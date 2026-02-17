realme P4 Lite ra mắt ngày 20/2: Pin 6,300mAh và độ bền chuẩn quân đội MIL-STD-810H Smartphone giá rẻ mới của realme gây ấn tượng với viên pin dung lượng lớn nhất phân khúc, thiết kế bền bỉ đạt chuẩn quân sự và tích hợp nhiều tính năng AI hiện đại.

realme vừa chính thức xác nhận ngày ra mắt của realme P4 Lite 4G vào ngày 20/2 tới. Đây là mẫu smartphone được định vị ở phân khúc giá rẻ nhưng sở hữu những thông số ấn tượng về thời lượng pin, độ bền và các tính năng hỗ trợ người dùng thực tế.

Thiết kế hiện đại và công nghệ màn hình tối ưu

Loạt ảnh quảng cáo cho thấy realme P4 Lite sẽ có ba tùy chọn màu sắc gồm Vàng biển, Đen huyền và Xanh biển. Máy sở hữu ngôn ngữ thiết kế viền phẳng hiện đại, mặt lưng nổi bật với hai cụm camera tròn và hệ thống đèn LED vòng hỗ trợ nhiều hiệu ứng ánh sáng độc đáo.

realme P4 Lite sẽ ra mắt vào ngày 20/2

Về khả năng hiển thị, thiết bị trang bị màn hình LCD Eye Comfort kích thước 6.74 inch, hỗ trợ tần số quét 90Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 180Hz. Độ sáng tối đa của màn hình đạt 563 nits, đi kèm công nghệ Smart Touch giúp cải thiện độ nhạy và khả năng phản hồi ngay cả khi tay người dùng đang ướt hoặc dính dầu.

Cấu hình ổn định và tích hợp trí tuệ nhân tạo

realme P4 Lite được trang bị bộ vi xử lý 8 nhân sản xuất trên tiến trình 12nm, đạt tốc độ xung nhịp 1.8GHz. Theo các bài kiểm tra hiệu năng, máy đạt khoảng 280,000 điểm AnTuTu. Thiết bị đi kèm bộ nhớ trong 128GB và hỗ trợ công nghệ RAM ảo để tối ưu hóa khả năng đa nhiệm.

Mẫu điện thoại giá rẻ sắp tới của realme sẽ có cấu hình khá tốt

Đáng chú ý, dù nằm ở phân khúc giá rẻ, realme vẫn tích hợp hệ điều hành Realme UI dựa trên Android 15. Máy sở hữu các tính năng AI như Circle to Search, công cụ chỉnh sửa ảnh thông minh và hệ thống giảm nhiễu cuộc gọi bằng trí tuệ nhân tạo, giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Viên pin 6,300mAh dẫn đầu phân khúc

Điểm nhấn lớn nhất trên realme P4 Lite chính là viên pin dung lượng 6,300mAh, con số cao nhất trong phân khúc hiện nay. Theo nhà sản xuất, dung lượng này có thể duy trì thời gian sử dụng lên đến 2 ngày. Máy hỗ trợ sạc nhanh 15W và tính năng sạc ngược 6W qua cổng USB Type-C cho các phụ kiện khác.

Các tùy chọn màu sắc của điện thoại

Về độ bền, realme P4 Lite đạt chuẩn kháng nước và bụi IP54. Đặc biệt, thiết kế của máy đã vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt để đạt chứng nhận độ bền quân đội MIL-STD-810H, đảm bảo khả năng chống chịu va đập tốt hơn trong các điều kiện sử dụng thực tế.

Thông số kỹ thuật chi tiết realme P4 Lite

Thông số Chi tiết Màn hình 6.74 inch LCD, 90Hz, 563 nits Vi xử lý 8 nhân, 12nm, 1.8GHz Bộ nhớ 128GB ROM, hỗ trợ RAM ảo Pin/Sạc 6,300mAh, sạc 15W, sạc ngược 6W Hệ điều hành Realme UI (Android 15) Độ bền IP54, MIL-STD-810H Camera sau 13MP

Hiện tại, mức giá chính thức vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, các nguồn tin dự đoán sản phẩm sẽ có giá dưới 10,000 INR (tương đương khoảng 2.86 triệu đồng), hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone phổ thông chú trọng vào pin và độ bền.