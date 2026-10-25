Real Salt Lake 3-0 St. Louis City: Real Salt Lake giành chiến thắng St. Louis City còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ hai với 51 điểm. Trận làm khách trên sân của Real Salt Lake diễn ra lúc 09:30 ngày 25/10/2026.

Real Salt Lake 3 - 0 St. Louis City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Real Salt Lake tiếp đón St. Louis City.

3' Thẻ vàng Phút 3': Rafael Santos (St. Louis City) nhận thẻ vàng (Foul).

29' Thẻ vàng Phút 29': Tomas Ostrak (St. Louis City) nhận thẻ vàng (Foul).

40' Thẻ vàng Phút 40': Philip Quinton (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

41' BÀN THẮNG! Real Salt Lake (1-0) Phút 41': Sergi Solans (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Morgan Guilavogui). Tỷ số: 1 - 0.

41' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Salt Lake 44% - 56% St. Louis City, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 0.

43' Thẻ đỏ Phút 43': Tomas Ostrak (St. Louis City) nhận thẻ đỏ.

45' Thay người Phút 45' (St. Louis City): Dante Polvara vào sân thay Christopher Durkin.

45' Thay người Phút 45' (St. Louis City): Mykhi Joyner vào sân thay Conrad Wallem.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' BÀN THẮNG! Real Salt Lake (2-0) Phút 52': Dominik Marczuk (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Luc De Fougerolles). Tỷ số: 2 - 0.

53' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 51% - 49% St. Louis City, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 1 - 0.

59' BÀN THẮNG! Real Salt Lake (3-0) Phút 59': Sergi Solans (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Saba Lobjanidze). Tỷ số: 3 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Real Salt Lake): Justen Glad vào sân thay Philip Quinton.

64' Thẻ vàng Phút 64': Juan Sanabria (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

65' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 51% - 49% St. Louis City, dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 1 - 2.

67' Thay người Phút 67' (Real Salt Lake): Chadwick Zachary Booth vào sân thay Morgan Guilavogui.

67' Thay người Phút 67' (Real Salt Lake): Colin Guske vào sân thay Noel Caliskan.

68' Thay người Phút 68' (Real Salt Lake): Ariath Piol vào sân thay Sergi Solans.

71' Thay người Phút 71' (St. Louis City): Daniel Edelman vào sân thay Charles-Emile Brunet.

71' Thay người Phút 71' (St. Louis City): Damion Downs vào sân thay Simon Becher.

77' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 52% - 48% St. Louis City, dứt điểm 16 - 2 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 14 - 9, cứu thua 1 - 2.

80' Thay người Phút 80' (Real Salt Lake): Aiden Hezarkhani vào sân thay Saba Lobjanidze.

84' Thay người Phút 84' (St. Louis City): Mamadou Mbacke vào sân thay Rafael Navarro Leal.

89' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Real Salt Lake 44% - 43% St. Louis City, dứt điểm 19 - 2 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 17 - 9, cứu thua 1 - 4.

KT Kết thúc: Real Salt Lake 3-0 St. Louis City Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 10:35 25/10/2026

Đội hình chính thức Real Salt Lake Sơ đồ 5-4-1 · HLV P. Mastroeni St. Louis City Sơ đồ 3-4-3 · HLV Y. Damet 1 Rafael Cabral 11 D. Marczuk 44 De Fougerolles 26 P. Quinton 3 K. Henry 8 J. Sanabria 12 Lobzhanidze 6 S. Spierings 92 N. Caliskan 9 M. Guilavogui 22 S. Solans 39 B. Lundt 99 J. Orozco 32 T. Baumgartl 27 F. Fall 6 C. Wallem 18 C. Brunet 8 C. Durkin 20 Rafael Santos 7 T. Ostrák 9 Rafael Navarro 11 S. Becher Dự bị Real Salt Lake 39 A. Hezarkhani 25 Colin Guske 23 Chadwick Zachary Booth 29 S. Junqua 98 A. Katránis 19 A. Piol 31 M. Stajduhar 2 D. Yedlin 15 J. Glad St. Louis City 4 M. Fall 19 C. Holse 77 Jeong Sang-Bin 59 M. Joyner 5 MacNaughton 31 C. Olivares 24 D. Edelman 42 D. Downs 21 D. Polvara Cập nhật đội hình lúc 09:02 25/10/2026

Real Salt Lake Thống kê St. Louis City 60% Kiểm soát bóng 40% 20 Dứt điểm 3 8 Trúng đích 2 7 Phạt góc 0 18 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật S. Solans Real Salt Lake 2 bàn D. Marczuk Real Salt Lake 1 bàn M. Guilavogui Real Salt Lake 1 kiến tạo · điểm 7.7 Lobzhanidze Real Salt Lake 1 kiến tạo · điểm 7.7 De Fougerolles Real Salt Lake 1 kiến tạo · điểm 7.35 K. Henry Real Salt Lake Điểm 7.76

St. Louis City bước vào chuyến làm khách trên sân Rio Tinto Stadium với một lợi thế rõ rệt: đội đang đứng hạng 2 với 51 điểm, trong khi Real Salt Lake mới ở hạng 10 với 36 điểm. Chiến thắng sẽ giúp đội khách giữ vững cuộc bám đuổi ở nhóm đầu bảng. Trận đấu bắt đầu lúc 09:30 ngày 25/10/2026.

