realme Narzo Power 5G ra mắt ngày 5/3: Pin 10,001mAh và màn hình siêu sáng 6500 nits realme chuẩn bị trình làng mẫu Narzo Power 5G với dung lượng pin đột phá 10,001mAh, màn hình AMOLED 144Hz và vi xử lý Dimensity 7400 mạnh mẽ vào ngày 5/3 tới.

Thị trường smartphone sắp đón nhận một tân binh đầy triển vọng từ thương hiệu realme mang tên Narzo Power 5G. Sản phẩm này được định vị là thiết bị sở hữu thời lượng pin vượt trội cùng những thông số kỹ thuật ấn tượng trong phân khúc, hứa hẹn sẽ giải quyết triệt để nỗi lo về năng lượng của người dùng di động.

Xác nhận thời điểm ra mắt và thông số màn hình đột phá

Mới đây, realme đã chính thức xác nhận sẽ tổ chức sự kiện ra mắt Narzo Power 5G vào ngày 5/3. Điểm nhấn đầu tiên của thiết bị nằm ở khả năng hiển thị vượt trội với màn hình AMOLED cong kích thước 6.8 inch. Không chỉ dừng lại ở độ phân giải 1.5K sắc nét, màn hình này còn hỗ trợ tần số quét lên tới 144Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm cực kỳ mượt mà.

realme Narzo Power 5G sẽ ra mắt vào ngày 5/3

Đáng chú ý, độ sáng tối đa của màn hình đạt mức kỷ lục 6500 nits. Đây là một con số rất cao, giúp đảm bảo nội dung hiển thị luôn rõ ràng ngay cả dưới nguồn sáng mạnh hoặc ánh nắng mặt trời trực tiếp. Điều này khẳng định nỗ lực của realme trong việc mang công nghệ hiển thị cao cấp xuống các dòng máy chuyên dụng về pin.

Cấu hình phần cứng và hệ thống camera OIS

Về sức mạnh bên trong, realme Narzo Power 5G được trang bị chipset Dimensity 7400. Để tối ưu hóa trải nghiệm, hãng tích hợp thêm chip AI Hyper Vision+, một giải pháp phần cứng được thiết kế riêng nhằm tăng cường hiệu suất xử lý hình ảnh, cải thiện độ ổn định khi chơi game và tối ưu hóa tài nguyên hệ thống.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý Dimensity 7400 + AI Hyper Vision+ Màn hình 6.8 inch AMOLED, 1.5K, 144Hz, 6500 nits Camera sau Chính 50MP (Sony IMX882, OIS) + Siêu rộng 8MP Camera trước 16MP (Hỗ trợ quay video 4K) Hệ điều hành Android 16 (realme UI 7.0) Độ bền IP66, IP68, IP69

Khả năng nhiếp ảnh của máy cũng không hề bị xem nhẹ. Thiết bị sở hữu camera chính Sony IMX882 độ phân giải 50 megapixel, hỗ trợ chống rung quang học (OIS) giúp chụp ảnh thiếu sáng và quay video ổn định hơn. Đi kèm là ống kính góc siêu rộng 8 megapixel. Phía trước là camera selfie 16 megapixel với khả năng quay phim chuẩn 4K chất lượng cao.

Điện thoại sắp ra mắt của realme có cấu hình ấn tượng

Viên pin 10,001mAh: Trạm năng lượng di động đúng nghĩa

Đặc điểm nổi bật nhất biến realme Narzo Power 5G thành một thiết bị độc nhất chính là viên pin dung lượng 10,001 mAh. Với dung lượng này, người dùng có thể thoải mái sử dụng máy trong nhiều ngày liên tục. Để nạp đầy viên pin khổng lồ này, hãng trang bị sạc nhanh có dây 80W. Thú vị hơn, máy còn có khả năng sạc ngược cho thiết bị khác qua dây với công suất 27W, đóng vai trò như một sạc dự phòng chuyên dụng.

Về phần mềm, thiết bị sẽ được cài sẵn giao diện realme UI 7.0 dựa trên hệ điều hành Android 16. Nhà sản xuất cam kết cung cấp 3 năm cập nhật Android và 4 năm vá lỗi bảo mật, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và an toàn trong thời gian dài. Ngoài ra, độ bền của máy được khẳng định qua hệ thống chứng nhận kháng nước, kháng bụi IP66, IP68 và IP69.

Sản phẩm sẽ có hai tùy chọn màu sắc sang trọng bao gồm Titan Blue và Titan Silver. Bên cạnh Narzo Power 5G, người dùng cũng có thể cân nhắc thêm các lựa chọn hiện có như realme 13+ 5G với khả năng đa nhiệm tốt và màn hình 120Hz mượt mà.