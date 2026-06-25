Red Dead Redemption 2 trên PS5: Bản cập nhật 60 FPS bị trì hoãn vì lịch ra mắt GTA 6 Bản cập nhật PS5 cho Red Dead Redemption 2 có thể đã hoàn tất nhưng bị trì hoãn để Rockstar Games tập trung toàn lực cho ngày ra mắt GTA 6 vào tháng 11 tới.

Cộng đồng người hâm mộ Red Dead Redemption 2 (RDR2) từ lâu đã mong đợi một phiên bản nâng cấp chính thức dành cho hệ máy PlayStation 5 (PS5), đặc biệt là khả năng hỗ trợ tốc độ khung hình 60 FPS. Tuy nhiên, những thông tin mới nhất từ giới thạo tin cho thấy sự xuất hiện của bom tấn GTA 6 đang trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành bản cập nhật này của Rockstar Games.

Arthur Morgan trong RDR2.

Lịch trình phát hành GTA 6 và tác động dây chuyền

Theo chia sẻ từ NateTheHate, một nguồn tin rò rỉ uy tín trong ngành công nghiệp game, tình hình phát triển của GTA 6 đang là ưu tiên hàng đầu tại Rockstar Games. Khi được hỏi về thông tin mới liên quan đến bản cập nhật RDR2 trên PS5, NateTheHate cho biết hiện chưa có tiến triển nào mới được công bố chính thức.

Phân tích sâu hơn về vấn đề này, nguồn tin gợi ý rằng Rockstar Games có thể đã hoàn tất phiên bản nâng cấp cho RDR2 nhưng đang chọn cách "cất vào kho". Quyết định này được đưa ra khi dự án GTA 6 vẫn đang đi đúng lộ trình để ra mắt vào ngày 19/11 tới. Việc phát hành một bản cập nhật lớn cho RDR2 vào thời điểm này có thể làm phân tán sự chú ý của thị trường và nguồn lực vận hành của hãng trước thềm sự kiện ra mắt quan trọng nhất trong lịch sử công ty.

Rào cản kỹ thuật trên thế hệ console hiện tại

Mặc dù người dùng PS5 hiện vẫn có thể trải nghiệm Red Dead Redemption 2, nhưng đây thực chất là phiên bản dành cho PS4 chạy thông qua cơ chế tương thích ngược (backward compatibility). Điều này đồng nghĩa với việc trò chơi bị giới hạn ở mức 30 FPS, không tận dụng được sức mạnh phần cứng vượt trội của PS5 để mang lại trải nghiệm mượt mà hơn.

Trong những năm qua, nhiều báo cáo kỹ thuật và tin đồn đã khẳng định Rockstar đang phát triển một bản vá (patch) hoặc một phiên bản tái phát hành để mở khóa hiệu năng. Tuy nhiên, sự im lặng từ phía nhà phát hành khiến người chơi chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.

Chiến lược dự phòng của Rockstar Games

Một giả thuyết đáng chú ý được đưa ra là Rockstar Games sử dụng bản cập nhật PS5 của RDR2 như một phương án dự phòng. Nếu GTA 6 gặp phải bất kỳ sự cố nào dẫn đến việc trì hoãn, bản nâng cấp đồ họa của RDR2 sẽ được tung ra để xoa dịu cộng đồng và duy trì sức hút cho hãng.

Vì GTA 6 hiện vẫn giữ vững lịch trình ra mắt vào tháng 11, Rockstar Games dường như không thấy lý do cấp thiết để tung ra bản cập nhật RDR2 ngay lúc này. Ngay cả sau khi GTA 6 phát hành, có khả năng hãng sẽ đợi thêm vài tháng để ổn định máy chủ và nội dung trực tuyến trước khi quay lại chăm sóc các dự án cũ.

Đối với những người chơi đang chờ đợi trải nghiệm 60 FPS mượt mà trên vùng đất viễn Tây, sự kiên nhẫn vẫn là yếu tố cần thiết nhất lúc này khi mọi tâm điểm của ngành công nghiệp game đều đang đổ dồn về GTA 6.