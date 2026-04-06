realme Narzo 100 Lite 5G sắp ra mắt với pin 7.000 mAh và màn hình 144Hz Smartphone phân khúc giá rẻ mới của realme gây chú ý với viên pin dung lượng lớn 7.000 mAh, hỗ trợ kết nối 5G và màn hình tần số quét 144Hz mượt mà.

realme đang chuẩn bị mở rộng dòng sản phẩm tại thị trường quốc tế với sự xuất hiện của mẫu Narzo 100 Lite 5G. Theo các thông tin rò rỉ từ chuyên trang PassionateGeekz, đây là phiên bản kế nhiệm của dòng Narzo 80 Lite 5G, tập trung vào thời lượng pin dài và trải nghiệm hiển thị mượt mà trong phân khúc giá dưới 4 triệu đồng.

Màn hình 144Hz và hiệu năng từ chip Dimensity 6300

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên realme Narzo 100 Lite 5G là màn hình kích thước lớn 6,8 inch với độ phân giải Full-HD+. Đặc biệt, máy được nâng cấp tần số quét lên tới 144Hz, vượt trội hơn mức 120Hz của thế hệ tiền nhiệm. Cải tiến này hứa hẹn mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà hơn, đặc biệt có lợi cho các tác vụ giải trí và chơi game.

realme Narzo 100 Lite 5G sẽ sớm ra mắt với nhiều nâng cấp về phần cứng.

Về sức mạnh xử lý, thiết bị dự kiến tích hợp vi xử lý MediaTek Dimensity 6300. realme đưa ra cam kết về khả năng vận hành mượt mà trong vòng 4 năm sử dụng. Tuy nhiên, hiệu năng thực tế vẫn cần được kiểm chứng qua các bài đánh giá chi tiết về khả năng tối ưu hệ điều hành và độ ổn định lâu dài.

Mẫu máy kế nhiệm của Narzo 80 Lite 5G sẽ sử dụng vi xử lý Dimensity 6300.

Dung lượng pin 7.000 mAh và độ bền tiêu chuẩn quân đội

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao, realme trang bị cho Narzo 100 Lite 5G viên pin dung lượng lên đến 7.000 mAh. Đây là mức dung lượng vượt trội trong phân khúc, có thể đáp ứng tốt hai ngày sử dụng. Hãng cũng tích hợp công nghệ "bypass charging", cho phép dòng điện đi trực tiếp vào máy khi đang sạc, giúp giảm nhiệt độ tỏa ra đáng kể khi người dùng chơi game liên tục.

Bên cạnh đó, thiết bị đạt chứng nhận độ bền quân sự MIL-STD-810H và khả năng kháng nước, chống bụi chuẩn IP64. Những thông số này giúp tăng cường khả năng bảo vệ máy trước các tác động vật lý và điều kiện môi trường khắc nghiệt, mang lại sự yên tâm cho người dùng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

realme Narzo 100 Lite sẽ sở hữu mức giá cạnh tranh trong phân khúc giá rẻ.

Thông số kỹ thuật và giá bán dự kiến

Hệ thống camera của Narzo 100 Lite 5G được thiết kế tối giản để tập trung vào các tính năng khác. Máy sở hữu cảm biến chính 13MP và camera trước 5MP, đáp ứng các nhu cầu chụp ảnh cơ bản và gọi video. Thiết bị sẽ có hai tùy chọn màu sắc là Bạc và Đen với ba phiên bản bộ nhớ khác nhau.

Dưới đây là bảng tổng hợp thông số kỹ thuật dự kiến:

Thành phần Thông số chi tiết Màn hình 6.8 inch, Full-HD+, 144Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 Pin 7.000 mAh (hỗ trợ Bypass charging) Độ bền Chuẩn IP64, MIL-STD-810H Camera Chính 13MP / Trước 5MP

Tại thị trường quốc tế, phiên bản tiêu chuẩn của realme Narzo 100 Lite 5G dự kiến có giá khởi điểm dưới 13.000 INR (khoảng 3,68 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất có giá khoảng 15.000 INR (tương đương 4,25 triệu đồng). Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc sản phẩm này sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam.