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Real Salt Lake 0-2 New York City FC: New York City FC giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 03:47

Cả Real Salt Lake và New York City FC đều bước vào màn so tài tại America First Field với quyết tâm giải cơn khát chiến thắng sau chuỗi phong độ ảm đạm gần đây.

Real Salt Lake0 - 2New York City FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Real Salt Lake tiếp đón New York City FC.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Real Salt Lake 57% - 43% New York City FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

  • 24'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: Real Salt Lake 77% - 23% New York City FC, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 4.

  • 36'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: Real Salt Lake 47% - 53% New York City FC, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 4.

  • 41'BÀN THẮNG! New York City FC (0-1)

    Phút 41': Nicolás Fernández Mercau (New York City FC) lập công (kiến tạo: Agustin Ojeda). Tỷ số: 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: Real Salt Lake 44% - 56% New York City FC, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 1 - 4.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Real Salt Lake): Kobi Henry vào sân thay Juan Arias.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Real Salt Lake): Colin Guske vào sân thay Luca Moisa.

  • 61'BÀN THẮNG! New York City FC (0-2)

    Phút 61': Luighi Hanri Sousa Santos (New York City FC) lập công (kiến tạo: Agustin Ojeda). Tỷ số: 0 - 2.

  • 61'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: Real Salt Lake 59% - 41% New York City FC, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 1 - 5.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Alexandros Katranis (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Real Salt Lake): Lineker Rodrigues vào sân thay Sergi Solans.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Real Salt Lake): Aiden Hezarkhani vào sân thay Philip Quinton.

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': Lineker Rodrigues (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 72'Thay người

    Phút 72' (New York City FC): Bénie Adama Traoré vào sân thay Luighi Hanri Sousa Santos.

  • 74'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: Real Salt Lake 47% - 53% New York City FC, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 14 - 7, cứu thua 1 - 5.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Real Salt Lake): Taylor Booth vào sân thay Morgan Guilavogui.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (New York City FC): Kevin O'Toole vào sân thay Nico Cavallo.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (New York City FC): Aiden O'Neill vào sân thay Jonathan Shore.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Kevin O'Toole (New York City FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: Real Salt Lake 51% - 49% New York City FC, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 17 - 9, cứu thua 1 - 5.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (New York City FC): Alonso Martinez vào sân thay Hannes Wolf.

  • 90+8'Thẻ vàng

    Phút 90+8': Matthew Freese (New York City FC) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • KTKết thúc: Real Salt Lake 0-2 New York City FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 10:42 13/09/2026

Đội hình chính thức
Real Salt Lake
Sơ đồ 5-4-1 · HLV P. Mastroeni
New York City FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV P. Jansen
1
Rafael Cabral
98
A. Katránis
2
D. Yedlin
21
J. Arias
26
P. Quinton
8
J. Sanabria
9
M. Guilavogui
92
N. Caliskan
34
L. Moisa
12
Lobzhanidze
22
S. Solans
49
M. Freese
24
T. Gray
13
Thiago Martins
6
J. Sands
2
Nico Cavallo
32
J. Shore
7
Fernández Mercau
8
A. Perea
26
A. Ojeda
20
Luighi Hanri
17
H. Wolf
Dự bị
Real Salt Lake
18 T. Booth14 E. Eneli25 Colin Guske3 K. Henry39 A. Hezarkhani70 Lineker Rodrigues77 R. Mesalles13 Jason Shokalook31 M. Stajduhar
New York City FC
9 B. Traoré30 T. Romero34 Raul Gustavo22 O'Toole21 O'Neill23 Maxwell Murray16 A. Martínez88 M. Jones35 M. Ilenič
Cập nhật đội hình lúc 08:05 13/09/2026
Real Salt LakeThống kêNew York City FC
52%
Kiểm soát bóng
48%
15
Dứt điểm
6
6
Trúng đích
3
10
Phạt góc
1
18
Phạm lỗi
11
1
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
N. Fernández Mercau
Fernández Mercau
New York City FC
1 bàn
Luighi Hanri
Luighi Hanri
New York City FC
1 bàn
A. Ojeda
A. Ojeda
New York City FC
2 kiến tạo · điểm 7.28
M. Freese
M. Freese
New York City FC
Điểm 7.79

Vào lúc 08h30 ngày 13/09/2026, sân vận động America First Field sẽ là nơi diễn ra màn đọ sức giữa Real Salt Lake và New York City FC. Bối cảnh hiện tại đặt cả hai đội bóng vào tình thế buộc phải hướng tới một kết quả tích cực, khi chuỗi trận thất vọng kéo dài đang đè nặng lên tâm lý thi đấu của đôi bên.

