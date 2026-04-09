realme C100 4G ra mắt với pin 8000 mAh và khả năng kháng nước IP69K Mẫu smartphone mới của realme gây ấn tượng mạnh với viên pin dung lượng khủng 8000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W cùng thiết kế đạt chuẩn siêu bền IP69K trong tầm giá 7.69 triệu đồng.

Tiếp nối thành công của phiên bản 5G, realme đã chính thức giới thiệu realme C100 4G. Đây là mẫu smartphone tập trung tối đa vào trải nghiệm bền bỉ với dung lượng pin dẫn đầu phân khúc và tiêu chuẩn bảo vệ phần cứng vượt trội, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao của người dùng phổ thông.

Pin dung lượng 8.000 mAh hỗ trợ sạc ngược

Điểm nhấn lớn nhất trên realme C100 4G là viên pin dung lượng 8.000 mAh, tăng thêm 1.000 mAh so với biến thể 5G trước đó. Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết bị có khả năng duy trì 23 giờ xem video trực tuyến liên tục, hơn 20 giờ dẫn đường GPS hoặc 13 giờ chơi game chỉ với một lần sạc đầy.

realme C100 4G có pin 8000 mAh ấn tượng

Để tối ưu hóa thời gian nạp năng lượng cho viên pin khổng lồ, máy tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây công suất 45W. Đáng chú ý, thiết bị còn hỗ trợ tính năng sạc ngược có dây 10W, cho phép biến điện thoại thành một viên pin dự phòng để nạp năng lượng cho các phụ kiện khác trong trường hợp khẩn cấp.

Thiết kế bền bỉ với chuẩn kháng nước IP69K

realme C100 4G được định hướng là dòng sản phẩm siêu bền khi trang bị kính bảo vệ ArmorShell. Đặc biệt, máy đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP69K - mức bảo vệ cao nhất hiện nay trên các thiết bị di động thương mại, giúp máy chống chịu tốt trước áp lực nước mạnh và nhiệt độ cao.

Điện thoại có thiết kế trẻ trung, bắt mắt

Về ngoại hình, máy vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế hiện đại với cụm camera hình chữ nhật lớn ở mặt sau và màn hình đục lỗ phía trước. Các cạnh viền được tối ưu mỏng, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và cảm giác cầm nắm chắc chắn.

Màn hình 120Hz và cấu hình ổn định

Thiết bị sở hữu màn hình IPS LCD kích thước lớn 6.8 inch, độ phân giải HD+. Điểm cộng lớn là tần số quét 120Hz, mang lại hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà, cùng độ sáng tối đa đạt 1.200 nits giúp hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Sức mạnh bên trong của realme C100 4G đến từ vi xử lý MediaTek Helio G92 Max. Đây là con chip tối ưu cho các tác vụ hàng ngày và giải trí nhẹ nhàng trên nền tảng mạng 4G. Máy có hai tùy chọn RAM 6GB hoặc 8GB, kết hợp với bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB.

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Helio G92 Max Màn hình 6.8 inch, IPS LCD, 120Hz, 1.200 nits RAM/ROM 6GB/8GB - 128GB/256GB Camera sau Chính 50MP (f/1.8) + Ống kính phụ Camera trước 8MP Pin/Sạc 8.000 mAh, sạc nhanh 45W, sạc ngược 10W Hệ điều hành Android 16, giao diện realme UI 7.0 Độ bền Kháng nước bụi IP69K, kính ArmorShell

Hệ thống camera của máy bao gồm cảm biến chính 50MP khẩu độ f/1.8 cho khả năng thu sáng tốt, đi kèm một ống kính phụ hỗ trợ đo chiều sâu. Ở phía trước, camera selfie 8MP đáp ứng nhu cầu gọi video và chụp ảnh chân dung cơ bản.

Giá bán và tùy chọn màu sắc

realme C100 4G chính thức vận hành trên hệ điều hành Android 16 với giao diện tùy biến realme UI 7.0 ngay khi xuất xưởng. Sản phẩm có ba tùy chọn màu sắc thời trang bao gồm: Trắng, Tím và Nâu.

Tại thị trường quốc tế, mức giá khởi điểm cho phiên bản cấu hình tiêu chuẩn được niêm yết từ 7.69 triệu đồng. Đây được xem là mức giá cạnh tranh đối với một thiết bị sở hữu những đặc tính kỹ thuật hiếm thấy như pin 8.000 mAh và chuẩn IP69K.