Reany N1 GT: Xe đạp điện đô thị dùng dây đai Gates và pin tháo rời có gì đặc biệt? Reany N1 GT vừa ra mắt với thiết kế tối giản, sử dụng hệ thống truyền động dây đai Gates Carbon Drive ít bảo trì và động cơ hub Mivice. Mẫu xe này hướng đến người dùng đô thị với trọng lượng 19,7 kg và khả năng trợ lực thông minh nhờ cảm biến mô-men xoắn.

Reany vừa chính thức giới thiệu mẫu xe đạp điện N1 GT, một giải pháp di chuyển đô thị kết hợp giữa thẩm mỹ tối giản và công nghệ truyền động hiện đại. Điểm nhấn lớn nhất của mẫu xe này là vẻ ngoài không khác biệt so với xe đạp truyền thống, giúp người dùng dễ dàng hòa mình vào dòng chảy giao thông thành phố mà không gây quá nhiều sự chú ý về yếu tố điện năng.

N1 GT: Stylish e-bike with a hub motor and carbon belt

Thông số kỹ thuật chi tiết của Reany N1 GT

Thông số Chi tiết Động cơ Mivice M080 (Hub motor), 250 W Mô-men xoắn 45 Nm Hệ thống truyền động Dây đai Gates Carbon Drive (Single-speed) Dung lượng pin 360 Wh (Có thể tháo rời) Trọng lượng 19,7 kg Hệ thống phanh Phanh đĩa thủy lực Tektro

Hệ thống truyền động và khả năng vận hành

Thay vì sử dụng xích sắt truyền thống, Reany N1 GT trang bị hệ thống dây đai Gates Carbon Drive. Đây là một nâng cấp đáng giá giúp giảm thiểu đáng kể việc bảo trì, không cần tra dầu mỡ và vận hành êm ái hơn. Xe sử dụng thiết lập đơn cấp (single-speed), loại bỏ bộ đề phức tạp, giúp tối giản cấu trúc xe nhưng đồng thời cũng khiến người lái phụ thuộc nhiều hơn vào sự hỗ trợ của động cơ khi khởi hành hoặc leo dốc.

A Gates carbon belt is used

Sức mạnh của xe đến từ động cơ hub Mivice M080 đặt ở bánh sau, cung cấp công suất 250 W và mô-men xoắn 45 Nm. Điểm quan trọng trong hệ thống này là cảm biến mô-men xoắn tích hợp, cho phép động cơ phản hồi tức thì và mượt mà theo lực đạp của người dùng, mang lại cảm giác lái tự nhiên hơn so với các loại cảm biến tốc độ thông thường.

Giải pháp năng lượng và tính tiện dụng

Reany N1 GT sở hữu viên pin dung lượng 360 Wh. Mặc dù con số này không quá lớn so với các dòng xe đạp điện đường trường, nhưng nó hoàn toàn phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong thành phố. Đặc biệt, viên pin này có thiết kế tháo rời, cho phép người dùng sạc pin thuận tiện tại nhà hoặc văn phòng mà không cần mang cả chiếc xe vào trong.

The battery is removable

Về mặt an toàn, xe được trang bị phanh đĩa thủy lực Tektro, đảm bảo lực phanh ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết. Các phụ kiện đi kèm như hệ thống đèn chiếu sáng tích hợp, chắn bùn và giá đỡ hành lý phía sau được thiết kế theo phong cách tối giản, phù hợp để treo túi hành lý (panniers) thay vì sử dụng kẹp lò xo truyền thống.

Hiện tại, Reany N1 GT có mức giá niêm yết khoảng 2.599 Euro tại thị trường Đức. Thương hiệu này cũng đang mở rộng mạng lưới phân phối khắp châu Âu thông qua cả kênh bán hàng trực tuyến và các đại lý bán lẻ địa phương, thay vì chỉ tập trung vào mô hình bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng.