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Real Salt Lake 3-0 New England Revolution: Real Salt Lake giành chiến thắng

Văn Thể27/09/2026 03:35

Real Salt Lake quyết tâm chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp đón đối thủ New England Revolution trên sân nhà Rio Tinto Stadium lúc 08h30 ngày 27/09/2026.

Real Salt Lake3 - 0New England RevolutionKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Real Salt Lake tiếp đón New England Revolution.

  • 2'BÀN THẮNG! Real Salt Lake (1-0)

    Phút 2': Aiden Hezarkhani (Real Salt Lake) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'New England Revolution ép sân

    Cầm bóng: Real Salt Lake 31% - 69% New England Revolution, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 4.

  • 25'New England Revolution ép sân

    Cầm bóng: Real Salt Lake 31% - 69% New England Revolution, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 37'New England Revolution ép sân

    Cầm bóng: Real Salt Lake 34% - 66% New England Revolution, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 2.

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': Carles Gil (New England Revolution) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thẻ vàng

    Phút 46': Morgan Guilavogui (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'New England Revolution ép sân

    Cầm bóng: Real Salt Lake 37% - 63% New England Revolution, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 2 - 2.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (New England Revolution): Cody Baker vào sân thay Luca Daniel·Langoni.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (New England Revolution): Griffin Yow vào sân thay Wilson Harris.

  • 61'Thẻ vàng

    Phút 61': Joshua Wynder (New England Revolution) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'BÀN THẮNG! Real Salt Lake (2-0)

    Phút 62': Sergi Solans (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Noel Caliskan). Tỷ số: 2 - 0.

  • 62'New England Revolution ép sân

    Cầm bóng: Real Salt Lake 35% - 65% New England Revolution, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 2 - 3.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (New England Revolution): Javaun Mussenden vào sân thay Joshua Wynder.

  • 74'New England Revolution ép sân

    Cầm bóng: Real Salt Lake 35% - 65% New England Revolution, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 1 - 8; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 3 - 3.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Real Salt Lake): Colin Guske vào sân thay Aiden Hezarkhani.

  • 75'Thẻ vàng

    Phút 75': Rafael (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 80'BÀN THẮNG! Real Salt Lake (3-0)

    Phút 80': Sergi Solans (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Morgan Guilavogui). Tỷ số: 3 - 0.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Real Salt Lake): Lineker Rodrigues vào sân thay Sergi Solans.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (New England Revolution): Marcos Zambrano Delgado vào sân thay Matt Polster.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (New England Revolution): Diego Fagúndez vào sân thay Carles Gil.

  • 86'New England Revolution ép sân

    Cầm bóng: Real Salt Lake 34% - 66% New England Revolution, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 1 - 9; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 4 - 3.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Real Salt Lake): Jason Shokalook vào sân thay Morgan Guilavogui.

  • KTKết thúc: Real Salt Lake 3-0 New England Revolution

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 10:32 27/09/2026

Đội hình chính thức
Real Salt Lake
Sơ đồ 3-4-3 · HLV P. Mastroeni
New England Revolution
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Mićović
92
N. Caliskan
1
Rafael Cabral
6
S. Spierings
22
S. Solans
26
P. Quinton
11
D. Marczuk
29
S. Junqua
39
A. Hezarkhani
3
K. Henry
9
M. Guilavogui
2
D. Yedlin
30
M. Turner
2
M. Fofana
16
D. Gazdag
10
Carles Gil
27
W. Harris
22
E. Kohler
41
L. Langoni
8
M. Polster
23
W. Sands
14
J. Yueill
66
J. Wynder
Dự bị
Real Salt Lake
18 T. Booth14 E. Eneli25 Colin Guske24 M. Kerkvliet70 Lineker Rodrigues76 liam gara o88 Linkon Ream13 Jason Shokalook31 M. Stajduhar
New England Revolution
4 T. Beason77 D. Fagundez57 J. Mussenden33 D. Parisian6 T. Smith67 makai wells7 G. Yow17 Marcos Zambrano-Delgado15 C. Baker
Cập nhật đội hình lúc 08:03 27/09/2026
Real Salt LakeThống kêNew England Revolution
34%
Kiểm soát bóng
66%
9
Dứt điểm
15
6
Trúng đích
4
1
Phạt góc
11
8
Phạm lỗi
14
0
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
S. Solans
S. Solans
Real Salt Lake
2 bàn
A. Hezarkhani
A. Hezarkhani
Real Salt Lake
1 bàn
M. Guilavogui
M. Guilavogui
Real Salt Lake
1 kiến tạo · điểm 8.1
N. Caliskan
N. Caliskan
Real Salt Lake
1 kiến tạo · điểm 7.7
P. Quinton
P. Quinton
Real Salt Lake
Điểm 7.7
K. Henry
K. Henry
Real Salt Lake
Điểm 7.51

Trận so tài giữa Real Salt Lake và New England Revolution diễn ra lúc 08h30 ngày 27/09/2026 tại sân vận động Rio Tinto Stadium. Bối cảnh hiện tại đòi hỏi đội chủ nhà phải dốc toàn lực nhằm ngắt mạch kết quả thất vọng, trong khi các vị khách mang đến thử thách lớn nhờ phong độ cao.

