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Real Sociedad 0-3 Atletico Madrid: Atletico Madrid giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 21:19

Cùng sở hữu 7 điểm, cuộc đối đầu giữa Real Sociedad và Atletico Madrid tại sân Anoeta hứa hẹn tạo nên bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc bám đuổi nhóm đầu bảng.

Real Sociedad0 - 3Atletico MadridKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Real Sociedad tiếp đón Atletico Madrid.

  • 12'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Real Sociedad 42% - 58% Atletico Madrid, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 1.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': Yangel Herrera (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Real Sociedad 53% - 47% Atletico Madrid, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 3.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Real Sociedad 52% - 48% Atletico Madrid, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Real Sociedad 52% - 48% Atletico Madrid, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Atletico Madrid): Johnny Cardoso vào sân thay Alejandro Baena Rodríguez.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Atletico Madrid): Jonathan David vào sân thay Marcos Llorente.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Atletico Madrid): Koke vào sân thay Lee Kang-In.

  • 60'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Real Sociedad 53% - 47% Atletico Madrid, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Real Sociedad): Job Ochieng vào sân thay Ander Barrenetxea.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Real Sociedad): Takefusa Kubo vào sân thay Gonçalo Guedes.

  • 72'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Real Sociedad 54% - 46% Atletico Madrid, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 2.

  • 75'Thẻ vàng

    Phút 75': Johnny Cardoso (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Atletico Madrid): Arnau Ortiz vào sân thay Ademola Lookman.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Real Sociedad): Jon Gorrotxategi vào sân thay Carlos Soler.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Real Sociedad): Orri Steinn Óskarsson vào sân thay Mikel Oyarzabal.

  • 84'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (0-1)

    Phút 84': Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

  • 84'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Real Sociedad 51% - 49% Atletico Madrid, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 8 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 2 - 2.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Real Sociedad): Arsen Zakharyan vào sân thay Yangel Herrera.

  • 90'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (0-2)

    Phút 90': Jonathan David (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Alejandro Grimaldo). Tỷ số: 0 - 2.

  • 90+5'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (0-3)

    Phút 90+5': Giuliano Simeone Baldini (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Dávid Hancko). Tỷ số: 0 - 3.

  • KTKết thúc: Real Sociedad 0-3 Atletico Madrid

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 03:58 14/09/2026

Đội hình chính thức
Real Sociedad
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Matarazzo
Atletico Madrid
Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone
1
Álex Remiro
2
J. Aramburu
34
Luken Beitia
19
M. Sarr
17
Sergio Gómez
21
Y. Herrera
18
Carlos Soler
11
Gonçalo Guedes
24
L. Sučić
7
Barrenetxea
10
Mikel Oyarzabal
13
J. Oblak
14
Marcos Llorente
21
C. Romero
17
D. Hancko
18
Marc Pubill
20
G. Simeone
10
Álex Baena
23
M. Hjulmand
22
Álex Grimaldo
7
Lee Kang-In
11
A. Lookman
Dự bị
Real Sociedad
3 Aihen Muñoz13 Unai Marrero22 Héctor Fort12 J. Ochieng4 Jon Gorrotxategi14 T. Kubo16 Jon Pacheco29 Alex Garcia8 Beñat Turrientes
Atletico Madrid
5 J. Cardoso15 J. David27 J. Dominguez25 Salvador Esquivel6 Koke24 Robin Le Normand4 Rodrigo Mendoza1 J. Musso16 Arnau Ortiz
Cập nhật đội hình lúc 01:35 14/09/2026
Real SociedadThống kêAtletico Madrid
54%
Kiểm soát bóng
46%
9
Dứt điểm
13
3
Trúng đích
5
9
Phạt góc
3
13
Phạm lỗi
9
1
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Álex Grimaldo
Álex Grimaldo
Atletico Madrid
1 bàn · 1 kiến tạo
J. David
J. David
Atletico Madrid
1 bàn
G. Simeone
G. Simeone
Atletico Madrid
1 bàn
D. Hancko
D. Hancko
Atletico Madrid
1 kiến tạo · điểm 6.94
C. Romero
C. Romero
Atletico Madrid
Điểm 7.76
Marc Pubill
Marc Pubill
Atletico Madrid
Điểm 7.49

Cuộc so tài giữa Real Sociedad và Atletico Madrid diễn ra lúc 02:00 ngày 14/09/2026 trên sân vận động Anoeta mang tính chất vô cùng quan trọng đối với toan tính của cả hai câu lạc bộ. Hiện tại, Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 7 điểm sau những vòng đấu vừa qua. Đội chủ nhà tạm xếp ở vị trí thứ 11, trong khi Atletico Madrid cũng tích lũy được 7 điểm nhưng xếp trên ở vị trí thứ 8 nhờ những chỉ số phụ tốt hơn.

