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Real Sociedad 2-1 Levante: Real Sociedad giành chiến thắng

Văn Thể25/10/2026 19:44

Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 16 điểm. Họ tiếp đón Levante trên sân Anoeta Stadium lúc 00:30 ngày 26/10/2026.

Real Sociedad2 - 1LevanteKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Real Sociedad tiếp đón Levante.

  • 6'BÀN THẮNG! Real Sociedad (1-0)

    Phút 6': Orri Steinn Óskarsson (Real Sociedad) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Real Sociedad 52% - 48% Levante, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2.

  • 22'BÀN THẮNG! Levante (1-1)

    Phút 22': Nacho Pérez Gómez (Levante) lập công (kiến tạo: Thiago Cruz Fernandez). Tỷ số: 1 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Real Sociedad 48% - 52% Levante, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3.

  • 27'BÀN THẮNG! Real Sociedad (2-1)

    Phút 27': Benat Turrientes (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Gonçalo Guedes). Tỷ số: 2 - 1.

  • 37'Real Sociedad ép sân

    Cầm bóng: Real Sociedad 57% - 43% Levante, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 4.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Levante): Víctor García vào sân thay Roger Brugué.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Real Sociedad ép sân

    Cầm bóng: Real Sociedad 59% - 41% Levante, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Real Sociedad): Ander Barrenetxea vào sân thay Luka Sučić.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Real Sociedad): Jon Aramburu vào sân thay Hector Fort.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Levante): Axel Tape-Kobrissa vào sân thay Iván Romero.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Levante): Karl Etta Eyong vào sân thay Petar Ratkov.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Jon Martin (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 64'Real Sociedad ép sân

    Cầm bóng: Real Sociedad 60% - 40% Levante, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Real Sociedad): Yangel Herrera vào sân thay Benat Turrientes.

  • 75'Thẻ vàng

    Phút 75': Manu Sánchez (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Real Sociedad ép sân

    Cầm bóng: Real Sociedad 61% - 39% Levante, dứt điểm 15 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 1 - 1.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Levante): Yanis Musuayi vào sân thay Daniel Requena Sánchez.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Levante): Paco Cortés vào sân thay Thiago Cruz Fernandez.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Yanis Musuayi (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Real Sociedad): Job Ochieng vào sân thay Gonçalo Guedes.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Real Sociedad): Arsen Zakharyan vào sân thay Orri Steinn Óskarsson.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': Víctor García (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 89'Real Sociedad ép sân

    Cầm bóng: Real Sociedad 61% - 39% Levante, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 13, cứu thua 1 - 1.

  • KTKết thúc: Real Sociedad 2-1 Levante

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 02:23 26/10/2026

Đội hình chính thức
Real Sociedad
Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo
Levante
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luís Castro
1
Álex Remiro
22
Héctor Fort
6
Jon Martín
19
M. Sarr
17
Sergio Gómez
24
L. Sučić
4
Jon Gorrotxategi
8
Beñat Turrientes
11
Gonçalo Guedes
10
Mikel Oyarzabal
9
O. Óskarsson
13
M. Ryan
29
Nacho Pérez
2
A. Mandi
3
Ifeanyi Ndukwe
23
Manu Sánchez
7
Brugui
8
Jon Ander Olasagasti
6
Reque
24
T. Fernández
9
Iván Romero
10
P. Ratkov
Dự bị
Real Sociedad
7 Barrenetxea21 Y. Herrera14 T. Kubo13 Unai Marrero15 Pablo Marín3 Aihen Muñoz12 J. Ochieng16 Jon Pacheco18 Carlos Soler
Levante
27 Paco Cortés14 Jorge Cabello1 Pablo Cuñat21 Etta Eyong17 Víctor García11 Yanis Musuayi32 Primo20 Oriol Rey33 M. Santos
Cập nhật đội hình lúc 00:02 26/10/2026
Real SociedadThống kêLevante
62%
Kiểm soát bóng
38%
17
Dứt điểm
6
3
Trúng đích
2
2
Phạt góc
3
13
Phạm lỗi
13
1
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
Beñat Turrientes
Beñat Turrientes
Real Sociedad
1 bàn
O. Óskarsson
O. Óskarsson
Real Sociedad
1 bàn
Nacho Pérez
Nacho Pérez
Levante
1 bàn
Gonçalo Guedes
Gonçalo Guedes
Real Sociedad
1 kiến tạo · điểm 7.01
T. Fernández
T. Fernández
Levante
1 kiến tạo · điểm 6.85
Barrenetxea
Barrenetxea
Real Sociedad
Điểm 7.2

Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 16 điểm. Trận tiếp đón Levante trên sân Anoeta Stadium lúc 00:30 ngày 26/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế ở nhóm đầu. Ở chiều ngược lại, Levante đứng thứ 13 với 10 điểm và cần những kết quả tích cực để kéo gần khoảng cách với nhóm trên.

