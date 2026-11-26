Red Bull Salzburg 2-0 Ararat-Armenia: Red Bull Salzburg giành chiến thắng
Red Bull Salzburg được đánh giá cao hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, khi đang đứng hạng 26 với 4 điểm, còn Ararat-Armenia xếp hạng 36 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Red Bull Arena.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Red Bull Salzburg tiếp đón Ararat-Armenia.
- 12'Red Bull Salzburg ép sân
Cầm bóng: Red Bull Salzburg 59% - 41% Ararat-Armenia, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 2.
- 26'Red Bull Salzburg ép sân
Cầm bóng: Red Bull Salzburg 61% - 39% Ararat-Armenia, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 4.
- 36'Thẻ vàng
Phút 36': Karen Muradyan (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 38'Red Bull Salzburg ép sân
Cầm bóng: Red Bull Salzburg 66% - 34% Ararat-Armenia, dứt điểm 9 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 5.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 47'BÀN THẮNG! Red Bull Salzburg (1-0)
Phút 47': Bartosz Mazurek (Red Bull Salzburg) lập công (kiến tạo: Leandro Morgalla). Tỷ số: 1 - 0.
- 49'Thẻ vàng
Phút 49': Gaoussou Diakité (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Foul).
- 50'Red Bull Salzburg ép sân
Cầm bóng: Red Bull Salzburg 62% - 38% Ararat-Armenia, dứt điểm 13 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 5.
- 51'BÀN THẮNG! Red Bull Salzburg (2-0)
Phút 51': Bartosz Mazurek (Red Bull Salzburg) lập công (kiến tạo: Soumaila Diabate). Tỷ số: 2 - 0.
- 57'Thay người
Phút 57' (Red Bull Salzburg): Karim Konate vào sân thay Gaoussou Diakité.
- 62'Red Bull Salzburg ép sân
Cầm bóng: Red Bull Salzburg 62% - 38% Ararat-Armenia, dứt điểm 15 - 3 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 7 - 4; việt vị 2 - 5, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 0 - 5.
- 64'Thẻ vàng
Phút 64': Alexandros Malis (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 66'Thay người
Phút 66' (Ararat-Armenia): Carlos Henrique França Freires vào sân thay Alioune Ndour.
- 66'Thay người
Phút 66' (Ararat-Armenia): Bruno Pereira vào sân thay Edgar·Grigoryan.
- 69'Thay người
Phút 69' (Red Bull Salzburg): Nikolas Veratschnig vào sân thay Leandro Morgalla.
- 69'Thay người
Phút 69' (Red Bull Salzburg): Damir Redzic vào sân thay Edmund Baidoo.
- 72'Thẻ vàng
Phút 72': Zhirayr Shaghoyan (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 73'Thay người
Phút 73' (Ararat-Armenia): Zidane Banjaqui vào sân thay Zhirayr Shaghoyan.
- 73'Thay người
Phút 73' (Ararat-Armenia): Arayik Eloyan vào sân thay Artur Serobyan.
- 74'Red Bull Salzburg ép sân
Cầm bóng: Red Bull Salzburg 64% - 36% Ararat-Armenia, dứt điểm 19 - 5 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 8 - 3; việt vị 3 - 5, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 0 - 5.
- 77'Thẻ vàng
Phút 77': Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 78'Thay người
Phút 78' (Red Bull Salzburg): Umut Deger Tohumcu vào sân thay Yorbe Vertessen.
- 78'Thay người
Phút 78' (Red Bull Salzburg): Aboubacar Sidiki Camara vào sân thay Jesper Lindstrom.
- 82'Thay người
Phút 82' (Ararat-Armenia): Armen Ambartsumyan vào sân thay Karen Muradyan.
- 86'Red Bull Salzburg ép sân
Cầm bóng: Red Bull Salzburg 62% - 38% Ararat-Armenia, dứt điểm 20 - 8 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 8 - 3; việt vị 4 - 5, phạm lỗi 15 - 7, cứu thua 1 - 5.
- 89'VAR
Phút 89': Phạt đền được công nhận — Aboubacar Sidiki Camara (Red Bull Salzburg).
- 90+1'Hỏng phạt đền
Phút 90+1': Karim Konate (Red Bull Salzburg) sút hỏng phạt đền.
- KTKết thúc: Red Bull Salzburg 2-0 Ararat-Armenia
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 02:37 27/11/2026
Red Bull Salzburg được đánh giá cao hơn Ararat-Armenia ở trận đấu này, trước hết nhờ vị trí trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà đang đứng hạng 26 với 4 điểm, trong khi đội khách xếp hạng 36 và chưa có điểm nào. Hai đội gặp nhau lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Red Bull Arena.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng nghiêng về chủ nhà
Khoảng cách giữa hai đội thể hiện khá rõ qua thứ hạng. Red Bull Salzburg hơn Ararat-Armenia 10 bậc và đã có 4 điểm trong túi. Ararat-Armenia đang ở nhóm cuối bảng với 0 điểm.
Đây là cơ sở chính khiến chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, thứ hạng của Red Bull Salzburg cũng chưa phải vị trí an toàn, nên đội bóng này cần một kết quả tốt để củng cố vị thế của mình.
Phong độ gần đây: Red Bull Salzburg thiếu ổn định
Trong 5 trận gần nhất, Red Bull Salzburg thắng 3 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả của họ xen kẽ giữa thắng và thua, cho thấy đội bóng chưa tạo được mạch ổn định. Đáng chú ý, đây là đội vừa thua ở trận gần nhất và sẽ muốn lấy lại tinh thần trên sân nhà.
Dù vậy, việc giành được 3 chiến thắng trong 5 trận cho thấy Red Bull Salzburg vẫn có khả năng cạnh tranh về kết quả. Lợi thế sân nhà là yếu tố hỗ trợ thêm cho họ ở trận này.
Ararat-Armenia: phong độ khá hơn thứ hạng
Ngược lại, Ararat-Armenia có phong độ gần đây khá tích cực so với vị trí của mình. Đội khách thắng 3 và thua 1 trong 4 trận gần nhất, trong đó họ thắng ở trận mới đây nhất.
Điều này cho thấy Ararat-Armenia không đến sân Red Bull Arena với tâm lý hoàn toàn bi quan. Tuy nhiên, việc chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng vẫn là thực tế cho thấy đội còn nhiều việc phải làm.
Điểm then chốt của trận đấu
Với bức tranh hiện tại, Red Bull Salzburg có lợi thế về thứ hạng và sân nhà. Vấn đề của họ là sự ổn định, khi chuỗi phong độ vẫn còn thăng trầm. Ararat-Armenia lại có phong độ gần đây tốt hơn so với vị trí trên bảng.
Nhìn chung, Red Bull Salzburg được xem là bên nhỉnh hơn. Nhưng nếu muốn chiếm ưu thế, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung và tránh những khoảng lơi lỏng mà đội khách đang có phong độ tốt có thể tận dụng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)