Real Salt Lake 2-1 Los Angeles Galaxy: Real Salt Lake giành chiến thắng Cả hai đội đều có hàng công hiệu quả, hứa hẹn một trận đấu cởi mở khi Real Salt Lake tiếp Los Angeles Galaxy tại Rio Tinto Stadium lúc 07:00 ngày 08/11/2026.

Real Salt Lake 2 - 1 Los Angeles Galaxy Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Real Salt Lake tiếp đón Los Angeles Galaxy.

10' BÀN THẮNG! Real Salt Lake (1-0) Phút 10': Sergi Solans (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Noel Caliskan). Tỷ số: 1 - 0.

13' BÀN THẮNG! Real Salt Lake (2-0) Phút 13': Chadwick Zachary Booth (Real Salt Lake) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

13' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 59% - 41% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

16' Thẻ vàng Phút 16': Kobi Henry (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 54% - 46% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

37' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 55% - 45% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

40' BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (2-1) Phút 40': Luc De Fougerolles (Real Salt Lake) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Juan Sanabria (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 51% - 49% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 4.

55' Thẻ vàng Phút 55': Luc De Fougerolles (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

58' Thay người Phút 58' (Real Salt Lake): DeAndre Yedlin vào sân thay Chadwick Zachary Booth.

58' Thay người Phút 58' (Real Salt Lake): Justen Glad vào sân thay Kobi Henry.

61' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 46% - 54% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 17 - 7 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 6 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 0 - 5.

62' Thay người Phút 62' (Los Angeles Galaxy): Erik Thommy vào sân thay Pablo Ruiz.

62' Thay người Phút 62' (Los Angeles Galaxy): Robert Taylor vào sân thay Hirving Lozano.

71' Thay người Phút 71' (Real Salt Lake): Ariath Piol vào sân thay Morgan Guilavogui.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Salt Lake 45% - 55% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 18 - 10 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 6 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 0 - 5.

83' Thay người Phút 83' (Los Angeles Galaxy): Kyogo Furuhashi vào sân thay Harbor Miller.

83' Thay người Phút 83' (Los Angeles Galaxy): Lucas Felipe·Calegari vào sân thay Sergi Roberto.

85' Los Angeles Galaxy ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 42% - 58% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 19 - 12 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 6 - 8; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 0 - 5.

87' Thẻ vàng Phút 87': Carlos Emiro Garces Torres (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng (Foul).

90+2' Thay người Phút 90+2' (Real Salt Lake): Alexandros Katranis vào sân thay Saba Lobjanidze.

KT Kết thúc: Real Salt Lake 2-1 Los Angeles Galaxy Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 09:07 08/11/2026

Đội hình chính thức Real Salt Lake Sơ đồ 3-4-3 · HLV P. Mastroeni Los Angeles Galaxy Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Greg Vanney 1 Rafael Cabral 44 De Fougerolles 26 P. Quinton 3 K. Henry 23 Chadwick Zachary Booth 6 S. Spierings 92 N. Caliskan 8 J. Sanabria 12 Lobzhanidze 22 S. Solans 9 M. Guilavogui 12 Marcinkowski 26 Harbor Miller 25 C. Garcés 15 J. Haak 14 J. Nelson 6 Sergi Roberto 17 P. Ruiz 28 J. Paintsil 18 M. Reus 11 H. Lozano 99 Klauss Dự bị Real Salt Lake 4 L. Engel 15 J. Glad 25 Colin Guske 39 A. Hezarkhani 98 A. Katránis 34 L. Moisa 19 A. Piol 31 M. Stajduhar 2 D. Yedlin Los Angeles Galaxy 22 E. Wynder 27 E. Thommy 21 R. Taylor 8 L. Sanabria 1 N. Mićović 2 Calegari 5 J. Glesnes 7 K. Furuhashi 3 J. Aude Cập nhật đội hình lúc 06:32 08/11/2026

Real Salt Lake Thống kê Los Angeles Galaxy 41% Kiểm soát bóng 59% 20 Dứt điểm 13 9 Trúng đích 0 6 Phạt góc 9 12 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật S. Solans Real Salt Lake 1 bàn Chadwick Zachary Booth Real Salt Lake 1 bàn N. Caliskan Real Salt Lake 1 kiến tạo · điểm 7.7 Marcinkowski Los Angeles Galaxy Điểm 7.39

Real Salt Lake và Los Angeles Galaxy gặp nhau với hai hàng công đang vận hành hiệu quả, nên trận đấu tại Rio Tinto Stadium được kỳ vọng có nhịp độ cao và nhiều pha lên bóng. Trận đấu diễn ra lúc 07:00 ngày 08/11/2026. Hai đội cách nhau chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Hai hàng công cùng giữ phong độ tốt

Real Salt Lake thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi ba trận thắng liên tiếp cho thấy đội chủ nhà biết cách biến thế trận thành chiến thắng. Tuy vậy, họ vừa để thua ở trận gần nhất, nên cần sớm lấy lại nhịp độ.

