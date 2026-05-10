Real Sociedad cầm hòa Real Betis 2-2: Màn ngược dòng kịch tính tại Anoeta Dù bị dẫn trước hai bàn, Real Sociedad đã giành lại 1 điểm quý giá trước Real Betis nhờ bàn thắng muộn của Mikel Oyarzabal tại vòng 35 La Liga.

Real Sociedad vừa thực hiện một màn "hồi sinh" ngoạn mục tại sân Estadio Municipal de Anoeta khi cầm hòa Real Betis 2-2 trong khuôn khổ vòng 35 La Liga. Bàn gỡ hòa quý giá của đội trưởng Mikel Oyarzabal trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ không chỉ giữ lại 1 điểm cho đội chủ nhà mà còn làm dấy lên những diễn biến kịch tính cho cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Sự tỏa sáng của Antony và gáo nước lạnh cho đội chủ nhà

Trận đấu bắt đầu với thế trận đôi công hấp dẫn khi cả hai đội đều nhập cuộc với quyết tâm giành trọn ba điểm. Dù Real Sociedad kiểm soát bóng chủ động và tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm, họ lại bất ngờ phải nhận bàn thua trước. Phút 39, ngôi sao người Brazil Antony thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, khai thông thế bế tắc cho đội khách.

Antony lại toả sáng.

Ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu được hai phút, kịch bản tồi tệ tiếp tục ập đến với đoàn quân của HLV chủ nhà. Abde Ezzalzouli nhanh chóng nới rộng cách biệt lên 2-0 ở phút 47, khiến tinh thần của Sociedad bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian dài sau đó, mọi nỗ lực dâng cao của đội bóng áo xanh trắng đều bị chặn đứng trước sự tập trung của thủ thành Álvaro Valles cùng hàng thủ tổ chức chặt chẽ của Betis.

Bản lĩnh của Real Sociedad trong 15 phút cuối

Không chấp nhận thất bại trên sân nhà, Sociedad bắt đầu vùng lên mạnh mẽ trong nửa sau hiệp hai. Phút 80, tiền đạo Orri Oskarsson nhen nhóm hy vọng với pha dứt điểm cận thành đẳng cấp sau đường chuyền chuẩn xác từ Sergio Gómez, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Bàn thắng này đã đánh thức hoàn toàn niềm tin của các cầu thủ và tạo nên bầu không khí nghẹt thở trên khắp khán đài sân Anoeta.

Trận đấu căng thẳng đến những phút cuối cùng.

Đỉnh điểm của sự kịch tính đến vào phút bù giờ thứ nhất (90+1), khi Real Sociedad được hưởng quả phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Aitor Ruibal. Trên chấm 11 mét, đội trưởng Mikel Oyarzabal giữ vững tâm lý thép, tung cú sút chân trái quyết đoán vào góc cao để ấn định kết quả hòa 2-2 ngoạn mục. Trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chính Aitor Ruibal đã phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, khiến Betis chỉ còn chơi với 10 người trong những giây cuối cùng.

Thống kê trận đấu và đội hình

Kết quả hòa này khiến cuộc đua giành vị trí trên bảng xếp hạng La Liga trở nên nóng bỏng hơn trong giai đoạn nước rút. Real Betis đã bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm để bứt phá trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa tới.

Thông số Real Sociedad Real Betis Tỷ số 2 2 Ghi bàn Oskarsson (80'), Oyarzabal (90+1' P) Antony (39'), Ezzalzouli (47') Thẻ đỏ 0 1 (Aitor Ruibal 90+6')