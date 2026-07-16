realme Narzo 100x 5G ra mắt với pin 8,000mAh và màn hình 144Hz: Bước tiến mới ở phân khúc tầm trung realme Narzo 100x 5G gây ấn tượng mạnh với viên pin Titan 8,000mAh bền bỉ trong 4 năm cùng màn hình 144Hz mượt mà, tối ưu cho trải nghiệm giải trí dài hạn trong phân khúc giá phổ thông.

realme đã chính thức giới thiệu mẫu điện thoại Narzo 100x 5G tại thị trường Ấn Độ. Đây là sản phẩm chiến lược trong phân khúc tầm trung, tập trung giải quyết bài toán về thời lượng pin và hiệu suất hiển thị cho người dùng phổ thông.

realme Narzo 100x 5G ra mắt với dung lượng pin khủng

Công nghệ pin Titan 8,000mAh và khả năng duy trì bền bỉ

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên realme Narzo 100x 5G là viên pin công nghệ "Titan Battery" với dung lượng lên tới 8,000mAh. Theo thông tin từ nhà sản xuất, thiết bị có khả năng duy trì hoạt động trong 3 ngày chỉ với một lần sạc đầy. Đáng chú ý, tuổi thọ của viên pin này được thiết kế để giữ lại trên 80% dung lượng sau khoảng 1,600 chu kỳ sạc, tương đương với 4 năm sử dụng liên tục.

Về công nghệ sạc, máy hỗ trợ sạc nhanh công suất 45W và sạc ngược có dây 27W cho các thiết bị khác. Một tính năng kỹ thuật đáng giá là công nghệ sạc bỏ qua (bypass charging), cho phép dòng điện đi thẳng vào hệ thống thay vì đi qua pin khi đang thực hiện các tác vụ nặng như chơi game, từ đó giúp giảm thiểu nhiệt độ và bảo vệ tuổi thọ pin.

Các tính năng chính của realme Narzo 100x 5G

Màn hình 144Hz vượt trội trong phân khúc

Dù sở hữu viên pin dung lượng lớn, realme vẫn tối ưu được kích thước thân máy với độ dày 8.8mm và trọng lượng 224 gram. Mặt trước của máy là màn hình LCD 6.8 inch với tần số quét 144Hz – một thông số hiếm thấy ở các dòng máy tầm trung, mang lại trải nghiệm vuốt chạm và chuyển động hình ảnh rất mượt mà.

Màn hình này đạt độ sáng tối đa 1,200 nit, hỗ trợ tốt cho việc quan sát dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Tuy nhiên, để tối ưu chi phí và hiệu năng pin, realme lựa chọn độ phân giải dừng lại ở mức HD+. Đây là một sự đánh đổi kỹ thuật khi so sánh với các đối thủ cùng tầm giá thường trang bị tấm nền Full-HD+.

Mẫu điện thoại tầm trung mới của realme có màn hình 144Hz mượt mà

Cấu hình phần cứng và hệ thống tản nhiệt

Sức mạnh bên trong của Narzo 100x 5G đến từ vi xử lý MediaTek Dimensity 6300, kết hợp với chuẩn RAM LPDDR4X và bộ nhớ trong UFS 2.2. Để duy trì hiệu suất ổn định, realme đã tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi (VC) với diện tích lên đến 5,300 mm², giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả trong quá trình xử lý đa nhiệm hoặc chơi game kéo dài.

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 Màn hình 6.8 inch LCD, 144Hz, 1200 nit, HD+ Pin 8,000mAh, sạc nhanh 45W, sạc ngược 27W Hệ điều hành Android 16 (Realme UI 7.0) Kháng nước/bụi IP65

realme Narzo 100x 5G có camera 50MP chất lượng ở mặt sau

Thông số camera và các tính năng thông minh

Hệ thống quang học của máy bao gồm camera chính độ phân giải 50MP ở mặt sau và camera selfie 8MP ở mặt trước. Điểm mới về thiết kế là hệ thống đèn AI Pulse Light ở mặt lưng, đóng vai trò như đèn tín hiệu thông minh để hiển thị thông báo. Máy được cài đặt sẵn giao diện Realme UI 7.0 dựa trên nền tảng Android 16 mới nhất, hỗ trợ các chuẩn kết nối hiện đại như Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 và đạt chuẩn kháng nước, bụi IP65.

Giá bán và các phiên bản tùy chọn

Tại thị trường Ấn Độ, realme Narzo 100x 5G cung cấp hai lựa chọn màu sắc là Midnight Black (Đen) và Flash Orange (Cam). Mức giá cụ thể cho các phiên bản bộ nhớ như sau:

Phiên bản 4GB RAM + 128GB ROM: 20,999 INR (khoảng 5.73 triệu đồng).

Phiên bản 6GB RAM + 128GB ROM: 22,999 INR (khoảng 6.27 triệu đồng).

Phiên bản 6GB RAM + 256GB ROM: 24,999 INR (khoảng 6.82 triệu đồng).

Với cấu hình tập trung vào dung lượng pin cực lớn và màn hình tần số quét cao, realme Narzo 100x 5G là giải pháp phù hợp cho nhóm người dùng ưu tiên thời gian sử dụng dài và trải nghiệm hiển thị mượt mà trong phân khúc giá phổ thông.