Real Sociedad 0-3 Atletico Madrid: Atletico Madrid giành chiến thắng Cùng sở hữu 7 điểm, cuộc đối đầu giữa Real Sociedad và Atletico Madrid tại sân Anoeta hứa hẹn tạo nên bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc bám đuổi nhóm đầu bảng.

Real Sociedad 0 - 3 Atletico Madrid Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Real Sociedad tiếp đón Atletico Madrid.

12' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Real Sociedad 42% - 58% Atletico Madrid, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 1.

18' Thẻ vàng Phút 18': Yangel Herrera (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Sociedad 53% - 47% Atletico Madrid, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 3.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Sociedad 52% - 48% Atletico Madrid, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 3.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Sociedad 52% - 48% Atletico Madrid, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 0 - 1.

59' Thay người Phút 59' (Atletico Madrid): Johnny Cardoso vào sân thay Alejandro Baena Rodríguez.

60' Thay người Phút 60' (Atletico Madrid): Jonathan David vào sân thay Marcos Llorente.

60' Thay người Phút 60' (Atletico Madrid): Koke vào sân thay Lee Kang-In.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Sociedad 53% - 47% Atletico Madrid, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 0 - 1.

72' Thẻ vàng Phút 72': Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Dissent).

72' Thay người Phút 72' (Real Sociedad): Job Ochieng vào sân thay Ander Barrenetxea.

72' Thay người Phút 72' (Real Sociedad): Takefusa Kubo vào sân thay Gonçalo Guedes.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Sociedad 54% - 46% Atletico Madrid, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 2.

75' Thẻ vàng Phút 75': Johnny Cardoso (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Thay người Phút 76' (Atletico Madrid): Arnau Ortiz vào sân thay Ademola Lookman.

78' Thay người Phút 78' (Real Sociedad): Jon Gorrotxategi vào sân thay Carlos Soler.

78' Thẻ vàng Phút 78': Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

79' Thay người Phút 79' (Real Sociedad): Orri Steinn Óskarsson vào sân thay Mikel Oyarzabal.

84' BÀN THẮNG! Atletico Madrid (0-1) Phút 84': Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Sociedad 51% - 49% Atletico Madrid, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 8 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 2 - 2.

85' Thay người Phút 85' (Real Sociedad): Arsen Zakharyan vào sân thay Yangel Herrera.

90' BÀN THẮNG! Atletico Madrid (0-2) Phút 90': Jonathan David (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Alejandro Grimaldo). Tỷ số: 0 - 2.

90+5' BÀN THẮNG! Atletico Madrid (0-3) Phút 90+5': Giuliano Simeone Baldini (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Dávid Hancko). Tỷ số: 0 - 3.

KT Kết thúc: Real Sociedad 0-3 Atletico Madrid Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 03:58 14/09/2026

Đội hình chính thức Real Sociedad Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Matarazzo Atletico Madrid Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone 1 Álex Remiro 2 J. Aramburu 34 Luken Beitia 19 M. Sarr 17 Sergio Gómez 21 Y. Herrera 18 Carlos Soler 11 Gonçalo Guedes 24 L. Sučić 7 Barrenetxea 10 Mikel Oyarzabal 13 J. Oblak 14 Marcos Llorente 21 C. Romero 17 D. Hancko 18 Marc Pubill 20 G. Simeone 10 Álex Baena 23 M. Hjulmand 22 Álex Grimaldo 7 Lee Kang-In 11 A. Lookman Dự bị Real Sociedad 3 Aihen Muñoz 13 Unai Marrero 22 Héctor Fort 12 J. Ochieng 4 Jon Gorrotxategi 14 T. Kubo 16 Jon Pacheco 29 Alex Garcia 8 Beñat Turrientes Atletico Madrid 5 J. Cardoso 15 J. David 27 J. Dominguez 25 Salvador Esquivel 6 Koke 24 Robin Le Normand 4 Rodrigo Mendoza 1 J. Musso 16 Arnau Ortiz Cập nhật đội hình lúc 01:35 14/09/2026

Real Sociedad Thống kê Atletico Madrid 54% Kiểm soát bóng 46% 9 Dứt điểm 13 3 Trúng đích 5 9 Phạt góc 3 13 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Álex Grimaldo Atletico Madrid 1 bàn · 1 kiến tạo J. David Atletico Madrid 1 bàn G. Simeone Atletico Madrid 1 bàn D. Hancko Atletico Madrid 1 kiến tạo · điểm 6.94 C. Romero Atletico Madrid Điểm 7.76 Marc Pubill Atletico Madrid Điểm 7.49

