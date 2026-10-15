Real Salt Lake 1-1 San Jose Earthquakes: Hai đội chia điểm Khoảng cách điểm số giữa hai đội khá lớn: San Jose Earthquakes hơn Real Salt Lake 14 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 08:30 ngày 15/10/2026 tại Rio Tinto Stadium.

Real Salt Lake 1 - 1 San Jose Earthquakes Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Real Salt Lake tiếp đón San Jose Earthquakes.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Salt Lake 52% - 48% San Jose Earthquakes, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Salt Lake 51% - 49% San Jose Earthquakes, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Salt Lake 54% - 46% San Jose Earthquakes, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5.

45' Thay người Phút 45' (San Jose Earthquakes): Eduard Löwen vào sân thay Paul Marie.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' San Jose Earthquakes ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 52% - 48% San Jose Earthquakes, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.

57' Thay người Phút 57' (Real Salt Lake): Chadwick Zachary Booth vào sân thay Dominik Marczuk.

59' Thay người Phút 59' (San Jose Earthquakes): Timo Werner vào sân thay Nick Fernandez.

59' Thay người Phút 59' (San Jose Earthquakes): Jack Jasinski vào sân thay Beau Leroux.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Salt Lake 51% - 49% San Jose Earthquakes, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 4.

68' Thay người Phút 68' (San Jose Earthquakes): Vitor Costa vào sân thay Jamar Ricketts.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Salt Lake 51% - 49% San Jose Earthquakes, dứt điểm 13 - 14 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 1 - 5.

74' Thay người Phút 74' (Real Salt Lake): Ariath Piol vào sân thay Sergi Solans.

74' Thay người Phút 74' (Real Salt Lake): Aiden Hezarkhani vào sân thay Saba Lobjanidze.

79' BÀN THẮNG! Real Salt Lake (1-0) Phút 79': Luc De Fougerolles (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Juan Sanabria). Tỷ số: 1 - 0.

82' Thay người Phút 82' (Real Salt Lake): DeAndre Yedlin vào sân thay Luc De Fougerolles.

83' Thay người Phút 83' (San Jose Earthquakes): Luka Jovanovic vào sân thay Max Floriani.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Salt Lake 52% - 48% San Jose Earthquakes, dứt điểm 18 - 14 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 5.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Ariath Piol (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

90+4' BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (1-1) Phút 90+4': Jack Jasinski (San Jose Earthquakes) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

KT Kết thúc: Real Salt Lake 1-1 San Jose Earthquakes Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 10:33 15/10/2026

Đội hình chính thức Real Salt Lake Sơ đồ 5-4-1 · HLV P. Mastroeni San Jose Earthquakes Sơ đồ 5-3-2 · HLV B. Arena 1 Rafael Cabral 11 D. Marczuk 44 De Fougerolles 26 P. Quinton 3 K. Henry 8 J. Sanabria 9 M. Guilavogui 92 N. Caliskan 6 S. Spierings 12 Lobzhanidze 22 S. Solans 1 A. Gunn 3 P. Marie 25 M. Floriani 4 D. Romney 18 R. Roberts 2 J. Ricketts 6 I. Harkes 20 N. Fernandez 34 Beau Leroux 19 P. Judd 7 O. Bouda Dự bị Real Salt Lake 23 Chadwick Zachary Booth 25 Colin Guske 39 A. Hezarkhani 29 S. Junqua 98 A. Katránis 34 L. Moisa 19 A. Piol 31 M. Stajduhar 2 D. Yedlin San Jose Earthquakes 14 R. Vieira 23 E. Löwen 9 L. Jovanović 17 Jack Jasinski 36 E. Edwards 87 Vítor Costa 21 N. Buck 11 T. Werner 5 D. Munie Cập nhật đội hình lúc 08:02 15/10/2026

Real Salt Lake Thống kê San Jose Earthquakes 51% Kiểm soát bóng 49% 22 Dứt điểm 16 8 Trúng đích 2 5 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật De Fougerolles Real Salt Lake 1 bàn J. Sanabria Real Salt Lake 1 kiến tạo · điểm 7.7 P. Quinton Real Salt Lake Điểm 7.56 A. Gunn San Jose Earthquakes Điểm 7.49 S. Spierings Real Salt Lake Điểm 7.4 D. Romney San Jose Earthquakes Điểm 7.31

Khoảng cách điểm số giữa Real Salt Lake và San Jose Earthquakes là khá lớn. San Jose Earthquakes đang đứng hạng 4 với 46 điểm, trong khi Real Salt Lake xếp hạng 11 với 32 điểm, kém đối thủ 14 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 08:30 ngày 15/10/2026 trên sân Rio Tinto Stadium.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Con số 14 điểm phản ánh rõ sự chênh lệch giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. San Jose Earthquakes nằm trong nhóm đầu bảng, còn Real Salt Lake đang ở vị trí giữa bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, thứ hạng chỉ là một mặt của câu chuyện. Một trận đấu trên sân nhà luôn có những biến số riêng, và đó là lý do cuộc đối đầu này chưa chắc dễ đoán như vị trí của hai đội gợi ý.

