ G. Dillon (Foot Injury) ✚ J. Glad (Groin Injury) ✚ A. Piol (Achilles Tendon Injury) ✚ E. Eneli (Knee Injury) ✚ M. Guilavogui (Knee Injury) ✚ S. Junqua (Concussion) ✚ S. Spierings (Ankle Injury) New York City FC ✚ D. Baiera (Knee Injury) ✚ A. Farnos (Injury) ✚ M. Moralez (Knee Injury) ✚ K. Parks (Injury) ✚ Talles Magno (Muscle Injury) ✚ K. Trewin (Ankle Injury) ✚ D. Baiera (Knee Injury) ✚ A. Farnos (Injury)