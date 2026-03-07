realme C83 5G ra mắt: Pin khủng 7000 mAh, màn hình 144Hz cùng độ bền chuẩn quân sự Mẫu smartphone giá rẻ realme C83 5G gây ấn tượng với viên pin dung lượng lớn 7000 mAh, chip Dimensity 6300 và khả năng kháng nước IP64 chỉ với mức giá từ 3.86 triệu đồng.

realme vừa chính thức trình làng mẫu smartphone mới thuộc dòng C mang tên realme C83 5G. Đây là phiên bản kế nhiệm của realme C73 5G, tập trung vào việc cải thiện thời lượng pin, hiệu năng xử lý và độ bền của thiết bị trong phân khúc phổ thông.

realme C83 5G ra mắt với cấu hình ấn tượng

Màn hình tần số quét cao và hiệu năng ổn định

realme C83 5G được trang bị màn hình LCD kích thước 6.8 inch với độ phân giải HD+. Điểm nhấn đáng chú ý trên màn hình này là tần số quét lên tới 144Hz và độ sáng tối đa đạt 900 nits, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà hiếm thấy trong phân khúc giá rẻ.

Về cấu hình bên trong, thiết bị sử dụng chipset MediaTek Dimensity 6300. Theo kết quả thử nghiệm từ nhà sản xuất, máy đạt hơn 560,000 điểm trên phần mềm chấm điểm hiệu năng AnTuTu. Sản phẩm chạy trên giao diện realme UI 7 dựa trên hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng.

Pin dung lượng 7000 mAh tích hợp sạc bypass

Điểm nổi bật nhất trên realme C83 5G chính là viên pin dung lượng 7,000 mAh, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong nhiều ngày. Máy hỗ trợ công nghệ sạc ngược có dây và chế độ bypass charging, cho phép dòng điện đi trực tiếp vào bo mạch thay vì qua pin, giúp giảm nhiệt độ khi người chơi game hoặc sử dụng tác vụ nặng lúc đang sạc.

Điện thoại sở hữu pin khủng cho thời gian sử dụng cả ngày

Tuy nhiên, thiết bị chỉ hỗ trợ sạc nhanh công suất 15W, dự kiến mất khoảng hơn 2 giờ để nạp đầy viên pin dung lượng lớn này. Để đảm bảo hiệu năng lâu dài, realme trang bị hệ thống làm mát Airflow VC với diện tích tản nhiệt 5,334 mm².

Độ bền chuẩn quân sự và các tính năng thực dụng

realme C83 5G đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, đồng thời vượt qua bài kiểm tra độ bền quân sự MIL-STD-810H. Thiết bị cũng tích hợp nhiều tính năng thực tế như Wet Hand Touch giúp thao tác khi tay ướt và Speaker Cleaner sử dụng rung âm thanh để loại bỏ bụi bẩn hoặc nước khỏi loa.

Cận cảnh cụm camera sau của realme C83 5G

Hệ thống camera của máy khá cơ bản với cảm biến chính 13MP ở mặt sau và camera selfie 5MP ở mặt trước. Máy hỗ trợ chế độ quay video dual-view, cho phép người dùng ghi hình đồng thời bằng cả camera trước và sau. Các thông số khác bao gồm trọng lượng 212g, jack tai nghe 3.5mm và loa công nghệ 300% Ultra Volume.

Thông số kỹ thuật và giá bán

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của realme C83 5G:

Thông số Chi tiết Màn hình 6.8 inch, LCD, HD+, 144Hz, 900 nits Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 RAM/ROM 4GB/64GB, 4GB/128GB, 6GB/128GB Pin/Sạc 7,000 mAh, Sạc 15W, Bypass Charging Độ bền IP64, MIL-STD-810H Hệ điều hành Android 16 (realme UI 7)

Tại thị trường Ấn Độ, realme C83 5G có hai tùy chọn màu sắc là Blooming Purple và Sprouting Green. Mức giá cụ thể cho từng phiên bản như sau:

Phiên bản 4GB RAM + 64GB ROM: 13,499 INR (khoảng 3.86 triệu đồng).

Phiên bản 4GB RAM + 128GB ROM: 14,499 INR (khoảng 4.15 triệu đồng).

Phiên bản 6GB RAM + 128GB ROM: 17,499 INR (khoảng 5 triệu đồng).

Ngoài ra, đối với người dùng tìm kiếm hiệu năng mạnh mẽ hơn trong cùng hệ sinh thái, realme 13+ 5G cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc với màn hình 120Hz và khả năng kết nối 5G ổn định.