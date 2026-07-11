realme 17 Pro rò rỉ cấu hình: pin 10.000 mAh, màn hình AMOLED 1.5K 120Hz và chip Dimensity 7300 Theo nguồn tin rò rỉ, realme 17 Pro có pin 10.000 mAh, màn hình 1.5K 120Hz, kháng nước IP68/IP69 và chạy ColorOS 17 trên Android 17 thay cho realme UI.

realme 17 Pro vừa bị rò rỉ thông số kỹ thuật, với điểm nhấn là viên pin 10.000 mAh, màn hình AMOLED độ phân giải 1.5K tần số quét 120Hz và chip MediaTek Dimensity 7300. Máy dự kiến chạy giao diện ColorOS 17 trên nền Android 17. Đây là thông tin chưa được hãng xác nhận chính thức.

Sau một thời gian tập trung vào phân khúc giá rẻ, realme đang chuẩn bị đưa dòng smartphone số trở lại thị trường. Bên cạnh phiên bản realme 17T 5G xuất hiện gần đây, các thông tin mới nhất đã hé lộ cấu hình của mẫu realme 17 Pro.

Màn hình 1.5K, chip Dimensity 7300 và dung lượng pin vượt mặt bằng chung

Theo các nguồn tin rò rỉ, realme 17 Pro được trang bị màn hình AMOLED độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz. Máy dùng vi xử lý MediaTek Dimensity 7300, đủ đáp ứng các tác vụ sử dụng hằng ngày.

realme 17 Pro lộ cấu hình mạnh mẽ

Chi tiết đáng chú ý nhất là viên pin dung lượng lên tới 10.000 mAh, cao hơn mức tiêu chuẩn của đa số smartphone hiện nay. Ngoài ra, thiết bị còn có cảm biến vân tay dưới màn hình và đạt chuẩn kháng nước, chống bụi IP68/IP69.

Camera 50 MP và bước chuyển từ realme UI sang ColorOS

Về chụp ảnh, hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 50 megapixel kết hợp ống kính góc siêu rộng 8 megapixel. Camera trước hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây. Tuy vậy, độ phân giải cảm biến selfie vẫn chưa rõ là 32 megapixel hay 50 megapixel.

Về phần mềm, máy dự kiến xuất xưởng với ColorOS 17 dựa trên Android 17 thay vì realme UI. Điều này phù hợp với định hướng gần đây của thương hiệu là chuyển sang dùng giao diện của Oppo sau đợt tái cấu trúc tập đoàn.

Điện thoại sắp ra mắt của realme sẽ có pin khủng

Tổng hợp thông số rò rỉ của realme 17 Pro

Hạng mục Thông tin rò rỉ Màn hình AMOLED, độ phân giải 1.5K, 120Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 7300 Pin 10.000 mAh Camera sau Chính 50 MP, góc siêu rộng 8 MP Camera trước 32 MP hoặc 50 MP (chưa xác định), quay 4K 30 khung hình/giây Bảo mật Vân tay dưới màn hình Kháng nước, bụi IP68/IP69 Phần mềm ColorOS 17, Android 17

Bản Pro khác gì so với realme 17 Pro+?

Nguồn tin cũng đặt realme 17 Pro cạnh mẫu cao cấp hơn là realme 17 Pro+. Các tin đồn trước đó cho rằng bản Pro+ có thể dùng hệ thống 3 camera với cảm biến chính 200 megapixel và màn hình OLED phẳng độ phân giải 1.5K.

Bên cạnh khác biệt về camera, bản Pro+ dự kiến dùng vi xử lý mạnh hơn Dimensity 7300 trên realme 17 Pro tiêu chuẩn. Như vậy, hai phiên bản có thể được phân tầng rõ về hiệu năng và khả năng chụp ảnh, còn pin 10.000 mAh là điểm nhấn của bản Pro.

Điều cần lưu ý khi thông số chưa được xác nhận

Toàn bộ thông tin trên đến từ nguồn tin rò rỉ, theo Gizmochina. realme chưa công bố thời điểm ra mắt hay giá bán của realme 17 Pro. Một số chi tiết, như độ phân giải camera selfie, vẫn chưa thống nhất và có thể thay đổi khi sản phẩm chính thức xuất hiện.