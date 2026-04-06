Red Magic Gaming Tablet 5 Pro lộ diện: Màn hình 200Hz và chip Snapdragon 8 Elite cực mạnh Mẫu máy tính bảng chuyên game thế hệ mới của nubia dự kiến ra mắt vào tháng 4/2026, trang bị hệ thống tản nhiệt cấp độ máy tính và màn hình OLED siêu mượt mà.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro là mẫu máy tính bảng chuyên chơi game thế hệ tiếp theo đang được nubia chuẩn bị ra mắt. Thiết bị này hứa hẹn sẽ định nghĩa lại trải nghiệm gaming trên thiết bị di động nhờ những thông số kỹ thuật đột phá về cả hiển thị lẫn hiệu năng xử lý.

Thời điểm ra mắt và chiến lược phát hành toàn cầu

Theo chia sẻ từ Jiang Chao, một giám đốc cấp cao của nubia trên mạng xã hội Weibo, Red Magic Gaming Tablet 5 Pro dự kiến sẽ chính thức trình làng vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5/2026. Mặc dù ngày cụ thể vẫn chưa được công bố, đại diện hãng khẳng định đây là thiết bị kế nhiệm xứng đáng cho mẫu Gaming Tablet 3 Pro vốn đã rất thành công trước đó.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro có thể ra mắt vào tháng 4 tới với nhiều tính năng ấn tượng

Đáng chú ý, nubia xác nhận sẽ phát hành sản phẩm này trên thị trường quốc tế. Tương tự như cách thế hệ trước được bán toàn cầu dưới tên gọi Red Magic Astra, mẫu Tablet 5 Pro có thể sẽ bắt đầu hành trình chinh phục người dùng quốc tế ngay trong mùa hè năm nay.

Tablet mới của nubia cũng có thể được phát hành trên toàn cầu

Đột phá công nghệ màn hình và cấu hình phần cứng

Điểm nhấn lớn nhất trên Red Magic Gaming Tablet 5 Pro nằm ở khả năng hiển thị. Thiết bị được kỳ vọng sở hữu tấm nền OLED với tần số quét chạm ngưỡng 200Hz. Thông số này vượt xa mức 165Hz thông thường, biến đây trở thành một trong những chiếc máy tính bảng có màn hình mượt nhất thế giới, tối ưu tối đa cho các tựa game yêu cầu tốc độ phản hồi nhanh.

Cấu hình Red Magic Gaming Tablet 5 Pro được hé lộ

Về sức mạnh bên trong, máy sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (theo thông tin từ nguồn tin rò rỉ). Để duy trì hiệu suất đỉnh cao trong thời gian dài, nubia đã tích hợp hệ thống tản nhiệt cải tiến sử dụng các vật liệu cao cấp thường chỉ thấy trên các hệ thống máy tính cá nhân (PC). Điều này giúp thiết bị giải quyết triệt để bài toán quá nhiệt khi xử lý các tác vụ đồ họa nặng.

Kỳ vọng về mức giá và phân khúc thị trường

Mặc dù mức giá chính xác chưa được tiết lộ, giới phân tích dự báo giá bán của Red Magic Gaming Tablet 5 Pro có thể cao hơn thế hệ tiền nhiệm do chi phí linh kiện bán dẫn và tấm nền màn hình đang có xu hướng tăng. Tuy nhiên, với cấu hình mạnh mẽ và thiết kế tối ưu cho game thủ, đây vẫn là đối thủ đáng gờm trong phân khúc máy tính bảng cao cấp.

Thông số dự kiến Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình OLED, tần số quét lên đến 200Hz Tản nhiệt Vật liệu cao cấp tương đương PC Dự kiến ra mắt Tháng 4 - Tháng 5/2026

Với sự kết hợp giữa chip xử lý hàng đầu và công nghệ hiển thị tiên phong, Red Magic Gaming Tablet 5 Pro đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu công nghệ trong nửa đầu năm tới.