Áp lực lớn đối với Real Salt Lake

Được thi đấu trên sân nhà America First Field, Real Salt Lake bước vào trận đấu với mục tiêu cao nhất là ngắt mạch trận nghèo nàn. Đội bóng này đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn khi chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại trong 5 trận đấu gần đây nhất.

Hiện tại, Real Salt Lake đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 29 điểm. Sự sa sút về mặt kết quả khiến họ đánh mất sự tự tin, và điểm tựa sân nhà sẽ là yếu tố quan trọng nhất để đội bóng tìm lại cảm giác giành trọn vẹn điểm số sau quãng thời gian liên tục rơi điểm.

New York City FC chật vật tìm kiếm nụ cười chiến thắng

Bên kia chiến tuyến, New York City FC cũng không có được diện mạo sáng sủa hơn đối thủ. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này không giành nổi một chiến thắng nào, với thành tích hòa 3 trận và để thua 2 trận.

Vấn đề lớn nhất của New York City FC nằm ở khả năng giải quyết trận đấu. Dù không để thua quá nhiều như đội chủ nhà, việc liên tiếp phải chia điểm và đón nhận thất bại khiến họ trượt dài trong sự bế tắc. Một chuyến hành quân xa nhà trong bối cảnh phong độ chạm đáy chắc chắn mang lại nhiều thử thách cho đoàn quân áo xanh.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu

Nhìn vào thành tích chạm trán trực tiếp, hai đội bóng tỏ ra hết sức ngang tài ngang sức. Trong 5 lần gặp gỡ gần nhất, Real Salt Lake giành được 1 chiến thắng, hai đội hòa nhau 3 trận và New York City FC có 1 lần ca khúc khải hoàn.

Số liệu đối đầu cho thấy mỗi khi giáp mặt, kịch bản giằng co thường xuyên xuất hiện. Tỷ lệ hòa chiếm ưu thế lớn trong những lần đụng độ trước đó chứng minh không bên nào thực sự áp đặt được thế trận hoàn toàn lên đối phương.

Cục diện chặt chẽ tại America First Field

Với phong độ bất ổn của cả hai phía, trận đấu tới nhiều khả năng sẽ diễn ra với sự toan tính và thận trọng cao độ. Cả Real Salt Lake lẫn New York City FC đều khát khao giành một kết quả khả quan để xốc lại tinh thần, nhưng việc hạn chế sai lầm nơi hàng phòng ngự sẽ là ưu tiên hàng đầu. Lợi thế sân nhà có thể giúp Real Salt Lake chủ động hơn, song sự lì lợm từ New York City FC hứa hẹn tạo nên một thế trận cân não.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Real Salt Lake · 1 thắng3 hòaNew York City FC · 1 thắng
25/01/2025
Real Salt Lake
2 - 2
New York City FC
Hòa
25/01/2025
Real Salt Lake
2 - 2
New York City FC
Hòa
11/06/2023
Real Salt Lake
0 - 0
New York City FC
Hòa
18/04/2022
New York City FC
6 - 0
Real Salt Lake
NYC
04/08/2019
Real Salt Lake
3 - 1
New York City FC
RSL
Real Salt Lake
5 trận gần nhất
BHBBB
23
Trận
8-5-10
T-H-B
37
Ghi (TB 1.6)
37
Thủng lưới
New York City FC
5 trận gần nhất
BHHHB
24
Trận
7-8-9
T-H-B
37
Ghi (TB 1.5)
33
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps231445+3146TBTTB
2Houston Dynamo241347+543THHBT
3Los Angeles FC251177+1640THHHB
9San Diego248610+530BBTTB
10Real Salt Lake238510029BHBBB
11Minnesota United FC24789-429BBHTB
Tình hình lực lượng
Real Salt Lake
Z. Booth (Hamstring Injury)
G. Dillon (Foot Injury)
J. Glad (Groin Injury)
A. Piol (Achilles Tendon Injury)
E. Eneli (Knee Injury)
M. Guilavogui (Knee Injury)
S. Junqua (Concussion)
S. Spierings (Ankle Injury)
New York City FC
D. Baiera (Knee Injury)
A. Farnos (Injury)
M. Moralez (Knee Injury)
K. Parks (Injury)
Talles Magno (Muscle Injury)
K. Trewin (Ankle Injury)
D. Baiera (Knee Injury)
A. Farnos (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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