Cuộc so tài giữa Real Sociedad và Atletico Madrid diễn ra lúc 02:00 ngày 14/09/2026 trên sân vận động Anoeta mang tính chất vô cùng quan trọng đối với toan tính của cả hai câu lạc bộ. Hiện tại, Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 7 điểm sau những vòng đấu vừa qua. Đội chủ nhà tạm xếp ở vị trí thứ 11, trong khi Atletico Madrid cũng tích lũy được 7 điểm nhưng xếp trên ở vị trí thứ 8 nhờ những chỉ số phụ tốt hơn.

Phong độ trái ngược và bài toán điểm tựa Anoeta

Bước vào trận đấu này, Real Sociedad đang phải đối mặt với thử thách không nhỏ về mặt tâm lý. Thống kê trong 5 trận gần nhất cho thấy phong độ của đội bóng xứ Basque có phần chững lại khi họ chỉ giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và đã nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, hai trận thua liên tiếp gần đây đang đặt ra yêu cầu chấn chỉnh ngay lập tức hệ thống phòng ngự nếu không muốn bị các đối thủ trực tiếp bỏ lại phía sau.

Trái ngược với dấu hiệu bất ổn của chủ nhà, Atletico Madrid thể hiện bộ mặt tương đối ổn định. Đội khách sở hữu bản lĩnh vững vàng khi giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong 4 lần ra sân gần nhất. Cách tiếp cận chặt chẽ và tính kỷ luật vốn là bản sắc giúp đội bóng này luôn biết cách thu về những kết quả có lợi trước các đối thủ cạnh tranh gay gắt.

Lịch sử đối đầu ủng hộ đội khách

Bên cạnh phong độ hiện tại, yếu tố lịch sử cũng mang đến lợi thế tâm lý đáng kể cho Atletico Madrid. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Real Sociedad chưa một lần nếm trải cảm giác chiến thắng khi chỉ có được 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại trước đối thủ.

Sân nhà Anoeta sẽ là điểm tựa lớn nhất để Real Sociedad tìm kiếm sự khác biệt. Để hóa giải chuỗi trận đối đầu kém duyên, đội chủ nhà cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, đồng thời tăng cường sự sắc bén trong các tình huống tổ chức chuyển trạng thái. Về phía Atletico Madrid, việc kiểm soát nhịp độ và khai thác triệt để sai số nơi hàng thủ đối phương sẽ là chìa khóa then chốt để họ hướng tới mục tiêu củng cố vị trí ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Sociedad · 0 thắng 3 hòa Atletico Madrid · 2 thắng Atletico Madrid 2 - 2 Real Sociedad Hòa Atletico Madrid 3 - 2 Real Sociedad AM Real Sociedad 1 - 1 Atletico Madrid Hòa Atletico Madrid 4 - 0 Real Sociedad AM Real Sociedad 1 - 1 Atletico Madrid Hòa

Real Sociedad 5 trận gần nhất T H T B B 5 Trận 2-1-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 8 Thủng lưới Atletico Madrid 5 trận gần nhất B B T H T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Real Madrid 5 4 0 1 +10 12 T B T T T 3 Alaves 5 3 1 1 +6 10 B T T H T … 7 Espanyol 5 2 1 2 +3 7 T H B B T 8 Atletico Madrid 4 2 1 1 +1 7 B T H T 9 Athletic Club 5 2 1 2 +1 7 H T T B B 10 Racing Santander 5 2 1 2 0 7 T B T B H 11 Real Sociedad 5 2 1 2 -2 7 T H T B B 12 Osasuna 5 2 1 2 -3 7 B B T T H …

Tình hình lực lượng Real Sociedad ✚ J. Martin (Red Card) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ I. Zubeldia (Injury) ✚ J. Martin (Red Card) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ I. Zubeldia (Injury) Atletico Madrid ✚ P. Barrios (Muscle Injury) ✚ J. Alvarez (Injury) ✚ A. Sorloth (Muscle Injury) ✚ P. Barrios (Muscle Injury) ✚ J. Alvarez (Injury) ✚ A. Sorloth (Muscle Injury)