Los Angeles Galaxy thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là đội khách thắng ở trận vừa qua, nên họ đến Rio Tinto Stadium với tâm lý khá tích cực. Hai trận hòa trong chuỗi này cho thấy Galaxy cũng thường tham gia những cuộc đấu giằng co.

Thế đối đầu nghiêng về Galaxy

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Los Angeles Galaxy thắng 3, Real Salt Lake thắng 1 và hai đội hòa 1 trận. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội khách. Đáng chú ý, Real Salt Lake vẫn chứng minh họ có thể thắng được đối thủ này, nên đội chủ nhà không có lý do để e ngại.

Cuộc đua điểm số sít sao

Los Angeles Galaxy đang đứng hạng 7 với 44 điểm. Real Salt Lake xếp hạng 11 với 42 điểm. Khoảng cách chỉ 2 điểm khiến kết quả trận này có thể tác động trực tiếp đến thứ hạng của cả hai.

Với Real Salt Lake, chiến thắng sẽ giúp họ vượt qua đối thủ về điểm số. Với Galaxy, một kết quả tích cực sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đội chủ nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đội đều tự tin ở khâu tấn công, trận đấu nhiều khả năng sẽ không có nhịp độ dè dặt. Đội nào kiểm soát tốt khoảng trống phía sau khi dâng cao sẽ có lợi thế lớn. Chuỗi ba trận thắng của Real Salt Lake và thành tích đối đầu của Galaxy là hai yếu tố khiến cuộc đấu thêm cân bằng.

Lợi thế sân nhà có thể giúp Real Salt Lake chơi chủ động hơn. Ngược lại, Los Angeles Galaxy có thể dựa vào tâm lý hưng phấn sau trận thắng gần nhất và kết quả đối đầu thuận lợi để tìm kiếm cơ hội trên hành trình sang sân khách.

Nhận định

Hai đội có phong độ tương đồng, thứ hạng sát nhau và đều tự tin khi tấn công. Galaxy có lợi thế về lịch sử đối đầu gần đây, trong khi Real Salt Lake được hỗ trợ bởi sân nhà và chuỗi kết quả tốt trước trận thua gần nhất. Kịch bản nhiều pha tấn công, đôi công qua lại là hướng diễn biến đáng chờ đợi nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Salt Lake · 1 thắng 1 hòa Los Angeles Galaxy · 3 thắng Los Angeles Galaxy 2 - 1 Real Salt Lake LAG Los Angeles Galaxy 3 - 3 Real Salt Lake Hòa Los Angeles Galaxy 2 - 0 Real Salt Lake LAG Real Salt Lake 2 - 0 Los Angeles Galaxy RSL Real Salt Lake 0 - 1 Los Angeles Galaxy LAG

Real Salt Lake 5 trận gần nhất B T T T H 33 Trận 12-6-15 T-H-B 51 Ghi (TB 1.5) 51 Thủng lưới Los Angeles Galaxy 5 trận gần nhất T H H T B 33 Trận 11-11-11 T-H-B 49 Ghi (TB 1.5) 55 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 33 18 7 8 +38 61 T T B T H 2 FC Dallas 33 15 10 8 +9 55 H B T H T 3 San Jose Earthquakes 33 14 10 9 +8 52 T H B H H … 6 Los Angeles FC 33 12 11 10 +13 47 B H H T H 7 Los Angeles Galaxy 33 11 11 11 -6 44 T H H T B 8 Portland Timbers 33 12 7 14 -1 43 T T T H B … 10 Seattle Sounders 33 11 10 12 -3 43 B B H H B 11 Real Salt Lake 33 12 6 15 0 42 B T T T H 12 Minnesota United FC 33 10 11 12 -4 41 T T H T H …