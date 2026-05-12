Red Magic 11S Pro+ thiết lập kỷ lục hiệu năng trên Geekbench với điểm đơn nhân vượt mốc 4000 nubia chuẩn bị ra mắt Red Magic 11S Pro+ trang bị chip Snapdragon 8 Elite hàng tuyển, ghi nhận điểm hiệu năng đơn nhân phá vỡ mọi kỷ lục trên nền tảng Android.

Mẫu smartphone chuyên game thế hệ mới của nubia, mã hiệu NX809J (Red Magic 11S Pro+), vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench 6 với những con số gây kinh ngạc cho giới công nghệ. Thiết bị này đã ghi nhận điểm đơn nhân đạt mức 4,010 điểm và điểm đa nhân vượt ngưỡng 12,000 trong các bài thử nghiệm nội bộ.

Đây được coi là một cột mốc quan trọng khi chưa có chiếc điện thoại Android nào trước đây thực sự đạt được ngưỡng 4,000 điểm đơn nhân trên nền tảng này. Kết quả benchmark ấn tượng cho thấy sự tập trung tối đa của nubia vào việc tinh chỉnh hiệu năng và khả năng ép xung mạnh mẽ cho dòng sản phẩm chuyên game chủ lực của mình.

Red Magic 11S Pro+ lộ hiệu suất khủng trên Geekbench

Chiến lược chọn lọc chip Snapdragon 8 Elite hàng tuyển

Để đạt được mức hiệu năng vượt trội, nubia tiết lộ hãng đã áp dụng quy trình sàng lọc khắt khe cho linh kiện phần cứng. Cụ thể, Red Magic 11S Pro+ sử dụng những con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 (mã hiệu QTI SM8850) được xếp vào nhóm có chất lượng cao nhất (binning). Những con chip này có khả năng vận hành ở xung nhịp cao lên tới 3,628 MHz mà vẫn duy trì được sự ổn định.

nubia đang thử nghiệm con chip mạnh mẽ nhất cho Red Magic 11S Pro+

Hệ thống tản nhiệt chủ động và công nghệ hỗ trợ gaming

Hiệu năng đỉnh cao chỉ thực sự có giá trị khi máy có thể duy trì được trong thời gian dài mà không bị hạ xung nhịp do quá nhiệt. Red Magic 11S Pro+ được trang bị hệ thống tản nhiệt hầm hố bao gồm quạt làm mát chủ động đã được nâng cấp, buồng hơi (VC) cỡ lớn và các giải pháp tản nhiệt chất lỏng tiên tiến.

Ngoài phần cứng lõi từ Qualcomm, thiết bị còn tích hợp chip gaming tùy chỉnh Redcore R4 cùng phiên bản mới nhất của CUBE Sky Gaming Engine. Hệ thống này cho phép điện thoại tối ưu hóa hơn 200 trò chơi ở độ phân giải lên đến 2K và tốc độ khung hình 144fps thông qua các công nghệ nội suy khung hình và nâng cấp độ phân giải.

Thời điểm ra mắt chính thức

Dòng sản phẩm Red Magic 11S Pro dự kiến sẽ chính thức trình làng tại thị trường Trung Quốc vào ngày 18/05. Trong sự kiện này, nubia cũng được kỳ vọng sẽ công bố thêm một mẫu máy tính bảng chuyên game mới để phục vụ cộng đồng game thủ chuyên nghiệp.