Real Sociedad giữ nhịp tốt trong nhóm đầu

Trong 5 trận gần nhất, Real Sociedad thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội bóng xứ Basque đang có hai chiến thắng liên tiếp ở các vòng gần đây nhất. Trước đó là một trận hòa xen giữa một trận thắng và một trận thua.

Với 16 điểm và vị trí thứ 5, Real Sociedad đang ở rất gần nhóm dự cúp châu lục. Việc chơi trên sân nhà Anoeta Stadium, cùng đà thắng trận mới nhất, giúp thầy trò có thêm lý do để chủ động ngay từ đầu trận.

Levante tìm lại niềm tin sau chiến thắng gần nhất

Phong độ của Levante có phần chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, tín hiệu đáng chú ý là họ vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi hai trận hòa và hai trận thua trước đó.

Hiện Levante đứng thứ 13 với 10 điểm, kém Real Sociedad 6 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng. Đây là khoảng cách đáng kể, nhưng một kết quả tốt trên sân khách sẽ giúp họ củng cố tinh thần sau chiến thắng vừa qua.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Qua 5 lần đối đầu gần nhất, Real Sociedad thắng 3 trận, hòa 1 trận, trong khi Levante thắng 1 trận. Lợi thế này cho thấy đội chủ nhà thường chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây, dù Levante từng chứng minh họ có thể tạo ra bất ngờ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Real Sociedad, bài toán nằm ở việc duy trì sự ổn định để không để tuột nhịp trong cuộc đua nhóm đầu. Đà thắng hai trận gần nhất là nền tảng tâm lý quan trọng khi đội thi đấu trên sân nhà.

Với Levante, thử thách là biến chiến thắng gần nhất thành mạch kết quả tốt hơn. Khi chênh lệch phong độ và vị trí khá rõ, khả năng giữ kỷ luật và tận dụng cơ hội hiếm hoi sẽ quyết định việc họ có thể gây khó khăn cho chủ nhà hay không.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu, Real Sociedad đang được nhỉnh hơn. Dù vậy, Levante vừa có chiến thắng đúng lúc, nên trận đấu tại Anoeta Stadium hứa hẹn không dễ dàng với đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Real Sociedad · 3 thắng1 hòaLevante · 1 thắng
04/04/2026
Real Sociedad
2 - 0
Levante
RS
20/12/2025
Levante
1 - 1
Real Sociedad
Hòa
07/05/2022
Levante
2 - 1
Real Sociedad
LEV
29/08/2021
Real Sociedad
1 - 0
Levante
RS
08/03/2021
Real Sociedad
1 - 0
Levante
RS
Real Sociedad
5 trận gần nhất
TTHTB
9
Trận
5-1-3
T-H-B
17
Ghi (TB 1.9)
17
Thủng lưới
Levante
5 trận gần nhất
THHBB
9
Trận
2-4-3
T-H-B
15
Ghi (TB 1.7)
17
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona9900+3027TTTTT
2Atletico Madrid10811+1225TTTTT
3Real Madrid9702+1421TTBTT
4Real Betis9612+219BTHTT
5Real Sociedad9513016TTTBT
6Sevilla9423-214BHBTT
12Racing Santander10325-1111TBHBB
13Levante9243-210THHBB
14Elche10244-310THHTB
Tình hình lực lượng
Real Sociedad
L. Beitia (Ankle Injury)
A. Odriozola (Knee Injury)
L. Beitia (Ankle Injury)
A. Odriozola (Knee Injury)
Levante
E. Bardeli (Muscle Injury)
Dela (Overload)
E. Bardeli (Muscle Injury)
Dela (Overload)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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