Phong độ trái ngược

San Jose Earthquakes đang có chuỗi kết quả rất ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa thua trận nào. Trận gần đây nhất của đội kết thúc với kết quả hòa.

Ngược lại, Real Salt Lake đang trải qua giai đoạn khó khăn. Chủ nhà chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và thua 4 trận, trong đó trận gần nhất cũng là một thất bại. Chuỗi kết quả này giải thích phần nào vì sao đội chỉ đứng thứ 11.

Thế đối đầu cân bằng hơn kỳ vọng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, San Jose Earthquakes thắng 3 trận, còn Real Salt Lake thắng 2 trận, không có trận hòa. Như vậy, lợi thế của đội khách chỉ ở mức nhỉnh hơn, và Real Salt Lake hoàn toàn từng đánh bại đối thủ này.

Đáng chú ý, thế đối đầu cho thấy khoảng cách trên bảng xếp hạng chưa thể hiện hết sức cạnh tranh giữa hai đội khi chạm trán trực tiếp.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với San Jose Earthquakes, bài toán là giữ được sự ổn định đã giúp đội không thua trong 5 trận gần nhất, đồng thời tránh để chủ nhà tìm lại tự tin ngay trên sân của họ. Hai trận hòa trong chuỗi gần đây cho thấy đội đôi lúc vẫn chưa thể khép lại trận đấu theo ý muốn.

Với Real Salt Lake, thử thách lớn nhất là chặn đứng chuỗi phong độ đi xuống. Thua 4 trong 5 trận gần nhất là áp lực không nhỏ, nhưng đây cũng là cơ hội để đội tận dụng lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu không hề lép vế để tạo bất ngờ.

Nhận định

Xét về điểm số, phong độ và thứ hạng, San Jose Earthquakes đang chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy vậy, thế đối đầu khá cân bằng và lợi thế sân nhà khiến Real Salt Lake vẫn là đối thủ không dễ bị xem nhẹ.

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa một đội đang ổn định ở nhóm đầu và một đội đang cần tìm lại cảm giác chiến thắng. Chính sự khác biệt đó làm trận đấu đáng chú ý hơn những gì bảng xếp hạng thể hiện.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Salt Lake · 2 thắng 0 hòa San Jose Earthquakes · 3 thắng Real Salt Lake 2 - 1 San Jose Earthquakes RSL San Jose Earthquakes 4 - 0 Real Salt Lake SJE San Jose Earthquakes 0 - 1 Real Salt Lake RSL Real Salt Lake 0 - 2 San Jose Earthquakes SJE San Jose Earthquakes 2 - 1 Real Salt Lake SJE

Real Salt Lake 5 trận gần nhất B T B B B 28 Trận 9-5-14 T-H-B 41 Ghi (TB 1.5) 46 Thủng lưới San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất H T H T T 28 Trận 13-7-8 T-H-B 50 Ghi (TB 1.8) 40 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 28 15 6 7 +31 51 H B H T B 2 St. Louis City 28 14 8 6 +16 50 T T T T H 3 FC Dallas 28 13 8 7 +7 47 B T H T T 4 San Jose Earthquakes 28 13 7 8 +10 46 H T H T T 5 Houston Dynamo 28 13 6 9 +2 45 H B H B T … 10 Portland Timbers 28 9 6 13 -3 33 H B B B H 11 Real Salt Lake 28 9 5 14 -5 32 B T B B B 12 San Diego 28 8 8 12 -3 32 B H H B B …

Tình hình lực lượng Real Salt Lake ✚ J. J. Arias (Hamstring Injury) ✚ E. Eneli (Knee Injury) ✚ L. Engel (Hamstring Injury) ✚ J. Glad (Groin Injury) ✚ D. Luna (Knee Injury) ✚ G. Dillon (Foot Injury) ✚ J. J. Arias (Hamstring Injury) ✚ E. Eneli (Knee Injury) San Jose Earthquakes ✚ N. Adimabua (Hernia) ✚ J. A. Gonzalez Mendoza (Injury) ✚ D. Johnson (Lower-Body Injury) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ B. Kikanovic (Lower-Body Injury) ✚ J. Skahan (Lower-Body Injury) ✚ N. Tsakiris (Upper-Body Injury) ✚ N. Adimabua (Hernia)