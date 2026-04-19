Real Sociedad vô địch Cúp Nhà vua 2025/26 sau loạt luân lưu kịch tính với Atletico Madrid Đánh bại Atletico Madrid 4-3 trên chấm 11m sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính tại Sevilla, Real Sociedad chính thức lên ngôi vô địch Copa del Rey mùa giải 2025/26.

Real Sociedad đã viết nên một chương mới đầy kiêu hãnh trong lịch sử câu lạc bộ khi vượt qua Atletico Madrid để đăng quang tại Cúp Nhà vua (Copa del Rey) 2025/26. Trận chung kết tại Estadio La Cartuja là một bữa tiệc bóng đá thực thụ với đầy đủ các cung bậc cảm xúc: từ bàn thắng nhanh nhất lịch sử đến những siêu phẩm sút xa và màn "đấu súng" cân não trên chấm 11m.

Khởi đầu điên rồ và bàn thắng nhanh kỷ lục

Sân vận động tại Sevilla đã chứng kiến một trong những màn nhập cuộc choáng váng nhất lịch sử các trận chung kết. Ngay giây thứ 15, khi nhiều khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Real Sociedad đã cụ thể hóa tham vọng bằng bàn mở tỷ số. Sau quả tạt sớm đầy ý đồ của Goncalo Guedes, Ander Barrenetxea băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới Juan Musso.

Real Sociedad có khởi đầu như mơ với bàn thắng sớm.

Bàn thắng nhanh kỷ lục này buộc thầy trò HLV Diego Simeone phải từ bỏ lối chơi thực dụng sở trường để đẩy cao đội hình tấn công. Sức ép liên tục của đội bóng Madrid cuối cùng đã mang lại thành quả ở phút 19. Antoine Griezmann tỏa sáng với đường chuyền dọn cỗ tinh tế, tạo điều kiện cho Ademola Lookman thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Cuộc rượt đuổi kịch tính và bản lĩnh của các ngôi sao

Thế trận diễn ra giằng co với những pha ăn miếng trả miếng liên tục. Bước ngoặt tiếp theo đến ở cuối hiệp một khi thủ thành Juan Musso phạm lỗi thô bạo với Guedes trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, thủ quân Mikel Oyarzabal không mắc bất cứ sai lầm nào để tái lập thế dẫn bàn cho đội bóng xứ Basque ở phút 45+1. Hiệp một kết thúc với lợi thế tạm nghiêng về phía Sociedad.

Real Sociedad khiến Atletico Madrid gặp rất nhiều khó khăn.

Sang hiệp hai, Real Sociedad chủ động lùi sâu phòng ngự nhằm bảo toàn thành quả. Tuy nhiên, bản lĩnh của các ngôi sao bên phía Los Rojiblancos đã lên tiếng đúng lúc. Phút 83, nhận đường chuyền từ Thiago Almada, tiền đạo Julian Alvarez thực hiện một siêu phẩm sút xa đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, gỡ hòa 2-2 trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự đối phương.

Thống kê trận chung kết Copa del Rey 2025/26

Thông số Atletico Madrid Real Sociedad Tỷ số (Hiệp chính) 2 - 2 2 - 2 Tỷ số luân lưu 3 - 4 4 - 3 Cầu thủ ghi bàn Lookman (19'), Alvarez (83') Barrenetxea (1'), Oyarzabal (45+1')

Bản lĩnh trên chấm luân lưu định mệnh

Sau 30 phút hiệp phụ căng thẳng với những cơ hội bị bỏ lỡ, đặc biệt là tình huống bóng tìm đến xà ngang của Julian Alvarez, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Trong khi hai chân sút chủ lực của Atletico Madrid là Alexander Sorloth và Julian Alvarez thực hiện hỏng ăn, các cầu thủ Sociedad lại thể hiện tâm lý cực kỳ vững vàng.

Pablo Marin là người thực hiện cú sút quyết định hạ gục Musso, chính thức mang chiếc Cúp Nhà vua về phòng truyền thống của đội bóng San Sebastian. Thất bại đầy tiếc nuối khiến đoàn quân của Simeone lỡ cơ hội giành danh hiệu quốc nội quan trọng nhất mùa giải, trong khi Real Sociedad hoàn toàn xứng đáng với vương miện cho lối chơi khoa học và quả cảm.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế của Real Sociedad tại đấu trường quốc nội mà còn minh chứng cho sức hấp dẫn khó lường của bóng đá Tây Ban Nha, nơi kịch tính luôn được duy trì đến những giây cuối cùng.