Red Magic 11S Pro ra mắt ngày 18/5 với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 ép xung Nubia xác nhận trình làng Red Magic 11S Pro vào ngày 18/5 với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 phiên bản Leading Version mạnh nhất hiện nay. Thiết bị gây ấn tượng với khả năng chơi game 2K ở 144fps nhờ hệ thống tản nhiệt chuyên dụng.

Nubia vừa chính thức xác nhận sẽ ra mắt mẫu smartphone chuyên game Red Magic 11S Pro vào ngày 18/5 tới. Đây là phiên bản kế nhiệm hứa hẹn sẽ phá vỡ các giới hạn về hiệu năng di động khi tập trung tối đa vào việc khai thác sức mạnh thô của phần cứng thông qua kỹ thuật ép xung chuyên sâu.

Sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version

Điểm khác biệt lớn nhất trên Red Magic 11S Pro chính là việc sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 phiên bản "Leading Version". Đây là biến thể được tinh chỉnh đặc biệt, cho phép xung nhịp hoạt động ở mức cực cao. Theo quy trình tuyển chọn của Nubia, các chipset phải trải qua ba vòng kiểm tra nghiêm ngặt về điện áp và tần số. Chỉ những con chip duy trì được sự ổn định ở mức xung nhịp 4.74GHz mới được đưa vào sản xuất cho dòng máy này.

Để so sánh, hầu hết các smartphone flagship hiện nay từ Xiaomi, iQOO hay OnePlus chỉ đạt mức xung nhịp tối đa 4.61GHz. Việc nâng mức xung nhịp lên 4.74GHz cho thấy Nubia đang đi theo hướng tối ưu sức mạnh xử lý tuyệt đối thay vì ưu tiên cân bằng năng lượng như các dòng điện thoại phổ thông.

Khả năng hiển thị và hệ thống tản nhiệt chuyên biệt

Red Magic 11S Pro được thiết kế để hỗ trợ hơn 200 tựa game ở độ phân giải lên tới 2K với tốc độ khung hình 144fps. Các công nghệ nội suy khung hình và nâng cấp độ phân giải trong lúc chơi cũng được tích hợp để tối ưu trải nghiệm thị giác cho game thủ. Tuy nhiên, để duy trì hiệu năng ở mức xung nhịp cao trong thời gian dài, Nubia đã trang bị cho máy hệ thống tản nhiệt tiên tiến.

Cụ thể, thiết bị dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống làm mát bằng buồng hơi (VC) kết hợp với quạt vật lý bên trong và dung dịch làm mát. Đây là giải pháp cần thiết để kiểm soát nhiệt lượng tỏa ra từ con chip đã được ép xung, giúp thiết bị không bị giảm hiệu năng (thermal throttling) khi chơi các tựa game nặng như Call of Duty hay Break Through the Dark Zone.

Mở rộng hệ sinh thái với Gaming Tablet 5 Pro

Cùng với smartphone mới, Nubia cũng sẽ trình làng máy tính bảng Gaming Tablet 5 Pro. Thiết bị này sở hữu màn hình OLED 9 inch nhỏ gọn nhưng có tần số quét lên tới 185Hz – mức cao nhất hiện nay trên thị trường máy tính bảng. Tablet 5 Pro cũng được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM lên đến 24GB và bộ nhớ trong 1TB, tạo thành một hệ sinh thái gaming di động mạnh mẽ.

Thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số Red Magic 11S Pro Gaming Tablet 5 Pro Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (4.74GHz) Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình Hỗ trợ 144Hz, 2K OLED 9 inch, 185Hz RAM - Lên đến 24GB Bộ nhớ trong - Lên đến 1TB

Sự kiện ra mắt vào ngày 18/5 tới sẽ là thời điểm Nubia công bố chi tiết giá bán cũng như các tính năng phần mềm độc quyền giúp tối ưu hóa phần cứng ép xung trên cả hai thiết bị mới này.