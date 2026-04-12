realme Narzo 100 Lite 5G ra mắt ngày 14/4: Pin 7.000 mAh và màn hình 144Hz Mẫu smartphone 5G giá rẻ mới của realme gây chú ý với viên pin Titan dung lượng 7.000 mAh, hỗ trợ sạc ngược và màn hình tần số quét cao 144Hz hiếm hoi.

realme đã chính thức xác nhận sẽ ra mắt điện thoại Narzo 100 Lite 5G vào ngày 14/4 tới. Đây là phiên bản kế nhiệm của dòng Narzo 80 Lite 5G, tiếp tục tập trung vào phân khúc smartphone 5G giá rẻ nhưng sở hữu những thông số kỹ thuật vượt trội về dung lượng pin và tốc độ làm tươi màn hình.

Công nghệ pin Titan bền bỉ lên đến 6 năm

Điểm nhấn lớn nhất trên realme Narzo 100 Lite 5G là viên pin dung lượng lớn 7.000 mAh, được hãng gọi là công nghệ Pin Titan. Theo công bố, viên pin này có khả năng duy trì độ bền và hiệu suất ổn định lên đến 6 năm sử dụng. Đáng chú ý, thiết bị còn hỗ trợ tính năng sạc ngược, cho phép người dùng sử dụng điện thoại như một viên pin dự phòng để nạp năng lượng cho các thiết bị khác trong trường hợp khẩn cấp.

Cấu hình phần cứng và hệ thống tản nhiệt

Về sức mạnh xử lý, Narzo 100 Lite 5G được trang bị chipset MediaTek Dimensity 6300. Để đảm bảo hiệu năng ổn định trong thời gian dài, realme tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi (VC) với diện tích lên đến 5.300mm². Hãng cam kết thiết bị có thể vận hành mượt mà trong tối đa 4 năm sử dụng liên tục mà không gặp hiện tượng giật lag đáng kể.

Màn hình 144Hz và độ bền chuẩn IP64

Máy sở hữu màn hình LCD kích thước lớn 6,9 inch, đạt tần số quét 144Hz – một thông số hiếm thấy trong phân khúc giá rẻ, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn. Màn hình này có độ sáng tối đa 900 nits, hỗ trợ hiển thị khá tốt dưới điều kiện ánh sáng ngoài trời.

Về thiết kế, realme Narzo 100 Lite 5G có hai tùy chọn màu sắc là Đen Sấm và Bạc Băng với mặt lưng nhám. Độ bền của máy được tăng cường nhờ tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước IP64 và lớp bảo vệ Armorshell, giúp thiết bị chống chịu tốt hơn trước các tác động vật lý thông thường.

Thông số kỹ thuật chi tiết của realme Narzo 100 Lite 5G

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 Màn hình 6,9 inch LCD, 144Hz, 900 nits Pin 7.000 mAh, sạc ngược, độ bền 6 năm RAM/ROM 4GB/64GB, 4GB/128GB, 6GB/128GB Camera sau 13MP Camera trước 5MP Kháng nước IP64

Giá bán dự kiến

Theo các thông tin rò rỉ, realme Narzo 100 Lite 5G dự kiến sẽ có mức giá khởi điểm dưới 13.000 INR và lên đến khoảng 15.000 INR cho phiên bản cấu hình cao nhất (tương đương khoảng 3,68 triệu đến 4,24 triệu đồng). Với mức giá này cùng viên pin dung lượng cực lớn và màn hình tần số quét cao, đây hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc smartphone phổ thông.