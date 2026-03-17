realme C100 5G lộ diện: Pin 7,000 mAh, màn hình 144Hz và độ bền chuẩn quân đội Smartphone realme C100 5G vừa rò rỉ toàn bộ cấu hình tại châu Âu với điểm nhấn là viên pin 7,000 mAh, màn hình tần số quét 144Hz và thiết kế đạt chuẩn MIL-STD-810H.

Mẫu điện thoại phân khúc phổ thông mới của realme mang tên C100 5G vừa bất ngờ lộ diện thông qua hệ thống bán lẻ Gomibo tại châu Âu. Theo thông tin đăng tải, thiết bị tập trung tối ưu vào thời lượng sử dụng và độ bền, hướng đến nhóm khách hàng cần một sản phẩm hoạt động bền bỉ trong cường độ cao.

Cấu hình phần cứng và phần mềm trên realme C100 5G

realme C100 5G được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 6300, kết hợp cùng nhân đồ họa Mali-G57 MC2. Máy đi kèm với dung lượng RAM 4GB và hai tùy chọn bộ nhớ trong là 128GB hoặc 256GB. Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ mở rộng không gian lưu trữ thông qua thẻ nhớ ngoài với dung lượng tối đa lên đến 2TB.

realme C100 5G sở hữu vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 đi kèm nhân đồ họa Mali-G57 MC2

Về phần mềm, dữ liệu từ nhà bán lẻ cho thấy máy chạy hệ điều hành Android 16. Tuy nhiên, có một điểm mâu thuẫn khi giao diện được ghi nhận là ColorOS 16 thay vì realme UI 7 truyền thống, đây có thể là một lỗi sai sót trong quá trình nhập liệu thông tin của hệ thống bán lẻ.

Màn hình 144Hz và hệ thống camera

Điểm khác biệt lớn nhất của realme C100 5G so với các đối thủ trong cùng phân khúc là màn hình LCD 6.8 inch với tần số quét lên tới 144Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm siêu mượt. Tuy nhiên, để tối ưu chi phí, hãng đã giảm độ phân giải xuống mức HD+ (1570 x 720 pixels).

Màn hình realme C100 5G có kích thước 6.8 inch với 144hz nhưng độ phân giải lại khá khiêm tốn ở mức HD+

Khả năng nhiếp ảnh của máy dừng lại ở mức cơ bản với camera chính 50MP, hỗ trợ công nghệ zoom kết hợp (quang học và phần mềm) lên đến 10x. Mặt trước là camera selfie độ phân giải 5MP phục vụ nhu cầu đàm thoại video và chụp ảnh cơ bản.

Pin dung lượng lớn và độ bền chuẩn quân đội

realme C100 5G sở hữu viên pin dung lượng 7,000 mAh, con số vượt xa mức trung bình 5,000 mAh hiện nay trên thị trường. Đi kèm với đó là thiết kế đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H, giúp máy chống chịu tốt hơn trước các tác động ngoại lực và môi trường khắc nghiệt.

Máy nặng 212 gram với viên pin khổng lồ dung lượng 7,000 mAh

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của realme C100 5G:

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 Màn hình 6.8 inch, LCD, HD+, 144Hz RAM 4GB Bộ nhớ trong 128GB / 256GB (Hỗ trợ thẻ nhớ 2TB) Camera sau 50MP (Zoom 10x) Camera trước 5MP Pin 7,000 mAh Độ bền MIL-STD-810H Trọng lượng 212 gram

Giá bán dự kiến

Tại thị trường Pháp, realme C100 5G được niêm yết với mức giá cụ thể như sau:

Phiên bản 128GB: 237 Euro (khoảng 7.15 triệu đồng).

Phiên bản 256GB: 256 Euro (khoảng 7.72 triệu đồng).

Mức giá này có thể thay đổi tùy theo chính sách thuế của từng quốc gia. Với cấu hình ưu tiên thời lượng pin và tần số quét cao, đây hứa hẹn là lựa chọn phù hợp cho người dùng cần một thiết bị liên lạc bền bỉ, sử dụng cường độ cao trong ngày.