realme 17 Pro+ lộ cấu hình camera: Cảm biến 200MP và ống kính tiềm vọng 3.5x mạnh mẽ Dòng realme 17 Pro+ dự kiến trang bị cảm biến Samsung HP5 200MP kết hợp cùng camera tele periscope 50MP, hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động phân khúc cận cao cấp.

realme đang trong quá trình phát triển thế hệ smartphone tầm trung mới thuộc dòng realme 17. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, phiên bản cao cấp nhất là realme 17 Pro+ sẽ sở hữu hệ thống camera vượt trội, tập trung vào khả năng thu phóng và độ phân giải cực cao để cạnh tranh trong phân khúc cận cao cấp.

Chi tiết hệ thống camera trên realme 17 Pro+

Dẫn nguồn từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, realme đã hoàn tất kế hoạch ra mắt một mẫu smartphone thuộc dòng số mới vào nửa cuối năm nay. Dù tên gọi chính thức chưa được xác nhận hoàn toàn, các thông số kỹ thuật cho thấy đây chính là realme 17 Pro+. Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị nằm ở sự kết hợp giữa hai cảm biến hình ảnh chất lượng từ Samsung.

realme 17 Pro+ được tiết lộ có hệ thống camera chất lượng cao

Cụ thể, máy dự kiến trang bị cảm biến chính Samsung HP5 với độ phân giải lên tới 200MP. Đi kèm với đó là camera tele periscope (tiềm vọng) sử dụng cảm biến Samsung JN5 50MP, hỗ trợ zoom quang học 3.5x. Việc duy trì các thông số này cho thấy realme đang tập trung tối ưu hóa phần mềm và thuật toán xử lý hình ảnh thay vì thay đổi hoàn toàn phần cứng so với thế hệ tiền nhiệm.

Thành phần Thông số kỹ thuật dự kiến Cảm biến chính Samsung HP5 200MP Camera Tele Periscope Samsung JN5 50MP (Zoom quang 3.5x) Màn hình Chất lượng cao (đang cập nhật độ phân giải) Thời điểm ra mắt Dự kiến nửa cuối năm 2026

Chiến lược sản phẩm và lộ trình ra mắt

Bên cạnh biến thể Pro+, dòng realme 17 vẫn đang được hoàn thiện với nhiều phiên bản khác nhau để đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng. Chiến lược của realme trong những năm gần đây thường duy trì việc ra mắt hai thế hệ dòng số mỗi năm.

realme có thể ra mắt dòng realme 17 vào cuối năm nay

Dựa trên chu kỳ sản phẩm trước đó, dòng realme 15 đã xuất hiện vào tháng 7 năm 2025, trong khi realme 16 Pro Series được giới thiệu vào tháng 1 năm nay. Do đó, dòng realme 17 nhiều khả năng sẽ chính thức lộ diện vào nửa cuối năm 2026. Việc giữ lại cảm biến 200MP và ống kính tiềm vọng cho thấy nỗ lực của hãng trong việc củng cố vị thế về nhiếp ảnh di động trong tầm giá.

realme 17 Pro+ hứa hẹn là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone tầm trung, cận cao cấp

Lựa chọn thay thế hiện tại: realme 13+ 5G

Trong khi chờ đợi thế hệ 17 Series, người dùng hiện có thể tham khảo mẫu realme 13+ 5G với cấu hình ổn định và mức giá cạnh tranh. Thiết bị này sở hữu bộ vi xử lý hiện đại, hỗ trợ kết nối 5G cùng màn hình 120Hz mượt mà, phù hợp cho cả nhu cầu làm việc và giải trí đa phương tiện.