Realme P4x 4G trình làng: Pin cực đại 8.000mAh và bộ nhớ 256GB trong phân khúc giá rẻ Mẫu smartphone mới của Realme gây ấn tượng với viên pin dung lượng lớn 8.000mAh, màn hình 120Hz và chạy hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng tại Malaysia.

Realme vừa chính thức mở rộng dòng sản phẩm phân khúc phổ thông của mình bằng việc ra mắt Realme P4x 4G tại thị trường Malaysia. Sau sự xuất hiện của phiên bản 5G vào cuối năm 2025, biến thể 4G này tiếp tục nâng cấp khả năng lưu trữ và đặc biệt là dung lượng pin, biến nó trở thành một trong những thiết bị có thời lượng sử dụng bền bỉ nhất trong tầm giá.

Điểm nhấn từ viên pin dung lượng "khủng" 8.000mAh

Điểm đáng chú ý nhất trên Realme P4x 4G chính là viên pin có dung lượng lên tới 8.000mAh. Đây là một con số hiếm thấy trên các dòng smartphone phổ thông hiện nay, vốn thường chỉ dừng lại ở mức 5.000mAh hoặc 6.000mAh. Việc trang bị viên pin lớn giúp thiết bị có thể duy trì hoạt động trong nhiều ngày liên tục với các tác vụ cơ bản.

Realme P4x 4G sở hữu viên pin dung lượng 8.000mAh.

Để tối ưu hóa thời gian sạc cho viên pin khổng lồ này, Realme đã trang bị công nghệ sạc nhanh 45W thông qua cổng USB-C. Dù sở hữu viên pin lớn, máy vẫn duy trì được độ mỏng tương đối ở mức 8,78mm và trọng lượng 219 gram, đảm bảo cảm giác cầm nắm không quá nặng nề cho người sử dụng.

Phân tích cấu hình và khả năng hiển thị

Về mặt kỹ thuật, Realme P4x 4G là sự kết hợp giữa các thông số phần cứng tối ưu cho việc tiết kiệm năng lượng và không gian lưu trữ rộng rãi. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị:

Thông số Chi tiết Màn hình 6.8-inch LCD, 720 x 1.570 pixels, 120Hz Vi xử lý Unisoc T7250 (12nm) RAM/ROM 4GB RAM / 256GB bộ nhớ trong Pin/Sạc 8.000mAh / 45W Camera sau 50MP, quay phim 1080p@30fps Camera trước 5MP Hệ điều hành Realme UI (Android 16)

Thiết bị sử dụng vi xử lý Unisoc T7250 được sản xuất trên tiến trình 12nm. Cấu trúc chip bao gồm hai lõi hiệu năng cao Arm Cortex A75 và sáu lõi tiết kiệm điện Arm Cortex A55. Việc kết hợp một con chip không quá tiêu tốn điện năng cùng màn hình độ phân giải HD+ (720p) là một tính toán chiến lược nhằm kéo dài tối đa thời gian sử dụng pin.

Màn hình của máy có kích thước lớn 6,8 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz giúp các thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn. Độ sáng điển hình đạt mức 700 nits, đủ để hiển thị rõ ràng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Thiết kế và các tính năng bổ trợ

Realme P4x 4G mang đến hai lựa chọn màu sắc thời trang là Trắng Rally và Xanh Phantom. Mặt lưng máy nổi bật với cụm camera chính 50MP hỗ trợ quay video Full HD. Ở mặt trước, camera selfie 5MP được đặt trong phần notch để phục vụ nhu cầu gọi video và chụp ảnh cơ bản.

Các phiên bản màu sắc của Realme P4x 4G.

Bên cạnh cấu hình chính, thiết bị vẫn giữ lại những tiện ích quen thuộc như giắc cắm tai nghe 3.5mm và khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng. Cảm biến vân tay được tích hợp vào cạnh bên, giúp việc mở khóa máy trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Một điểm đáng kinh ngạc là máy được cài đặt sẵn giao diện Realme UI dựa trên nền tảng Android 16 ngay khi ra mắt, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm phần mềm mới nhất và hỗ trợ lâu dài từ nhà sản xuất.

Giá bán và định vị thị trường

Tại Malaysia, Realme P4x 4G được niêm yết với mức giá RM 799 (tương đương khoảng 193 USD hoặc hơn 4,8 triệu đồng). Máy chỉ có một tùy chọn cấu hình duy nhất là 4GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Với mức giá này, thiết bị hướng trực tiếp đến đối tượng người dùng cần một chiếc điện thoại có không gian lưu trữ lớn, pin cực khỏe để làm việc cường độ cao hoặc di chuyển liên tục mà không cần lo lắng về việc sạc pin.