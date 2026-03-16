Red Magic Gaming Tablet 5 Pro lộ diện với màn hình 200Hz và chip Snapdragon 8 Elite nubia chuẩn bị ra mắt Red Magic Gaming Tablet 5 Pro, mẫu máy tính bảng chuyên game sở hữu màn hình OLED 200Hz cùng vi xử lý Snapdragon mạnh mẽ và pin dung lượng 9.000mAh.

nubia đang chuẩn bị làm mới phân khúc máy tính bảng chuyên game với việc phát triển Red Magic Gaming Tablet 5 Pro. Đây là phiên bản kế nhiệm của dòng Red Magic Gaming Tablet 3 Pro, hứa hẹn mang lại những đột phá về phần cứng để tối ưu hóa trải nghiệm eSports trên thiết bị di động.

Hiệu năng vượt trội từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite

Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, Red Magic Gaming Tablet 5 Pro dự kiến sẽ trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC mới nhất. Vi xử lý này tập trung vào việc cải thiện 10-15% hiệu suất GPU và CPU, đồng thời duy trì tốc độ khung hình ổn định trong các bối cảnh đồ họa nặng. Sự nâng cấp này đưa thiết bị trở thành một trong những máy tính bảng Android mạnh mẽ nhất trên thị trường khi ra mắt.

Cấu hình Red Magic Gaming Tablet 5 Pro được hé lộ

Màn hình OLED 200Hz lần đầu xuất hiện trên tablet

Điểm nhấn lớn nhất của Red Magic Gaming Tablet 5 Pro chính là màn hình OLED với tần số quét lên tới 200Hz. Dù kích thước chính xác chưa được công bố, nhiều dự đoán cho rằng thiết bị sẽ có màn hình khoảng 9 inch. Kích thước này giúp nubia cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc tablet gaming cỡ nhỏ, tương tự như đối thủ Lenovo Legion Tab Gen 5 vừa ra mắt gần đây.

nubia sẽ sớm ra mắt chiếc tablet gaming mới của mình

Tần số quét 200Hz mang lại lợi ích rõ rệt cho các game thủ chuyên nghiệp. Trong bối cảnh nhiều tựa game di động hiện nay đã hỗ trợ mức 120FPS, màn hình có tần số quét cao giúp giảm thiểu hiện tượng nhòe chuyển động và độ trễ cảm ứng. Điều này giúp các pha hành động trong game trở nên mượt mà, phản hồi nhanh hơn trong những thể loại game cạnh tranh như bắn súng hay đua xe.

Dung lượng pin lớn và hệ thống tản nhiệt chuyên dụng

Để duy trì sức mạnh cho cấu hình phần cứng tiêu tốn nhiều năng lượng, thiết bị được cho là sