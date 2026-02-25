Về Báo Hà Tĩnh

realme GT 9 Pro lộ diện với camera kép 200MP: Định nghĩa lại nhiếp ảnh flagship

Bảo Long25/02/2026 16:39

Thế hệ realme GT 9 Pro sắp tới được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá với hệ thống camera kép 200MP, tích hợp vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 và sự tinh chỉnh hình ảnh từ Ricoh.

realme GT 9 Pro đang thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng công nghệ khi các thông tin rò rỉ cho thấy hãng đang chuẩn bị một bước tiến dài về phần cứng hình ảnh. Sau thành công của dòng GT 8 Pro - mẫu máy đầu tiên của hãng sở hữu cảm biến 200MP, realme được cho là sẽ nâng cấp lên hệ thống camera kép 200MP trên thế hệ kế nhiệm nhằm cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc điện thoại cao cấp.

Chiến lược camera kép 200MP và sự hợp tác với Ricoh

Theo thông tin từ leaker Smart Pikachu trên Weibo, realme GT 9 Pro sẽ không chỉ dừng lại ở một camera chính độ phân giải cao. Thiết bị này dự kiến sở hữu hai cảm biến 200MP, trong đó một cảm biến dành cho camera chính và một dành cho ống kính tiềm vọng. Sự kết hợp này hứa hẹn mang lại khả năng zoom quang học với độ chi tiết và sắc nét vượt trội, cho phép người dùng hậu kỳ hoặc cắt ghép ảnh mà không làm giảm chất lượng quá nhiều.

realme GT 9 Pro sở hữu hệ thống camera kép độ phân giải 200MP
realme GT 9 Pro hệ thống camera chất lượng cao

Đáng chú ý, realme tiếp tục đẩy mạnh khả năng xử lý hình ảnh thông qua sự hợp tác với Ricoh. Việc tinh chỉnh sâu từ thương hiệu máy ảnh danh tiếng này được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa màu sắc, dải tương phản động và khả năng xử lý nhiễu trên các cảm biến độ phân giải siêu cao, tạo ra bản sắc riêng cho dòng flagship của realme.

Cuộc đua độ phân giải trong phân khúc cao cấp

Xu hướng trang bị đa camera 200MP không chỉ xuất hiện trên realme. Thị trường flagship năm nay dự kiến sẽ chứng kiến sự góp mặt của nhiều đối thủ nặng ký như OPPO Find X9s Pro, Find X9 Ultra và vivo X300 Ultra. Việc realme sớm gia nhập cuộc chơi cho thấy tham vọng của hãng trong việc lật đổ trật tự cũ của phân khúc điện thoại cao cấp, vốn đang bị thống trị bởi các tên tuổi lớn.

Dòng realme GT 9 hứa hẹn mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh đột phá
Dòng realme GT 9 sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời cho người dùng

Bên cạnh phiên bản Pro, dòng realme GT 9 tiêu chuẩn cũng được cho là sẽ sở hữu camera 200MP. Tuy nhiên, để tạo sự phân cấp và tối ưu giá thành, phiên bản tiêu chuẩn có thể chỉ sử dụng cấu hình camera đơn 200MP thay vì hệ thống kép như trên model Pro.

Hiệu năng vượt trội với Snapdragon 8 Elite Gen 6

Về cấu hình phần cứng, realme GT 9 Pro được dự đoán sẽ trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6. Đây là bước nâng cấp logic so với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên thế hệ GT 8 Pro, hứa hẹn mang lại hiệu năng xử lý tác vụ AI và đồ họa mạnh mẽ hơn, hỗ trợ tốt nhất cho việc xử lý các tệp ảnh dung lượng lớn từ camera 200MP.

Dòng sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10 năm nay. Trong khi chờ đợi, người dùng có thể tham khảo các dòng flagship hiện nay như OPPO Find X9 Pro để thấy được tiêu chuẩn của một chiếc điện thoại cao cấp hiện đại:

Thông sốChi tiết trên OPPO Find X9 Pro
Vi xử lýMediaTek Dimensity 9500
Màn hìnhAMOLED 6.78 inch, 120Hz, 1.07 tỷ màu
Camera sauHệ thống 4 camera, hỗ trợ OIS 4 trục
Pin & Sạc7500mAh, sạc nhanh SUPERVOOC™ 80W
Kết nốiWi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, Vân tay siêu âm
OPPO Find X9 Pro 16GB 512GB

Nhìn chung, nếu realme cân bằng tốt giữa sức mạnh phần cứng và tối ưu hóa phần mềm camera từ Ricoh, realme GT 9 Pro hoàn toàn có thể trở thành một trong những đối thủ đáng gờm nhất trên thị trường smartphone nửa cuối năm 2026.

              Khoa học - Công nghệ
              realme GT 9 Pro lộ diện với camera kép 200MP: Định nghĩa lại nhiếp ảnh flagship