Áp lực nặng nề và quyết tâm tìm lại mạch thắng của chủ nhà

Đội chủ nhà Real Salt Lake bước vào cuộc tiếp đón này với mục tiêu tiên quyết là tìm lại niềm vui chiến thắng. Hiện tại trên bảng xếp hạng, họ đang đứng ở vị trí thứ 13 với 29 điểm trong tay.

Phong độ thời gian gần đây của Real Salt Lake đang trải qua giai đoạn vô cùng nan giải. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận hòa và để thua tới 4 trận. Chuỗi 5 trận không biết đến mùi chiến thắng đã đặt ra bài toán lớn cho ban huấn luyện về khả năng củng cố sự tập trung nơi hàng phòng ngự cũng như tính sắc bén trong các đợt lên bóng.

Điểm tựa đối đầu đối nghịch với phong độ khởi sắc của đội khách

Trái ngược với hoàn cảnh khó khăn của đội chủ sân Rio Tinto Stadium, New England Revolution lại đang thể hiện bộ mặt tương đối thuyết phục. Thống kê trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy họ đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại.

Dù vậy, lịch sử chạm trán trực tiếp lại đang nghiêng về phía Real Salt Lake. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Real Salt Lake chiếm ưu thế rõ nét khi giành được 3 chiến thắng, chia điểm 1 trận và chỉ để đối phương vượt qua đúng 1 lần. Yếu tố này mang lại sự tự tin đáng kể về mặt tâm lý cho đội bóng áo đỏ xanh.

Cục diện giằng co tại Rio Tinto Stadium

Lợi thế sân nhà cùng kết quả đối đầu tích cực trong quá khứ là cơ sở vững chắc nhất để Real Salt Lake hướng đến việc ngắt mạch trận nghèo nàn. Tuy nhiên, nhiệm vụ đó chắc chắn không hề đơn giản trước một New England Revolution sở hữu sự hưng phấn từ chuỗi trận thắng ấn tượng.

Một thế trận thận trọng nhiều khả năng sẽ được Real Salt Lake ưu tiên thiết lập ngay từ đầu nhằm hạn chế tối đa sai lầm, trước khi tìm kiếm cơ hội phản công để giữ lại trọn vẹn điểm số tại thánh địa Rio Tinto Stadium.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Real Salt Lake · 3 thắng1 hòaNew England Revolution · 1 thắng
01/09/2024
Real Salt Lake
2 - 0
New England Revolution
RSL
13/03/2022
New England Revolution
2 - 3
Real Salt Lake
RSL
22/09/2019
New England Revolution
0 - 0
Real Salt Lake
Hòa
19/10/2018
Real Salt Lake
4 - 1
New England Revolution
RSL
14/05/2017
New England Revolution
4 - 0
Real Salt Lake
NER
Real Salt Lake
5 trận gần nhất
BBBBH
26
Trận
8-5-13
T-H-B
37
Ghi (TB 1.4)
44
Thủng lưới
New England Revolution
5 trận gần nhất
TTTBT
26
Trận
14-4-8
T-H-B
45
Ghi (TB 1.7)
33
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps251546+3349TBTBT
2Houston Dynamo261358+444HBTHH
3St. Louis City261286+944TTHTH
12Austin267910-1230HTHHT
13Real Salt Lake268513-729BBBBH
14Minnesota United FC267811-729BBBBH
Tình hình lực lượng
Real Salt Lake
J. J. Arias (Hamstring Injury)
L. De Fougerolles (International duty)
G. Dillon (Foot Injury)
J. Glad (Groin Injury)
D. Luna (Knee Injury)
A. Piol (Achilles Tendon Injury)
J. Sanabria (International duty)
Z. Booth (Hamstring Injury)
New England Revolution
I. Feingold (International duty)
J. Harrison (Lower-Body Injury)
P. Miller (International duty)
B. Raines (International duty)
D. Turgeman (International duty)
A. Yusuf (Injury)
L. Campana (Hamstring Injury)
L. Langoni (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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