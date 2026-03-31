realme Narzo 100 Lite sắp ra mắt: Cấu hình linh hoạt và mức giá chỉ từ 2.7 triệu đồng

realme đang chuẩn bị làm mới phân khúc smartphone giá rẻ với sự xuất hiện của realme Narzo 100 Lite. Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, đây sẽ là thiết bị mở màn cho dòng Narzo 100 sắp tới, mang đến những tùy chọn linh hoạt về bộ nhớ và màu sắc để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng phổ thông.

Định vị phân khúc và nguồn gốc của realme Narzo 100 Lite

realme Narzo 100 Lite được cho là phiên bản kế nhiệm trực tiếp của Narzo 80 Lite đã ra mắt vào năm ngoái. Một điểm đáng chú ý là dòng Narzo 90 trước đó không có biến thể Lite, vì vậy sự xuất hiện của model này trên dòng Narzo 100 đánh dấu sự trở lại của phân khúc tối ưu chi phí cho người dùng.

Đa dạng tùy chọn cấu hình và màu sắc

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Narzo 100 Lite chính là sự đa dạng trong các phiên bản phần cứng. Thiết bị dự kiến sẽ được bán ra với ba tùy chọn cấu hình RAM và bộ nhớ trong bao gồm: 4GB/64GB, 4GB/128GB và cao nhất là 6GB/128GB. Việc cung cấp mức RAM lên tới 6GB giúp máy vận hành ổn định hơn trong các tác vụ đa nhiệm cơ bản hàng ngày.

Về mặt thẩm mỹ, sản phẩm sẽ trình làng với hai tùy chọn màu sắc mang phong cách hiện đại là Frost Silver (Bạc) và Thunder Black (Đen). Những gam màu này giúp thiết bị giữ được vẻ tinh tế và mạnh mẽ, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Dự báo mức giá và thông số kỹ thuật

Dựa trên định vị dòng "Lite", realme Narzo 100 Lite dự kiến sẽ có mức giá khởi điểm tại thị trường Ấn Độ khoảng 10,000 INR (tương đương khoảng 2.78 triệu đồng). Đây là mức giá rất cạnh tranh, giúp thiết bị dễ dàng tiếp cận với nhóm khách hàng ưu tiên tính thực dụng và kinh tế.

Đặc điểm Thông số dự kiến Phiên bản bộ nhớ 4GB/64GB, 4GB/128GB, 6GB/128GB Màu sắc Frost Silver, Thunder Black Giá khởi điểm Khoảng 10,000 INR (~2.78 triệu đồng) Dòng máy tiền nhiệm Narzo 80 Lite

