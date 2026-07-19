Realme C100x ra mắt: Pin khủng 8.000 mAh và độ bền chuẩn quân sự trong tầm giá 4 triệu đồng Realme C100x vừa chính thức trình làng với viên pin dung lượng 8.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W và đạt độ bền chuẩn MIL-STD-810H. Đây là mẫu smartphone Android sở hữu thông số năng lượng và độ bền ấn tượng nhất trong phân khúc giá rẻ hiện nay.

Realme vừa chính thức mở bán mẫu smartphone mới mang tên Realme C100x tại thị trường Ấn Độ. Đây được coi là một bước đi táo bạo của hãng khi trang bị viên pin dung lượng cực lớn cùng khung vỏ siêu bền cho một thiết bị thuộc phân khúc giá rẻ, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao và môi trường khắc nghiệt.

Viên pin 8.000 mAh và công nghệ duy trì tuổi thọ 7 năm

Điểm nhấn lớn nhất trên Realme C100x chính là viên pin dung lượng 8.000 mAh, vượt xa tiêu chuẩn 5.000 mAh thông thường trên các dòng smartphone hiện nay. Với mức dung lượng này, máy có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng từ 3 đến 4 ngày liên tục với các tác vụ cơ bản.

Đáng chú ý, Realme cam kết viên pin này có thể giữ lại hơn 80% dung lượng sau 7 năm sử dụng thông thường, một con số ấn tượng về độ bền hóa học của cell pin. Để tối ưu thời gian nạp năng lượng, máy hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC công suất 45W và có khả năng sạc ngược có dây 6W cho các thiết bị ngoại vi khác.

Thiết kế ArmorShell và độ bền chuẩn quân sự MIL-STD-810H

Không chỉ mạnh về pin, Realme C100x còn được trang bị khung máy ArmorShell gia cố chắc chắn. Thiết bị đã vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt để đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân sự Mỹ MIL-STD-810H, giúp máy chịu được va đập và các tác động ngoại lực tốt hơn.

Bên cạnh đó, máy cũng đạt chuẩn kháng bụi và nước bắn IP64. Màn hình của Realme C100x sử dụng kính bảo vệ Panda@MN228, tích hợp chế độ Rain Touch Mode, cho phép người dùng thao tác cảm ứng mượt mà ngay cả khi tay đang ướt hoặc dính dầu mỡ.

Cấu hình phần cứng và hệ điều hành Android 16 mới nhất

Về hiệu năng, Realme C100x sử dụng bộ vi xử lý Unisoc T7250 8 nhân, kết hợp cùng GPU Mali-G57. Máy có cấu hình RAM 4GB LPDDR4X (hỗ trợ mở rộng RAM ảo) và bộ nhớ trong 64GB chuẩn eMMC 5.1. Người dùng có thể mở rộng không gian lưu trữ lên đến 2TB thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD chuyên dụng.

Đáng chú ý, đây là một trong những thiết bị giá rẻ đầu tiên chạy giao diện Realme UI 7.0 dựa trên nền tảng Android 16. Hệ điều hành mới tích hợp sâu các tính năng AI như:

Chế độ ngoài trời AI: Tự động tối ưu độ sáng và âm lượng theo môi trường.

Tự động tối ưu độ sáng và âm lượng theo môi trường. AI Netpilot: Ổn định tín hiệu sóng tại các khu vực mạng yếu.

Ổn định tín hiệu sóng tại các khu vực mạng yếu. Google Gemini & Circle to Search: Hỗ trợ tìm kiếm và trợ lý ảo thông minh ngay từ nút nguồn.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Realme C100x

Thông số Chi tiết Màn hình 6,8 inch IPS LCD, HD+, 120Hz, 900 nits Vi xử lý Unisoc T7250 (8 nhân) RAM/ROM 4GB / 64GB (Hỗ trợ microSD 2TB) Pin/Sạc 8.000 mAh, sạc nhanh 45W, sạc ngược 6W Camera sau 50 MP (f/1.8) Camera trước 5 MP (f/2.2) Độ bền MIL-STD-810H, IP64, ArmorShell Hệ điều hành Realme UI 7.0 (Android 16)

Giá bán và nhận định

Hệ thống camera của máy khá cơ bản với cảm biến chính 50MP ở mặt sau và camera selfie 5MP. Realme cũng bổ sung đèn LED Pulse Light ở mặt lưng để hiển thị thông báo và trạng thái sạc, tạo điểm nhấn về mặt thị giác.

Tại thị trường Ấn Độ, Realme C100x được niêm yết với mức giá 14.499 Rupee (khoảng 3,9 triệu đồng) cho phiên bản 4GB/64GB. Với sự kết hợp giữa viên pin dung lượng cực lớn, độ bền chuẩn quân sự và hệ điều hành mới nhất, đây hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone giá rẻ nếu được đưa về thị trường Việt Nam.