Phong độ trái ngược và bài toán điểm tựa Anoeta

Bước vào trận đấu này, Real Sociedad đang phải đối mặt với thử thách không nhỏ về mặt tâm lý. Thống kê trong 5 trận gần nhất cho thấy phong độ của đội bóng xứ Basque có phần chững lại khi họ chỉ giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và đã nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, hai trận thua liên tiếp gần đây đang đặt ra yêu cầu chấn chỉnh ngay lập tức hệ thống phòng ngự nếu không muốn bị các đối thủ trực tiếp bỏ lại phía sau.

Trái ngược với dấu hiệu bất ổn của chủ nhà, Atletico Madrid thể hiện bộ mặt tương đối ổn định. Đội khách sở hữu bản lĩnh vững vàng khi giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong 4 lần ra sân gần nhất. Cách tiếp cận chặt chẽ và tính kỷ luật vốn là bản sắc giúp đội bóng này luôn biết cách thu về những kết quả có lợi trước các đối thủ cạnh tranh gay gắt.

Lịch sử đối đầu ủng hộ đội khách

Bên cạnh phong độ hiện tại, yếu tố lịch sử cũng mang đến lợi thế tâm lý đáng kể cho Atletico Madrid. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Real Sociedad chưa một lần nếm trải cảm giác chiến thắng khi chỉ có được 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại trước đối thủ.

Sân nhà Anoeta sẽ là điểm tựa lớn nhất để Real Sociedad tìm kiếm sự khác biệt. Để hóa giải chuỗi trận đối đầu kém duyên, đội chủ nhà cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, đồng thời tăng cường sự sắc bén trong các tình huống tổ chức chuyển trạng thái. Về phía Atletico Madrid, việc kiểm soát nhịp độ và khai thác triệt để sai số nơi hàng thủ đối phương sẽ là chìa khóa then chốt để họ hướng tới mục tiêu củng cố vị trí ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Real Sociedad · 0 thắng3 hòaAtletico Madrid · 2 thắng
19/04/2026
Chung kết
Atletico Madrid
2 - 2
Real Sociedad
Hòa
08/03/2026
Atletico Madrid
3 - 2
Real Sociedad
AM
05/01/2026
Real Sociedad
1 - 1
Atletico Madrid
Hòa
11/05/2025
Atletico Madrid
4 - 0
Real Sociedad
AM
07/10/2024
Real Sociedad
1 - 1
Atletico Madrid
Hòa
Real Sociedad
5 trận gần nhất
THTBB
5
Trận
2-1-2
T-H-B
6
Ghi (TB 1.2)
8
Thủng lưới
Atletico Madrid
5 trận gần nhất
BBTHT
4
Trận
2-1-1
T-H-B
7
Ghi (TB 1.8)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona4400+1512TTTT
2Real Madrid5401+1012TBTTT
3Alaves5311+610BTTHT
7Espanyol5212+37THBBT
8Atletico Madrid4211+17BTHT
9Athletic Club5212+17HTTBB
10Racing Santander521207TBTBH
11Real Sociedad5212-27THTBB
12Osasuna5212-37BBTTH
Tình hình lực lượng
Real Sociedad
J. Martin (Red Card)
A. Odriozola (Knee Injury)
I. Zubeldia (Injury)
J. Martin (Red Card)
A. Odriozola (Knee Injury)
I. Zubeldia (Injury)
Atletico Madrid
P. Barrios (Muscle Injury)
J. Alvarez (Injury)
A. Sorloth (Muscle Injury)
P. Barrios (Muscle Injury)
J. Alvarez (Injury)
A. Sorloth (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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