Red Magic Astra 2: Tablet gaming màn hình 185Hz đầu tiên tiến ra thị trường quốc tế nubia xác nhận đưa mẫu máy tính bảng chuyên dụng Red Magic Gaming Tablet 5 Pro ra toàn cầu với tên gọi Red Magic Astra 2. Thiết bị gây ấn tượng mạnh với màn hình OLED 185Hz, hệ thống làm mát chủ động và khả năng giả lập game PC.

nubia vừa chính thức xác nhận sẽ đưa mẫu máy tính bảng chuyên game Red Magic Gaming Tablet 5 Pro ra thị trường quốc tế vào ngày 30/6 tới. Theo chiến lược định danh sản phẩm quen thuộc của hãng, thiết bị này sẽ được đổi tên thành Red Magic Astra 2 khi ra mắt toàn cầu, hứa hẹn trở thành đối thủ nặng ký trong phân khúc tablet hiệu năng cao.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro được xác nhận ra mắt toàn cầu

Màn hình 185Hz: Tái định nghĩa độ mượt trên máy tính bảng

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên Red Magic Astra 2 chính là màn hình OLED kích thước 9.06 inch với độ phân giải 2,400 x 1,504 pixel. Khác với các dòng tablet phổ thông thường dừng lại ở tần số quét 120Hz hoặc 144Hz, Astra 2 đẩy giới hạn lên mức 185Hz.

Việc sử dụng tấm nền OLED thay vì LCD truyền thống giúp thiết bị đạt được độ tương phản sâu, màu sắc rực rỡ và đặc biệt là thời gian phản hồi cực nhanh. Đối với các game thủ chuyên nghiệp, tần số quét cao kết hợp cùng tốc độ phản hồi của OLED sẽ giúp giảm thiểu tối đa hiện tượng bóng ma (ghosting) và độ trễ đầu vào, tạo lợi thế lớn trong các tựa game đối kháng hoặc bắn súng tốc độ cao.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro được xác nhận có màn hình 185Hz mượt mà

Cấu hình đầu bảng và giải pháp tản nhiệt chủ động

Về sức mạnh xử lý, Red Magic Astra 2 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 từ Qualcomm. Đây là con chip hướng đến việc xử lý các tác vụ đồ họa nặng nhất hiện nay. Để duy trì hiệu suất đỉnh cao mà không bị hạ xung do quá nhiệt (thermal throttling), nubia đã tích hợp hệ thống làm mát bằng chất lỏng chủ động bên trong thân máy.

Bên cạnh phần cứng thuần túy, thiết bị còn gây bất ngờ khi tích hợp sẵn trình giả lập PC. Tính năng này cho phép người dùng chơi trực tiếp các tựa game từ nền tảng Steam, biến chiếc máy tính bảng thành một thiết bị chơi game lai (hybrid) linh hoạt giữa môi trường di động và máy tính cá nhân.

Năng lượng và thiết kế tối ưu cho game thủ

Red Magic Astra 2 sở hữu viên pin dung lượng 8,300mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 80W. Một chi tiết thiết kế cực kỳ hiếm thấy trên thị trường tablet là việc máy trang bị tới hai cổng USB-C. Cách bố trí này cho phép người dùng vừa sạc vừa sử dụng các phụ kiện ngoại vi (như tay cầm, tai nghe có dây) ở cả chế độ dọc và ngang mà không gây vướng víu khi cầm nắm.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro sẽ có pin lớn và sạc nhanh ấn tượng

So sánh thông số: Red Magic Astra 2 và iPad Pro M5

Dưới đây là bảng so sánh nhanh giữa Red Magic Astra 2 và mẫu iPad Pro M5 (phiên bản 11 inch) để thấy rõ sự khác biệt về định hướng sản phẩm:

Thông số Red Magic Astra 2 iPad Pro M5 (11 inch) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Apple M5 Màn hình OLED 9.06 inch, 185Hz Ultra Retina XDR 11 inch, ProMotion Tản nhiệt Làm mát chất lỏng chủ động Tản nhiệt thụ động Sạc nhanh 80W (2 cổng USB-C) Hỗ trợ sạc nhanh qua USB-C Tính năng đặc biệt Giả lập Steam PC Apple Intelligence, iPadOS 26

Có thể thấy, trong khi iPad Pro M5 tập trung vào hệ sinh thái AI và khả năng làm việc đa nhiệm với iPadOS 26, thì Red Magic Astra 2 lại dồn toàn lực vào trải nghiệm chơi game thuần túy với tần số quét màn hình vượt trội và hệ thống tản nhiệt chuyên dụng.

Với việc giữ nguyên cấu hình mạnh mẽ từ phiên bản nội địa Trung Quốc, Red Magic Astra 2 được kỳ vọng sẽ tạo nên một chuẩn mực mới cho dòng máy tính bảng chơi game chuyên nghiệp trên toàn cầu.