Realme C100 trình làng: Pin khủng 8000 mAh, độ bền chuẩn quân đội và giá từ 7,69 triệu đồng Smartphone Realme C100 sở hữu viên pin 8000 mAh, chuẩn kháng nước IP69K cùng chip Helio G92 Max mạnh mẽ, hứa hẹn là lựa chọn thực dụng hàng đầu phân khúc tầm trung.

Realme vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone mới Realme C100 tại thị trường Việt Nam. Đây là thiết bị hướng đến phân khúc tầm trung nhưng sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng, đặc biệt là về dung lượng pin và độ bền bỉ, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong nhiều môi trường khác nhau.

Bảng giá niêm yết Realme C100 tại Việt Nam

Sản phẩm được phân phối với ba tùy chọn bộ nhớ, phù hợp với tài chính của đa số người dùng phổ thông:

Phiên bản bộ nhớ Giá bán (VNĐ) Realme C100 6GB/128GB 7.690.000 Realme C100 8GB/128GB 8.290.000 Realme C100 8GB/256GB 9.290.000

Thiết kế siêu bền đạt chuẩn quân đội MIL-STD-810H

Realme C100 gây ấn tượng với cấu trúc gia cố đa lớp sử dụng kính ArmorShell, khung giữa tăng cường và hệ thống đệm khí giảm chấn tại bốn góc. Thiết kế này giúp máy vượt qua các thử nghiệm rơi từ độ cao 2m xuống mặt đá cẩm thạch. Bên cạnh đó, thiết bị đạt chứng nhận độ bền quân đội MIL-STD-810H và hệ thống kháng nước, bụi mở rộng đạt các chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K.

Đáng chú ý, Realme C100 có khả năng hoạt động ổn định ngay cả khi ngâm ở độ sâu 6m trong 30 phút, một chỉ số vượt trội so với tiêu chuẩn IP68 thông thường. Về ngoại hình, máy sở hữu cạnh phẳng hiện đại kết hợp với mặt lưng mờ mịn chống bám vân tay. Cụm camera được tích hợp đèn LED báo hiệu với 9 màu sắc và 5 chế độ phát sáng, có thể tương tác theo nhạc hoặc thông báo cuộc gọi.

Màn hình 120Hz hỗ trợ tương tác khi màn hình ướt

Về khả năng hiển thị, Realme C100 trang bị màn hình LCD kích thước 6,8 inch, độ phân giải 720 x 1570 pixel. Điểm sáng của màn hình này là tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, đặc biệt hữu ích khi chơi game. Độ sáng tối đa đạt 1200 nit giúp việc quan sát dưới ánh nắng mặt trời trở nên dễ dàng hơn.

Hơn nữa, công nghệ cảm ứng của Realme C100 cho phép nhận diện chính xác ngay cả khi màn hình bị ướt hoặc khi người dùng đeo găng tay, tính năng này rất phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Hiệu năng tối ưu với chip Helio G92 Max và AI

Cung cấp sức mạnh cho Realme C100 là bộ vi xử lý MediaTek Helio G92 Max. Đây là con chip được sản xuất trên tiến trình 8nm, tối ưu cho các tác vụ chơi game với điểm Antutu 11 đạt khoảng 370.885 điểm. Để nâng cao trải nghiệm, Realme tích hợp công nghệ Flux Engine giúp tăng tốc độ tải ứng dụng nặng thêm 22% và cải thiện độ mượt khi cuộn trang lên 29%.

Hệ thống tản nhiệt nhanh giúp giảm nhiệt độ thiết bị khoảng 2,8°C khi xử lý tác vụ nặng, đảm bảo hiệu năng duy trì ổn định. Máy vận hành trên hệ điều hành Android 16 với giao diện Realme UI 7.0, tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) và tính năng Mini Capsule 4.0 hiện đại.

Hệ thống camera AI 50MP

Realme C100 sở hữu camera chính AI 50MP, tập trung vào độ chi tiết và màu sắc chân thực. Camera trước có độ phân giải 8MP đáp ứng nhu cầu selfie và gọi video. Nhờ khả năng kháng nước đặc biệt, người dùng có thể sáng tạo các khung hình dưới nước. AI tích hợp cũng hỗ trợ các tính năng hậu kỳ chuyên sâu như xóa vật thể thừa, sửa lỗi mờ và tăng cường độ nét cho ảnh.

Viên pin 8000 mAh bền bỉ suốt 7 năm

Điểm đột phá nhất trên Realme C100 là viên pin dung lượng 8000 mAh sử dụng công nghệ Li-Ion truyền thống, đảm bảo tính an toàn và ổn định. Pin có khả năng hoạt động trong dải nhiệt độ khắc nghiệt từ -25 độ C đến 53 độ C. Theo thử nghiệm từ Realme Lab, viên pin này vẫn duy trì được 80% dung lượng sau 7 năm sử dụng.

Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 45W, cho phép nạp năng lượng nhanh chóng (5 phút sạc tương đương 1,7 giờ xem video). Ngoài ra, tính năng sạc ngược 10W biến chiếc điện thoại thành một viên pin dự phòng để sạc cho các thiết bị đeo thông minh khác khi cần thiết.