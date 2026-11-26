realme 17 Pro lộ ảnh thực tế: mặt lưng nhám, cụm camera vuông và tin đồn pin 10.000mAh Ảnh thực tế do leaker Abhishek Yadav chia sẻ cho thấy realme 17 Pro có mặt lưng nhám, cụm camera vuông cùng tin đồn pin 10.000mAh và chip Dimensity 7300.

realme 17 Pro vừa xuất hiện qua loạt ảnh thực tế do leaker Abhishek Yadav chia sẻ. Máy có cụm camera vuông, mặt lưng nhám tối màu và khung viền vát phẳng. Theo các nguồn tin, thiết bị còn có thể được trang bị viên pin lên đến 10.000mAh.

Các thông tin này mới là rò rỉ, chưa được hãng xác nhận. Trước thềm ra mắt, hình ảnh và thông số đồn đoán của realme 17 Pro đang nhận được nhiều chú ý.

Thiết kế realme 17 Pro qua ảnh thực tế: giữ cụm camera vuông, đổi cách bố trí ống kính

Theo ảnh rò rỉ, realme 17 Pro vẫn giữ cụm camera hình vuông quen thuộc từ thế hệ trước. Tuy nhiên, hãng đã tinh chỉnh cách sắp xếp ống kính để tạo diện mạo mới hơn.

Ảnh thực tế mặt lưng nhám của realme 17 Pro

Bên trong mô-đun camera có hai lỗ khoét hình viên thuốc, đèn flash LED đặt ngay bên dưới. Mặt lưng dùng hoàn thiện nhám tối màu, kết hợp khung viền vát phẳng hoàn toàn.

Phong cách này tạo cảm giác hiện đại, cứng cáp và giúp hạn chế bám dấu vân tay khi sử dụng hằng ngày. Ở mặt trước, viền màn hình khá mỏng. Camera selfie vẫn dạng đục lỗ, đặt ở vị trí trung tâm để tối ưu không gian hiển thị.

Pin 10.000mAh: đánh đổi giữa dung lượng và công suất sạc

Điểm đáng chú ý nhất trong thông số rò rỉ là dung lượng pin. Theo các nguồn tin, realme 17 Pro có thể dùng viên pin 10.000mAh, hứa hẹn thời gian sử dụng vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Khi đối chiếu với thế hệ tiền nhiệm, mức tăng này khá rõ:

Model Dung lượng pin Sạc nhanh realme 16 Pro 7.000mAh 80W realme 17 Pro (tin đồn) 10.000mAh 65W

Công suất sạc giảm nhẹ, từ 80W xuống 65W. Dù vậy, dung lượng pin tăng lên được kỳ vọng mang lại thời lượng dùng dài hơn, nhất là với các tác vụ giải trí và làm việc cường độ cao.

realme 17 Pro có thể sở hữu pin khủng

Chip Dimensity 7300 và màn hình AMOLED 144Hz: cấu hình được đồn đoán

Về hiệu năng, realme 17 Pro được đồn đoán sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7300. Đây là chip 4nm ra mắt vào tháng 5 năm 2024.

Chip gồm bốn nhân hiệu năng cao Cortex-A78 xung nhịp 2.5GHz và bốn nhân tiết kiệm điện Cortex-A55 tốc độ 2.0GHz. Kết hợp cùng màn hình AMOLED tần số quét 144Hz, thiết bị hứa hẹn mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà.

Những điều chưa rõ về realme 17 Pro

Nhìn chung, thiết kế mặt lưng nhám và viên pin 10.000mAh là hai điểm nhấn đáng mong đợi nhất của realme 17 Pro. Tuy nhiên, toàn bộ thông số trên vẫn là tin đồn từ các nguồn rò rỉ.

Người dùng cần chờ thêm để hãng công bố lịch trình ra mắt và giá bán chính thức. Thông tin trong bài được tổng hợp từ Gizmochina.