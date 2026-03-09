realme Note 80 ra mắt: Smartphone siêu bền chuẩn quân đội, pin 6.300 mAh giá từ 2,9 triệu đồng realme Note 80 vừa trình làng với điểm nhấn là viên pin khổng lồ 6.300 mAh cùng độ bền chuẩn quân đội MIL-STD-810H, hướng tới phân khúc người dùng phổ thông cần sự bền bỉ.

realme vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone giá rẻ mới nhất mang tên realme Note 80 tại các thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia và Philippines. Được định vị là giải pháp thực dụng cho người dùng cần một thiết bị "nồi đồng cối đá", Note 80 tập trung tối đa vào độ bền vật lý và thời lượng sử dụng pin thay vì chạy đua cấu hình thuần túy.

Tiêu chuẩn độ bền quân đội trên thiết bị giá rẻ

Điểm khác biệt lớn nhất của realme Note 80 so với các đối thủ cùng tầm giá chính là thiết kế đạt chuẩn quân đội MIL-STD-810H. Kết hợp với bộ khung ArmorShell, thiết bị có khả năng sống sót sau các cú rơi từ độ cao lên tới 1,8 mét. Đây là một thông số ấn tượng, bởi phần lớn smartphone hiện nay thường chỉ chịu được va đập ở độ cao dưới 1 mét.

realme Note 80 sở hữu thiết kế đạt chuẩn quân đội MIL-STD-810H, kết hợp bộ khung ArmorShell

Bên cạnh đó, máy cũng được trang bị khả năng chống bụi và nước văng đạt chuẩn IP54. Dù có lớp vỏ bảo vệ kiên cố, realme vẫn duy trì được độ mỏng ấn tượng chỉ 7,94mm và trọng lượng 197g, giúp việc cầm nắm và sử dụng trong thời gian dài không gây mỏi tay.

Giải mã công nghệ pin 6.300 mAh và độ bền 4 năm

Với viên pin dung lượng 6.300 mAh, realme Note 80 vượt xa mức tiêu chuẩn 5.000 mAh thông thường trên thị trường. Hãng cho biết viên pin này hỗ trợ sạc 15W và được tối ưu hóa để duy trì ít nhất 80% dung lượng sau 4 năm sử dụng liên tục. Đây là cam kết quan trọng đối với nhóm khách hàng lao động phổ thông hoặc tài xế công nghệ, những người thường xuyên phải sạc xả pin với cường độ cao.

Màn hình 90Hz và hiệu năng thực dụng

Về khả năng hiển thị, realme Note 80 sử dụng tấm nền LCD kích thước 6,74 inch với độ phân giải HD+. Dù độ phân giải không quá cao, nhưng máy vẫn được trang bị tần số quét 90Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 180Hz, giúp các thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn. Độ sáng tối đa của màn hình đạt 563 nits, mức đủ để quan sát các nội dung cơ bản khi sử dụng ngoài trời.

realme Note 80 sở hữu màn hình LCD 6.74 inch độ phân giải HD+ và tần số quét 90Hz

Sức mạnh bên trong của máy đến từ vi xử lý Unisoc T7250 tám nhân, đi kèm với 4GB RAM. Người dùng có thể lựa chọn giữa hai phiên bản bộ nhớ trong là 64GB hoặc 128GB. Hệ thống camera của máy khá khiêm tốn với cảm biến chính 8MP ở mặt sau và camera selfie 5MP ở mặt trước, chủ yếu phục vụ nhu cầu ghi hình cơ bản và gọi video.

Máy được trang bị con chip Unisoc T7250 tám nhân, kết hợp cùng 4GB RAM

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết realme Note 80

Thông số Chi tiết Màn hình 6,74 inch, LCD, HD+, 90Hz, 563 nits Vi xử lý Unisoc T7250 (8 nhân) Bộ nhớ 4GB RAM | 64GB/128GB ROM Pin & Sạc 6.300 mAh, sạc 15W (Bền bỉ 4 năm) Độ bền MIL-STD-810H, chống rơi 1,8m, IP54 Camera Sau 8MP | Trước 5MP Hệ điều hành Android 15

Tại thị trường Thái Lan, realme Note 80 có mức giá khởi điểm khoảng 3.599 baht (tương đương hơn 2,9 triệu đồng). Với chiến lược tập trung vào độ bền và thời lượng pin, đây hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone giá rẻ dưới 3 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu người dùng đang tìm kiếm một thiết bị có hiệu năng mạnh mẽ hơn và hỗ trợ kết nối 5G, realme 13+ 5G cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc với màn hình 120Hz và sạc nhanh công suất lớn.