Realme Narzo 100x 5G ra mắt với pin 8.000mAh: Bước tiến mới cho phân khúc giá rẻ Realme vừa trình làng Narzo 100x 5G tại Ấn Độ với điểm nhấn là viên pin khổng lồ 8.000mAh, màn hình 144Hz và chip Dimensity 6300, hứa hẹn thời gian sử dụng lên tới 3 ngày.

Realme Narzo 100x 5G là mẫu smartphone thuộc phân khúc giá rẻ vừa ra mắt tại Ấn Độ, gây ấn tượng mạnh nhờ sự kết hợp giữa viên pin dung lượng 8.000mAh và màn hình tần số quét cao 144Hz. Đây được xem là nỗ lực của Realme trong việc tái định nghĩa tiêu chuẩn pin trên các thiết bị di động phổ thông.

Giải mã viên pin 8.000mAh và công nghệ sạc thông minh

Điểm thu hút nhất của Narzo 100x 5G chính là viên pin dung lượng lên tới 8.000mAh. Theo công bố từ Realme, thiết bị có thể duy trì hoạt động lên đến ba ngày chỉ với một lần sạc đầy. Đây là một con số vượt trội so với mức trung bình 5.000mAh hiện nay trên thị trường.

Để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng và bảo vệ tuổi thọ pin, Realme đã tích hợp các công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến:

Bypass Charging (Sạc nhánh): Cho phép nguồn điện đi thẳng vào các linh kiện mà không qua pin, giúp giảm tích nhiệt đáng kể khi người dùng vừa sạc vừa chơi game.

Cho phép nguồn điện đi thẳng vào các linh kiện mà không qua pin, giúp giảm tích nhiệt đáng kể khi người dùng vừa sạc vừa chơi game. Sạc nhanh 45W: Hỗ trợ nạp đầy viên pin dung lượng lớn trong thời gian hợp lý.

Hỗ trợ nạp đầy viên pin dung lượng lớn trong thời gian hợp lý. Sạc ngược có dây 27W: Biến chiếc điện thoại thành một viên pin dự phòng để sạc cho các thiết bị khác.

Cấu hình kỹ thuật và khả năng hiển thị

Bên cạnh thời lượng pin, Narzo 100x 5G còn sở hữu màn hình LCD 6,8 inch với độ phân giải HD+. Dù độ phân giải không quá cao, nhưng bù lại máy được trang bị tần số quét lên tới 144Hz – một thông số thường chỉ thấy trên các dòng smartphone chuyên game cao cấp. Độ sáng tối đa của màn hình đạt 1.200 nits, giúp hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Về hiệu năng, máy sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 6300, đi kèm các tùy chọn RAM 4GB hoặc 6GB và bộ nhớ trong lên đến 256GB. Để đảm bảo hiệu suất ổn định trong thời gian dài, Realme đã trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) có diện tích 5.300mm².

Độ bền và các tính năng bổ trợ

Realme Narzo 100x 5G không chỉ chú trọng vào phần cứng bên trong mà còn được thiết kế để chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt. Thiết bị đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MIL-STD-810H và có khả năng kháng nước, kháng bụi theo tiêu chuẩn IP.

Về khả năng nhiếp ảnh, máy trang bị camera chính 50MP ở mặt sau và camera selfie 8MP ở mặt trước. Thiết bị chạy trên giao diện Realme UI 7.0 dựa trên nền tảng Android 16 ngay khi xuất xưởng.

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 Màn hình 6,8 inch HD+ LCD, 144Hz, 1.200 nits Pin / Sạc 8.000mAh / 45W (Sạc ngược 27W) RAM / ROM Tối đa 6GB / 256GB Hệ điều hành Realme UI 7.0 (Android 16)

Giá bán và tính sẵn có

Tại thị trường Ấn Độ, Realme Narzo 100x 5G có hai lựa chọn màu sắc là Flash Orange (Cam) và Midnight Black (Đen). Mức giá khởi điểm cho phiên bản 4GB/128GB là 20.999 INR (khoảng 6,4 triệu đồng). Các phiên bản cao cấp hơn với 6GB RAM có giá lần lượt là 22.999 INR cho bản 128GB và 24.999 INR cho bản 256GB.

Hiện tại, sản phẩm này chỉ được phân phối độc quyền tại thị trường Ấn Độ và Realme chưa có thông báo chính thức về kế hoạch mở bán trên toàn cầu.