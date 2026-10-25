Real Sociedad 2-1 Levante: Real Sociedad giành chiến thắng Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 16 điểm. Họ tiếp đón Levante trên sân Anoeta Stadium lúc 00:30 ngày 26/10/2026.

Real Sociedad 2 - 1 Levante Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Real Sociedad tiếp đón Levante.

6' BÀN THẮNG! Real Sociedad (1-0) Phút 6': Orri Steinn Óskarsson (Real Sociedad) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Sociedad 52% - 48% Levante, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2.

22' BÀN THẮNG! Levante (1-1) Phút 22': Nacho Pérez Gómez (Levante) lập công (kiến tạo: Thiago Cruz Fernandez). Tỷ số: 1 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Sociedad 48% - 52% Levante, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3.

27' BÀN THẮNG! Real Sociedad (2-1) Phút 27': Benat Turrientes (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Gonçalo Guedes). Tỷ số: 2 - 1.

37' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Real Sociedad 57% - 43% Levante, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 4.

45' Thay người Phút 45' (Levante): Víctor García vào sân thay Roger Brugué.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Real Sociedad 59% - 41% Levante, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 1.

62' Thay người Phút 62' (Real Sociedad): Ander Barrenetxea vào sân thay Luka Sučić.

62' Thay người Phút 62' (Real Sociedad): Jon Aramburu vào sân thay Hector Fort.

62' Thay người Phút 62' (Levante): Axel Tape-Kobrissa vào sân thay Iván Romero.

62' Thay người Phút 62' (Levante): Karl Etta Eyong vào sân thay Petar Ratkov.

64' Thẻ vàng Phút 64': Jon Martin (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Foul).

64' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Real Sociedad 60% - 40% Levante, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 1 - 1.

71' Thay người Phút 71' (Real Sociedad): Yangel Herrera vào sân thay Benat Turrientes.

75' Thẻ vàng Phút 75': Manu Sánchez (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Real Sociedad 61% - 39% Levante, dứt điểm 15 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 1 - 1.

80' Thay người Phút 80' (Levante): Yanis Musuayi vào sân thay Daniel Requena Sánchez.

80' Thay người Phút 80' (Levante): Paco Cortés vào sân thay Thiago Cruz Fernandez.

81' Thẻ vàng Phút 81': Yanis Musuayi (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Thay người Phút 85' (Real Sociedad): Job Ochieng vào sân thay Gonçalo Guedes.

85' Thay người Phút 85' (Real Sociedad): Arsen Zakharyan vào sân thay Orri Steinn Óskarsson.

87' Thẻ vàng Phút 87': Víctor García (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

89' Real Sociedad ép sân Cầm bóng: Real Sociedad 61% - 39% Levante, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 13, cứu thua 1 - 1.

KT Kết thúc: Real Sociedad 2-1 Levante Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 02:23 26/10/2026

Đội hình chính thức Real Sociedad Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo Levante Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luís Castro 1 Álex Remiro 22 Héctor Fort 6 Jon Martín 19 M. Sarr 17 Sergio Gómez 24 L. Sučić 4 Jon Gorrotxategi 8 Beñat Turrientes 11 Gonçalo Guedes 10 Mikel Oyarzabal 9 O. Óskarsson 13 M. Ryan 29 Nacho Pérez 2 A. Mandi 3 Ifeanyi Ndukwe 23 Manu Sánchez 7 Brugui 8 Jon Ander Olasagasti 6 Reque 24 T. Fernández 9 Iván Romero 10 P. Ratkov Dự bị Real Sociedad 7 Barrenetxea 21 Y. Herrera 14 T. Kubo 13 Unai Marrero 15 Pablo Marín 3 Aihen Muñoz 12 J. Ochieng 16 Jon Pacheco 18 Carlos Soler Levante 27 Paco Cortés 14 Jorge Cabello 1 Pablo Cuñat 21 Etta Eyong 17 Víctor García 11 Yanis Musuayi 32 Primo 20 Oriol Rey 33 M. Santos Cập nhật đội hình lúc 00:02 26/10/2026

Real Sociedad Thống kê Levante 62% Kiểm soát bóng 38% 17 Dứt điểm 6 3 Trúng đích 2 2 Phạt góc 3 13 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Beñat Turrientes Real Sociedad 1 bàn O. Óskarsson Real Sociedad 1 bàn Nacho Pérez Levante 1 bàn Gonçalo Guedes Real Sociedad 1 kiến tạo · điểm 7.01 T. Fernández Levante 1 kiến tạo · điểm 6.85 Barrenetxea Real Sociedad Điểm 7.2

Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 16 điểm. Trận tiếp đón Levante trên sân Anoeta Stadium lúc 00:30 ngày 26/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế ở nhóm đầu. Ở chiều ngược lại, Levante đứng thứ 13 với 10 điểm và cần những kết quả tích cực để kéo gần khoảng cách với nhóm trên.

Real Sociedad giữ nhịp tốt trong nhóm đầu

Trong 5 trận gần nhất, Real Sociedad thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội bóng xứ Basque đang có hai chiến thắng liên tiếp ở các vòng gần đây nhất. Trước đó là một trận hòa xen giữa một trận thắng và một trận thua.

Với 16 điểm và vị trí thứ 5, Real Sociedad đang ở rất gần nhóm dự cúp châu lục. Việc chơi trên sân nhà Anoeta Stadium, cùng đà thắng trận mới nhất, giúp thầy trò có thêm lý do để chủ động ngay từ đầu trận.

Levante tìm lại niềm tin sau chiến thắng gần nhất

Phong độ của Levante có phần chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, tín hiệu đáng chú ý là họ vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi hai trận hòa và hai trận thua trước đó.

Hiện Levante đứng thứ 13 với 10 điểm, kém Real Sociedad 6 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng. Đây là khoảng cách đáng kể, nhưng một kết quả tốt trên sân khách sẽ giúp họ củng cố tinh thần sau chiến thắng vừa qua.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Qua 5 lần đối đầu gần nhất, Real Sociedad thắng 3 trận, hòa 1 trận, trong khi Levante thắng 1 trận. Lợi thế này cho thấy đội chủ nhà thường chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây, dù Levante từng chứng minh họ có thể tạo ra bất ngờ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Real Sociedad, bài toán nằm ở việc duy trì sự ổn định để không để tuột nhịp trong cuộc đua nhóm đầu. Đà thắng hai trận gần nhất là nền tảng tâm lý quan trọng khi đội thi đấu trên sân nhà.

Với Levante, thử thách là biến chiến thắng gần nhất thành mạch kết quả tốt hơn. Khi chênh lệch phong độ và vị trí khá rõ, khả năng giữ kỷ luật và tận dụng cơ hội hiếm hoi sẽ quyết định việc họ có thể gây khó khăn cho chủ nhà hay không.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu, Real Sociedad đang được nhỉnh hơn. Dù vậy, Levante vừa có chiến thắng đúng lúc, nên trận đấu tại Anoeta Stadium hứa hẹn không dễ dàng với đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Sociedad · 3 thắng 1 hòa Levante · 1 thắng Real Sociedad 2 - 0 Levante RS Levante 1 - 1 Real Sociedad Hòa Levante 2 - 1 Real Sociedad LEV Real Sociedad 1 - 0 Levante RS Real Sociedad 1 - 0 Levante RS

Real Sociedad 5 trận gần nhất T T H T B 9 Trận 5-1-3 T-H-B 17 Ghi (TB 1.9) 17 Thủng lưới Levante 5 trận gần nhất T H H B B 9 Trận 2-4-3 T-H-B 15 Ghi (TB 1.7) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 9 9 0 0 +30 27 T T T T T 2 Atletico Madrid 10 8 1 1 +12 25 T T T T T 3 Real Madrid 9 7 0 2 +14 21 T T B T T 4 Real Betis 9 6 1 2 +2 19 B T H T T 5 Real Sociedad 9 5 1 3 0 16 T T T B T 6 Sevilla 9 4 2 3 -2 14 B H B T T … 12 Racing Santander 10 3 2 5 -11 11 T B H B B 13 Levante 9 2 4 3 -2 10 T H H B B 14 Elche 10 2 4 4 -3 10 T H H T B …

Tình hình lực lượng Real Sociedad ✚ L. Beitia (Ankle Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ L. Beitia (Ankle Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) Levante ✚ E. Bardeli (Muscle Injury) ✚ Dela (Overload) ✚ E. Bardeli (Muscle Injury) ✚ Dela (Overload)