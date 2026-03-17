Red Magic 11 Air Trace Edition ra mắt: Chip Snapdragon 8 Elite và pin 7000 mAh Red Magic 11 Air Trace Edition gây ấn tượng với hiệu năng từ chip Snapdragon 8 Elite, viên pin dung lượng 7000 mAh và thiết kế màu trắng cam độc đáo cho game thủ.

Red Magic vừa chính thức giới thiệu phiên bản Red Magic 11 Air Trace Edition. Đây là biến thể mới của dòng Red Magic 11 Air ra mắt hồi đầu năm nay, mang đến diện mạo khác biệt với tông màu trắng tươi mới kết hợp các điểm nhấn màu cam đặc trưng, trong khi vẫn duy trì hệ thống phần cứng cao cấp hàng đầu hiện nay.

Màn hình OLED 144Hz tối ưu cho trải nghiệm gaming

Sản phẩm sở hữu màn hình OLED kích thước 6.85 inch với độ phân giải 2,688 x 1,216 pixel. Để đáp ứng nhu cầu khắt khe của game thủ, màn hình này hỗ trợ tần số quét 144Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên đến 960Hz, đảm bảo mọi thao tác vuốt chạm đều đạt độ phản hồi tức thì.

Bên cạnh đó, khả năng hiển thị của máy đạt độ sâu màu 10-bit và bao phủ 100% gam màu DCI-P3. Nhằm bảo vệ thị lực người dùng khi sử dụng trong thời gian dài, nubia đã tích hợp tính năng làm mờ PWM tần số 2592Hz kết hợp cùng công nghệ làm mờ DC, giúp giảm thiểu tình trạng mỏi mắt.

Hiệu năng vượt trội từ nền tảng Snapdragon 8 Elite

Sức mạnh của Red Magic 11 Air Trace Edition đến từ bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3nm của Qualcomm, kết hợp cùng GPU Adreno 830. Thiết bị được trang bị cấu hình bộ nhớ mạnh mẽ với RAM 16GB chuẩn LPDDR5X Ultra và bộ nhớ trong 512GB chuẩn UFS 4.1.

Điện thoại mới của nubia có cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Về phần mềm, máy khởi chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện Red Magic OS 11 tùy biến sâu cho các tính năng hỗ trợ chơi game. Hệ thống loa stereo cùng công nghệ âm thanh Dual Smart PA giúp tăng cường trải nghiệm thính giác trong các trận đấu kịch tính.

Camera ẩn dưới màn hình và dung lượng pin 7000 mAh

Điểm nhấn về thiết kế mặt trước là camera selfie 16MP được ẩn hoàn toàn dưới màn hình, mang lại không gian hiển thị không viền đúng nghĩa. Ở mặt sau, máy thiết lập hệ thống camera kép bao gồm cảm biến chính 50MP và ống kính góc siêu rộng 8MP.

Về thời lượng sử dụng, Red Magic 11 Air Trace Edition sở hữu viên pin dung lượng lớn 7000mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất 80W qua cổng USB Type-C. Theo thông số từ nhà sản xuất, thiết bị có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng lên đến 2 ngày.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Red Magic 11 Air Trace Edition

Thông số Chi tiết Màn hình 6.85 inch OLED, 144Hz, 2,688 x 1,216 pixel Vi xử lý Snapdragon 8 Elite (3nm) RAM/ROM 16GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.1 Pin/Sạc 7000mAh, sạc nhanh 80W Camera sau 50MP (Chính) + 8MP (Siêu rộng) Camera trước 16MP (Ẩn dưới màn hình) Kết nối 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Kích thước/Nặng 163.82 x 76.54 x 7.85mm / 207g

Các tùy chọn kết nối hiện đại nhất cũng được tích hợp đầy đủ bao gồm chuẩn Wi-Fi 7, mạng 5G (NSA/SA), Bluetooth 5.4 và NFC. Sản phẩm hiện có giá bán tham khảo là 599 USD (tương đương khoảng 15.75 triệu đồng).