St. Louis City: vị thế của đội bám đuổi

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nói lên nhiều điều. St. Louis City hơn Real Salt Lake 15 điểm và cách đối thủ 8 bậc. Với 51 điểm, đội khách vẫn giữ vị trí thứ hai và còn nguyên cơ hội đua về đầu bảng.

Tuy vậy, phong độ gần đây của St. Louis City không hoàn toàn trọn vẹn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua rồi một trận hòa. Hai chiến thắng nằm ở giai đoạn cũ hơn trong chuỗi này.

Nói cách khác, đội khách vẫn giữ được sự ổn định để duy trì vị trí cao, nhưng nhịp độ ghi điểm tối đa đã chững lại. Một chiến thắng ở Rio Tinto Stadium sẽ là cách trực tiếp nhất để lấy lại đà.

Real Salt Lake: thắng trận gần nhất, nhưng phong độ thiếu đều

Real Salt Lake có chuỗi 5 trận gần nhất gồm 2 thắng, 1 hòa và 2 thua. Điểm sáng là đội vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau khi hòa một trận và thua một trận trước đó. Hai trận cũ nhất trong chuỗi là một chiến thắng và một thất bại.

Kết quả lên xuống như vậy cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định. Tuy nhiên, với vị trí hạng 10, Real Salt Lake có đủ động lực để tận dụng lợi thế sân nhà và tiếp tục cải thiện phong độ ngay trước một đối thủ nằm ở nhóm đầu.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử gặp nhau gần đây là điểm đáng chú ý nhất đối với St. Louis City. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Real Salt Lake thắng 2 trận, hòa 3 trận, còn St. Louis City chưa thắng trận nào.

Đội khách hiện có thành tích tốt hơn trên bảng xếp hạng, nhưng chưa tìm ra cách thắng đối thủ này trong 5 lần chạm trán gần nhất. Điều đó khiến trận đấu mang màu sắc khác với những gì thứ hạng gợi ý.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bức tranh chung cho thấy hai hướng tiếp cận khá rõ. St. Louis City cần chủ động hơn để biến lợi thế bảng xếp hạng thành điểm số, đồng thời tránh thêm một trận hòa khi đang cần bám sát nhóm đầu. Với đội khách, sự kiên nhẫn và tính kỷ luật sẽ quan trọng, nhất là khi ba trong năm lần đối đầu gần nhất đều kết thúc hòa.

Ngược lại, Real Salt Lake có thể dựa vào lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu không thua. Đội chủ nhà cũng vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nên tâm lý thi đấu khá tích cực. Nếu giữ được sự chắc chắn trước một đối thủ mạnh hơn trên bảng xếp hạng, Real Salt Lake hoàn toàn có thể làm khó khách.

Nhận định

Về mặt thứ hạng, St. Louis City chiếm ưu thế rõ rệt và có lý do để kỳ vọng vào cuộc bám đuổi ở nhóm đầu. Tuy nhiên, thế đối đầu lại nghiêng về Real Salt Lake và phong độ gần đây của cả hai đội khá tương đồng, khi mỗi bên đều thắng 2 trong 5 trận gần nhất.

Vì vậy, đây là trận đấu có nhiều khả năng giằng co. St. Louis City mang theo tham vọng và vị thế, còn Real Salt Lake mang theo lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu tích cực. Đội nào xử lý tốt các khoảnh khắc quyết định sẽ là bên giành lợi thế trong cuộc đua điểm số.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Salt Lake · 2 thắng 3 hòa St. Louis City · 0 thắng St. Louis City 1 - 1 Real Salt Lake Hòa St. Louis City 2 - 2 Real Salt Lake Hòa Real Salt Lake 3 - 2 St. Louis City RSL St. Louis City 1 - 1 Real Salt Lake Hòa Real Salt Lake 3 - 1 St. Louis City RSL

Real Salt Lake 5 trận gần nhất T H B T B 30 Trận 10-6-14 T-H-B 45 Ghi (TB 1.5) 48 Thủng lưới St. Louis City 5 trận gần nhất H B H T T 30 Trận 14-9-7 T-H-B 56 Ghi (TB 1.9) 41 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 30 16 7 7 +32 55 T H H B H 2 St. Louis City 30 14 9 7 +15 51 B H T T T 3 FC Dallas 30 14 9 7 +8 51 H T B T H … 9 Colorado Rapids 30 11 6 13 0 39 H H H B H 10 Real Salt Lake 30 10 6 14 -3 36 T H B T B 11 Portland Timbers 30 9 7 14 -5 34 H B H B B …

Tình hình lực lượng Real Salt Lake ✚ J. Glad (Groin Injury) ✚ D. Luna (Knee Injury) ✚ J. J. Arias (Hamstring Injury) ✚ G. Dillon (Foot Injury) ✚ E. Eneli (Knee Injury) ✚ L. Engel (Hamstring Injury) ✚ J. Glad (Groin Injury) ✚ D. Luna (Knee Injury) St. Louis City ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ R. Burki (Head Injury) ✚ K. Hiebert (Hip Injury) ✚ A. Matan (Injury) ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ R. Burki (Head Injury) ✚ K. Hiebert (Hip Injury) ✚ A. Matan (Injury)