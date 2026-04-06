realme P4R 5G ra mắt ngày 10/6: Pin khủng 8.000mAh và thiết kế đèn LED Pulse Light realme P4R 5G gây chú ý với viên pin dung lượng 8.000mAh, màn hình 144Hz và chip Dimensity 6300. Thiết bị đạt chuẩn độ bền quân đội, dự kiến trình làng vào ngày 10/6.

realme đã chính thức xác nhận lịch ra mắt mẫu điện thoại thông minh thế hệ mới thuộc dòng P-series mang tên realme P4R 5G. Thiết bị dự kiến được trình làng vào lúc 12h trưa ngày 10 tháng 6 (theo giờ địa phương) tại thị trường Ấn Độ. Đây là sản phẩm chiến lược tập trung vào thời lượng pin và độ bền, hướng đến đối tượng người dùng cần hiệu năng duy trì lâu dài.

Thiết kế Floating Light và hệ thống đèn báo thông minh

Về ngoại hình, realme P4R 5G mang đến 3 tùy chọn màu sắc gồm: Titanium Glare, Silver Glare và Lavender Glare. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong thiết kế là ngôn ngữ "Floating Light" hoàn toàn mới. Hãng đã tích hợp hệ thống đèn Pulse Light và AI Power Light ở mặt lưng, cho phép người dùng tùy chỉnh hiệu ứng phát sáng cho các thông báo cuộc gọi, phát nhạc, báo thức hoặc đồng bộ theo nhịp độ khi chơi game.

realme P4R 5G lộ diện với 3 tùy chọn màu sắc cực kỳ thời thượng

Cấu hình phần cứng và khả năng hiển thị 144Hz

realme P4R 5G được trang bị màn hình phẳng với tần số quét lên đến 144Hz, giúp các thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà. Độ sáng tối đa của màn hình đạt 1.200 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Bên trong, máy sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 6300, chạy trên nền tảng realme UI 7.0 dựa trên hệ điều hành Android 16.

Thông số kỹ thuật ấn tượng của mẫu realme P4R 5G

Để tối ưu cho các tác vụ nặng, realme trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi siêu lớn với diện tích 5.300 mm vuông. Thiết bị sở hữu bộ nhớ trong 256GB cùng công nghệ Dynamic RAM (RAM mở rộng) lên đến 14GB, hỗ trợ tốt khả năng đa nhiệm.

Công nghệ pin 8.000mAh và độ bền chuẩn quân đội

Điểm khác biệt lớn nhất của sản phẩm nằm ở viên pin dung lượng 8.000mAh. Theo thông tin từ nhà sản xuất, thiết bị có thể duy trì hoạt động lên tới 3 ngày chỉ với một lần sạc. Máy hỗ trợ sạc nhanh 45W và tích hợp nhiều tính năng quản lý năng lượng như sạc nhánh (bypass charging), sạc ngược cho thiết bị khác và công nghệ "battery health engine" giúp duy trì dung lượng pin trên 80% sau nhiều năm sử dụng.

realme P4R 5G sở hữu viên pin có dung lượng lên tới 8.000mAh

Bên cạnh đó, realme P4R 5G còn chú trọng vào độ bền khi đạt chứng nhận quân đội MIL-STD-810H và khả năng kháng bụi, kháng nước chuẩn IP65. Hệ thống camera sau bao gồm cảm biến chính 50MP tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Bảng thông số kỹ thuật realme P4R 5G

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 Màn hình 144Hz, 1.200 nits Dung lượng pin 8.000mAh Sạc nhanh 45W (Hỗ trợ Bypass Charging) Bộ nhớ 256GB ROM, tối đa 14GB Dynamic RAM Camera chính 50MP AI Độ bền MIL-STD-810H, IP65

Hiện tại, realme chưa công bố kế hoạch phân phối cũng như mức giá cụ thể của realme P4R 5G tại các thị trường khác ngoài Ấn Độ.