realme 16T và realme P4R lộ diện thông số: Hai lựa chọn smartphone 5G mới sắp ra mắt realme chuẩn bị trình làng bộ đôi smartphone 5G mới mang tên 16T và P4R tại thị trường Ấn Độ, cung cấp nhiều tùy chọn RAM và bộ nhớ trong đa dạng cho phân khúc tầm trung.

realme được cho là đang chuẩn bị mở rộng danh mục smartphone 5G tại thị trường Ấn Độ với hai mẫu máy mới mang tên realme 16T và realme P4R. Theo các thông tin rò rỉ từ leaker Abhishek Yadav, bộ đôi này sẽ tập trung vào sự đa dạng về dung lượng lưu trữ và màu sắc, hướng tới các đối tượng người dùng từ phổ thông đến tầm trung.

realme 16T: Nâng cấp trải nghiệm với cấu hình mạnh mẽ

Mẫu realme 16T, với số model RMX5268, được kỳ vọng là thành viên tiếp theo thuộc dòng realme 16 series. Thiết bị này được định vị ở phân khúc cao hơn trong bộ đôi sắp ra mắt, nhờ sở hữu mức RAM tối thiểu từ 6GB, hứa hẹn khả năng đa nhiệm tốt hơn.

Người dùng sẽ có ba lựa chọn cấu hình bộ nhớ chính bao gồm: 6GB RAM + 128GB ROM, 8GB RAM + 128GB ROM và phiên bản cao nhất là 8GB RAM + 256GB ROM. Về ngoại hình, realme 16T dự kiến xuất hiện với ba phiên bản màu sắc: Starlight Red, Starlight Black và Aurora Green. Tên gọi này cho thấy hãng có thể tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế bề mặt sáng bóng, vốn là đặc trưng quen thuộc trên nhiều smartphone của thương hiệu này.

realme P4R: Smartphone 5G tối ưu chi phí

Bên cạnh 16T, mẫu realme P4R (số model RMX5266) sẽ là lựa chọn tiếp cận người dùng ở phân khúc giá thấp hơn. Máy cung cấp các tùy chọn bộ nhớ linh hoạt nhưng bắt đầu từ mức 4GB RAM để tối ưu giá thành cho người dùng cơ bản.

Các biến thể cấu hình của realme P4R bao gồm: 4GB RAM + 128GB ROM, 6GB RAM + 128GB ROM và 6GB RAM + 256GB ROM. Về màu sắc, realme P4R mang đến phong cách tinh tế hơn với các tùy chọn Silver Glare, Titanium Glare và Lavender Glare.

So sánh định vị sản phẩm realme 16T và realme P4R

Dựa trên cấu hình bộ nhớ rò rỉ, có thể thấy sự phân hóa rõ rệt giữa hai dòng máy nhằm bao phủ nhiều tệp khách hàng khác nhau. Dưới đây là bảng tổng hợp các tùy chọn cấu hình dự kiến:

Đặc điểm realme 16T realme P4R Số hiệu model RMX5268 RMX5266 Tùy chọn RAM 6GB, 8GB 4GB, 6GB Bộ nhớ trong 128GB, 256GB 128GB, 256GB Màu sắc Starlight Red, Starlight Black, Aurora Green Silver Glare, Titanium Glare, Lavender Glare

Hiện tại, các thông số về bộ vi xử lý, màn hình, hệ thống camera và dung lượng pin vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, với xu hướng hiện nay của realme, các chuyên gia kỳ vọng bộ đôi này sẽ được trang bị dung lượng pin lớn cùng công nghệ sạc nhanh cải tiến để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc smartphone 5G tầm trung.