Real Salt Lake 2-1 Los Angeles Galaxy: Real Salt Lake giành chiến thắng
Cả hai đội đều có hàng công hiệu quả, hứa hẹn một trận đấu cởi mở khi Real Salt Lake tiếp Los Angeles Galaxy tại Rio Tinto Stadium lúc 07:00 ngày 08/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Real Salt Lake tiếp đón Los Angeles Galaxy.
- 10'BÀN THẮNG! Real Salt Lake (1-0)
Phút 10': Sergi Solans (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Noel Caliskan). Tỷ số: 1 - 0.
- 13'BÀN THẮNG! Real Salt Lake (2-0)
Phút 13': Chadwick Zachary Booth (Real Salt Lake) lập công. Tỷ số: 2 - 0.
- 13'Real Salt Lake ép sân
Cầm bóng: Real Salt Lake 59% - 41% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 16'Thẻ vàng
Phút 16': Kobi Henry (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Real Salt Lake ép sân
Cầm bóng: Real Salt Lake 54% - 46% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 37'Real Salt Lake ép sân
Cầm bóng: Real Salt Lake 55% - 45% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 40'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (2-1)
Phút 40': Luc De Fougerolles (Real Salt Lake) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.
- 45+3'Thẻ vàng
Phút 45+3': Juan Sanabria (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Real Salt Lake ép sân
Cầm bóng: Real Salt Lake 51% - 49% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 4.
- 55'Thẻ vàng
Phút 55': Luc De Fougerolles (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).
- 58'Thay người
Phút 58' (Real Salt Lake): DeAndre Yedlin vào sân thay Chadwick Zachary Booth.
- 58'Thay người
Phút 58' (Real Salt Lake): Justen Glad vào sân thay Kobi Henry.
- 61'Real Salt Lake ép sân
Cầm bóng: Real Salt Lake 46% - 54% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 17 - 7 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 6 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 0 - 5.
- 62'Thay người
Phút 62' (Los Angeles Galaxy): Erik Thommy vào sân thay Pablo Ruiz.
- 62'Thay người
Phút 62' (Los Angeles Galaxy): Robert Taylor vào sân thay Hirving Lozano.
- 71'Thay người
Phút 71' (Real Salt Lake): Ariath Piol vào sân thay Morgan Guilavogui.
- 73'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Real Salt Lake 45% - 55% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 18 - 10 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 6 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 0 - 5.
- 83'Thay người
Phút 83' (Los Angeles Galaxy): Kyogo Furuhashi vào sân thay Harbor Miller.
- 83'Thay người
Phút 83' (Los Angeles Galaxy): Lucas Felipe·Calegari vào sân thay Sergi Roberto.
- 85'Los Angeles Galaxy ép sân
Cầm bóng: Real Salt Lake 42% - 58% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 19 - 12 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 6 - 8; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 0 - 5.
- 87'Thẻ vàng
Phút 87': Carlos Emiro Garces Torres (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (Real Salt Lake): Alexandros Katranis vào sân thay Saba Lobjanidze.
- KTKết thúc: Real Salt Lake 2-1 Los Angeles Galaxy
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 09:07 08/11/2026
Real Salt Lake và Los Angeles Galaxy gặp nhau với hai hàng công đang vận hành hiệu quả, nên trận đấu tại Rio Tinto Stadium được kỳ vọng có nhịp độ cao và nhiều pha lên bóng. Trận đấu diễn ra lúc 07:00 ngày 08/11/2026. Hai đội cách nhau chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng.
Hai hàng công cùng giữ phong độ tốt
Real Salt Lake thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi ba trận thắng liên tiếp cho thấy đội chủ nhà biết cách biến thế trận thành chiến thắng. Tuy vậy, họ vừa để thua ở trận gần nhất, nên cần sớm lấy lại nhịp độ.
Los Angeles Galaxy thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là đội khách thắng ở trận vừa qua, nên họ đến Rio Tinto Stadium với tâm lý khá tích cực. Hai trận hòa trong chuỗi này cho thấy Galaxy cũng thường tham gia những cuộc đấu giằng co.
Thế đối đầu nghiêng về Galaxy
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Los Angeles Galaxy thắng 3, Real Salt Lake thắng 1 và hai đội hòa 1 trận. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội khách. Đáng chú ý, Real Salt Lake vẫn chứng minh họ có thể thắng được đối thủ này, nên đội chủ nhà không có lý do để e ngại.
Cuộc đua điểm số sít sao
Los Angeles Galaxy đang đứng hạng 7 với 44 điểm. Real Salt Lake xếp hạng 11 với 42 điểm. Khoảng cách chỉ 2 điểm khiến kết quả trận này có thể tác động trực tiếp đến thứ hạng của cả hai.
Với Real Salt Lake, chiến thắng sẽ giúp họ vượt qua đối thủ về điểm số. Với Galaxy, một kết quả tích cực sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đội chủ nhà.
Điểm then chốt về chiến thuật
Khi cả hai đội đều tự tin ở khâu tấn công, trận đấu nhiều khả năng sẽ không có nhịp độ dè dặt. Đội nào kiểm soát tốt khoảng trống phía sau khi dâng cao sẽ có lợi thế lớn. Chuỗi ba trận thắng của Real Salt Lake và thành tích đối đầu của Galaxy là hai yếu tố khiến cuộc đấu thêm cân bằng.
Lợi thế sân nhà có thể giúp Real Salt Lake chơi chủ động hơn. Ngược lại, Los Angeles Galaxy có thể dựa vào tâm lý hưng phấn sau trận thắng gần nhất và kết quả đối đầu thuận lợi để tìm kiếm cơ hội trên hành trình sang sân khách.
Nhận định
Hai đội có phong độ tương đồng, thứ hạng sát nhau và đều tự tin khi tấn công. Galaxy có lợi thế về lịch sử đối đầu gần đây, trong khi Real Salt Lake được hỗ trợ bởi sân nhà và chuỗi kết quả tốt trước trận thua gần nhất. Kịch bản nhiều pha tấn công, đôi công qua lại là hướng diễn biến đáng chờ đợi nhất.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)