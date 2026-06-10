realme P4R 5G trình làng: Pin 8,000 mAh dùng 3 ngày và màn hình 144Hz giá hơn 5 triệu đồng realme chính thức ra mắt P4R 5G tại thị trường Ấn Độ, gây ấn tượng với viên pin khổng lồ 8,000 mAh có tuổi thọ 7 năm, màn hình 144Hz và độ bền chuẩn quân đội MIL-STD 810H.

Sau một thời gian xuất hiện dưới dạng tin đồn, realme đã chính thức giới thiệu mẫu điện thoại realme P4R 5G tại thị trường Ấn Độ. Đây là sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung, tập trung tối đa vào ba yếu tố cốt lõi: dung lượng pin vượt trội, tốc độ làm tươi màn hình cao và độ bền đạt tiêu chuẩn quân sự, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao của người dùng hiện đại.

Đột phá năng lượng với viên pin 8,000 mAh bền bỉ 7 năm

Điểm nhấn quan trọng nhất trên realme P4R 5G chính là viên pin dung lượng lên tới 8,000 mAh. Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết bị có khả năng hoạt động liên tục trong 3 ngày chỉ với một lần sạc đầy. Đáng chú ý, realme cam kết tuổi thọ pin của sản phẩm có thể kéo dài lên đến 7 năm, một con số hiếm thấy trong ngành công nghiệp smartphone hiện nay.

Về hiệu suất sử dụng thực tế, máy có thể đáp ứng 12.5 giờ chơi game Free Fire, 157.4 giờ nghe nhạc, gần 27 giờ lướt web hoặc hơn 21 giờ xem video trên YouTube. Để nạp năng lượng cho viên pin khổng lồ này, realme trang bị công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC 45W. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ sạc bypass (cấp nguồn trực tiếp không qua pin khi chơi game), tính năng làm mát một chạm và khả năng sạc ngược 6.5W cho các thiết bị khác.

Điện thoại sở hữu viên pin khủng 8000 mAh

Màn hình 144Hz mượt mà và độ sáng vượt trội

Dù nằm ở phân khúc giá rẻ, realme P4R 5G vẫn sở hữu màn hình LCD kích thước lớn 6.81 inch với độ phân giải HD+ (1,570 x 720 pixel). Điểm vượt trội của tấm nền này là tần số quét lên đến 144Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 180Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên cực kỳ mượt mà. Với độ sáng tối đa đạt 1,200 nits, realme khẳng định đây là smartphone có màn hình 144Hz sáng nhất trong phân khúc, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

realme P4R 5G gây ấn tượng với màn hình 144Hz mượt mà

Cấu hình ổn định với hệ thống tản nhiệt buồng hơi

Bên trong realme P4R 5G là sức mạnh từ vi xử lý MediaTek Dimensity 6300, kết hợp cùng RAM LPDDR4X và bộ nhớ trong chuẩn UFS 2.2. Để duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài, máy được trang bị hệ thống làm mát bằng buồng hơi có diện tích 5300mm². Thiết bị chạy trên giao diện realme UI 7.9, tích hợp công nghệ Flux Engine của UI 7.0 giúp tăng tốc độ phản hồi hàng ngày thêm 15% và tải ứng dụng nặng mượt mà hơn 22%.

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Hệ thống camera AI và các tính năng thông minh

Về khả năng nhiếp ảnh, máy sở hữu cụm camera kép phía sau với cảm biến chính 50MP tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), khẩu độ f/1.8 hỗ trợ lấy nét tự động. Camera selfie ở mặt trước có độ phân giải 8MP. realme cũng đưa vào nhiều tính năng AI hiện đại như AI Portrait Glow (làm đẹp chân dung), AI Eraser (xóa vật thể), và tích hợp sâu với trợ lý ảo Gemini của Google.

Một điểm nhấn thiết kế độc đáo khác là hệ thống đèn LED xung AI ở mặt lưng. Người dùng có thể tùy chỉnh 9 màu sắc và 5 tốc độ nháy khác nhau, đồng bộ theo nhịp điệu âm nhạc trên Spotify, YouTube Music hoặc dùng làm tín hiệu thông báo cuộc gọi và thông tin trong trò chơi.

Độ bền chuẩn quân đội và giá bán

realme P4R 5G được thiết kế để chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt khi đạt chuẩn kháng nước, chống bụi IP65 và vượt qua bài kiểm tra chống sốc theo tiêu chuẩn quân sự Mỹ MIL-STD 810H. Máy có kích thước tổng thể 166.4 x 78.2 x 8.8mm và trọng lượng khoảng 224 gram.

realme P4R ra mắt với thiết kế bền bỉ

Thông số kỹ thuật Chi tiết Màn hình 6.81 inch LCD, HD+, 144Hz, 1,200 nits Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 Bộ nhớ RAM/ROM 4GB/128GB, 6GB/128GB, 6GB/256GB Dung lượng pin 8,000 mAh, sạc nhanh 45W Camera sau 50MP (Chính) + AI Camera trước 8MP Hệ điều hành realme UI 7.9 (Android) Độ bền IP65, MIL-STD 810H

Tại thị trường Ấn Độ, sản phẩm được bán ra với ba tùy chọn màu sắc gồm Bạc ánh kim, Tím oải hương ánh kim và Titan ánh kim. Mức giá cụ thể cho từng phiên bản như sau: