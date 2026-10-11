Real Sociedad 3-2 Deportivo La Coruna: Real Sociedad giành chiến thắng Cùng sở hữu 10 điểm trên bảng xếp hạng, chuyến làm khách tại Anoeta là phép thử lớn để Deportivo La Coruna tìm lại mạch thắng trước đối thủ Real Sociedad.

Real Sociedad 3 - 2 Deportivo La Coruna Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Real Sociedad tiếp đón Deportivo La Coruna.

14' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Real Sociedad 41% - 59% Deportivo La Coruna, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 0.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Sociedad 45% - 55% Deportivo La Coruna, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 0.

29' BÀN THẮNG! Real Sociedad (1-0) Phút 29': Jon Martin (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Carlos Soler). Tỷ số: 1 - 0.

34' BÀN THẮNG! Real Sociedad (2-0) Phút 34': Arsen Zakharyan (Real Sociedad) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Sociedad 56% - 44% Deportivo La Coruna, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 0.

40' Thẻ vàng Phút 40': David Mella (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Handball).

45' Thay người Phút 45' (Deportivo La Coruna): Riki Rodríguez vào sân thay David Mella.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Sociedad 52% - 48% Deportivo La Coruna, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 2 - 0.

54' BÀN THẮNG! Real Sociedad (3-0) Phút 54': Gonçalo Guedes (Real Sociedad) lập công (kiến tạo: Ander Barrenetxea). Tỷ số: 3 - 0.

56' Thay người Phút 56' (Real Sociedad): Job Ochieng vào sân thay Gonçalo Guedes.

56' Thay người Phút 56' (Real Sociedad): Mikel Oyarzabal vào sân thay Arsen Zakharyan.

57' Thay người Phút 57' (Deportivo La Coruna): Adria Altimira vào sân thay Ximo Navarro.

57' Thay người Phút 57' (Deportivo La Coruna): Lorenzo Amatucci vào sân thay Diego Villares.

57' Thay người Phút 57' (Deportivo La Coruna): Adama Traoré vào sân thay Luismi Cruz.

61' BÀN THẮNG! Deportivo La Coruna (3-1) Phút 61': Mario Soriano (Deportivo La Coruna) lập công (kiến tạo: Riki Rodríguez). Tỷ số: 3 - 1.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Sociedad 45% - 55% Deportivo La Coruna, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 3 - 0.

66' Thẻ đỏ Phút 66': Pablo Marin (Real Sociedad) nhận thẻ đỏ.

69' BÀN THẮNG! Deportivo La Coruna (3-2) Phút 69': Yeremay Hernández (Deportivo La Coruna) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 2.

69' Thay người Phút 69' (Real Sociedad): Igor Zubeldia vào sân thay Carlos Soler.

71' Thẻ vàng Phút 71': José María Giménez (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Sociedad 44% - 56% Deportivo La Coruna, dứt điểm 9 - 14 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 5 - 6; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 3 - 0.

79' Thay người Phút 79' (Deportivo La Coruna): Jonathan Asp Jensen vào sân thay Giacomo Quagliata.

87' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Real Sociedad 42% - 58% Deportivo La Coruna, dứt điểm 11 - 18 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 6 - 8; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 5 - 1.

88' Thay người Phút 88' (Real Sociedad): Hector Fort vào sân thay Ander Barrenetxea.

90' Thẻ đỏ Phút 90': Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna) nhận thẻ đỏ.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Yangel Herrera (Real Sociedad) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Real Sociedad 3-2 Deportivo La Coruna Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 23:14 11/10/2026

Đội hình chính thức Real Sociedad Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo Deportivo La Coruna Sơ đồ 4-4-2 · HLV Antonio Hidalgo 1 Álex Remiro 15 Pablo Marín 6 Jon Martín 19 M. Sarr 17 Sergio Gómez 7 Barrenetxea 21 Y. Herrera 18 Carlos Soler 23 A. Zakharyan 11 Gonçalo Guedes 24 L. Sučić 13 Leo Román 23 Ximo Navarro 20 J. Giménez 22 B. Ede 12 G. Quagliata 11 David Mella 21 Mario Soriano 8 Diego Villares 19 Luismi Cruz 10 Peke 32 B. Nsongo Dự bị Real Sociedad 27 Gorka Carrera 34 Luken Beitia 22 Héctor Fort 4 Jon Gorrotxategi 14 T. Kubo 13 Unai Marrero 3 Aihen Muñoz 12 J. Ochieng 10 Mikel Oyarzabal Deportivo La Coruna 2 Adrià Alti 17 Angeliño 18 Jonathan Asp Jensen 37 Noé 25 Álvaro Fernández 15 Miguel Loureiro 4 L. Noubi 31 Martín Ochoa 14 Riki Rodríguez Cập nhật đội hình lúc 20:48 11/10/2026

Real Sociedad Thống kê Deportivo La Coruna 40% Kiểm soát bóng 60% 12 Dứt điểm 21 4 Trúng đích 7 7 Phạt góc 10 14 Phạm lỗi 13 4 Việt vị 0 6 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Mario Soriano Deportivo La Coruna 1 bàn Peke Deportivo La Coruna 1 bàn A. Zakharyan Real Sociedad 1 bàn Jon Martín Real Sociedad 1 bàn Gonçalo Guedes Real Sociedad 1 bàn Barrenetxea Real Sociedad 1 kiến tạo · điểm 7.06

Deportivo La Coruna bước vào chuyến hành quân đến sân Anoeta với nhiệm vụ tối thượng là chặn đứng đà sa sút để bảo vệ vị thế trên bảng xếp hạng. Dù vẫn đang giữ vị trí thứ 7 với 10 điểm, áp lực đang đè nặng lên vai đội khách khi Real Sociedad bám đuổi sát nút ngay phía sau ở vị trí thứ 8 với cùng 10 điểm. Cuộc so tài diễn ra vào lúc 21:15 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Anoeta Stadium hứa hẹn sẽ mang đến màn đấu trí căng thẳng giữa hai đối thủ ngang ngửa về mặt điểm số.

Khát khao chặn đứng sự chững lại của Deportivo La Coruna

Mục tiêu số một của Deportivo La Coruna lúc này là sớm tìm lại quỹ đạo tích lũy điểm số ổn định. Dù đứng ở vị trí thứ 7, kết quả gần đây của họ cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại khi nhịp độ hưng phấn không còn được duy trì liền mạch. Thống kê trong 5 trận đấu gần nhất ghi nhận Deportivo La Coruna giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại.

Sự xen kẽ giữa các kết quả hòa và thua trong chuỗi trận vừa qua phản ánh sự thiếu ổn định trong việc kết liễu trận đấu hoặc bảo toàn lợi thế. Đối với một tập thể đang cạnh tranh nhóm trên với 10 điểm hiện có, việc đánh rơi những điểm số quan trọng khiến họ dần cảm nhận rõ sức nóng từ nhóm bám đuổi. Chuyến làm khách tại Anoeta lần này đòi hỏi đội bóng phải chấn chỉnh lại hệ thống thi đấu, cải thiện sự tập trung tối đa ở những thời khắc bản lề nhằm tránh tiếp tục trượt dốc.

Điểm tựa phong độ và ưu thế đối đầu của Real Sociedad

Ở bên kia chiến tuyến, Real Sociedad đang nắm trong tay nhiều yếu tố thuận lợi để gây sức ép trực tiếp lên đối thủ. Về mặt phong độ, đội chủ nhà thể hiện bộ mặt tích cực hơn khi giành tới 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Nhịp thi đấu này giúp Real Sociedad duy trì sự tự tin cao độ trước ngày đón tiếp các vị khách.

Bên cạnh phong độ gần đây, lịch sử chạm trán cũng đang nghiêng rõ rệt về phía đội chủ sân Anoeta. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Real Sociedad áp đảo khi giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ nhận duy nhất 1 thất bại trước Deportivo La Coruna. Điểm tựa tâm lý vững vàng từ quá khứ cùng ưu thế sân nhà chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho Real Sociedad trong việc tìm kiếm kết quả có lợi.

Cục diện cân bằng và toan tính chiến thuật tại Anoeta

Khoảng cách giữa hai đội lúc này gần như chỉ là thứ bậc tượng trưng khi cả hai cùng có 10 điểm. Với Deportivo La Coruna ở vị trí thứ 7 và Real Sociedad đứng ngay sau ở vị trí thứ 8, bất kỳ biến động nào sau 90 phút thi đấu cũng có thể tạo ra sự đảo chiều trên bảng tổng sắp.

Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy thận trọng. Deportivo La Coruna nhiều khả năng sẽ ưu tiên củng cố sự an toàn nơi hậu tuyến để ngăn chặn các đợt lên bóng của chủ nhà, trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng để giải tỏa sức ép. Trong khi đó, Real Sociedad với sự hưng phấn từ 3 chiến thắng ở 5 trận vừa qua cùng lợi thế sân nhà sẽ chủ động cầm nhịp và áp đặt lối chơi. Đây sẽ là cuộc đọ sức chặt chẽ, nơi đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội hiếm hoi sẽ chiếm thế thượng phong.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Sociedad · 3 thắng 1 hòa Deportivo La Coruna · 1 thắng Real Sociedad 5 - 0 Deportivo La Coruna RS Deportivo La Coruna 2 - 4 Real Sociedad RS Real Sociedad 1 - 0 Deportivo La Coruna RS Deportivo La Coruna 5 - 1 Real Sociedad DLC Real Sociedad 1 - 1 Deportivo La Coruna Hòa

Real Sociedad 5 trận gần nhất B T B B T 7 Trận 3-1-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.3) 13 Thủng lưới Deportivo La Coruna 5 trận gần nhất B H H B H 7 Trận 2-4-1 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 8 8 0 0 +27 24 T T T T T 2 Atletico Madrid 8 6 1 1 +10 19 T T T T B 3 Real Madrid 8 6 0 2 +11 18 T B T T B … 6 Alaves 8 3 2 3 +4 11 B H B B T 7 Deportivo La Coruna 7 2 4 1 +2 10 H B H T T 8 Real Sociedad 7 3 1 3 -4 10 T B T H T 9 Athletic Club 6 2 2 2 +1 8 H H T T B …

Tình hình lực lượng Real Sociedad ✚ J. Aramburu (Muscle Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ O. Oskarsson (Red Card) ✚ J. Aramburu (Muscle Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ O. Oskarsson (Red Card) Deportivo La Coruna ✚ P. Aubameyang (Knee Injury) ✚ M. Casado (Collarbone injury) ✚ Z. Eddahchouri (Wrist Injury) ✚ P. Aubameyang (Knee Injury) ✚ M. Casado (Collarbone injury) ✚ Z. Eddahchouri (Wrist Injury)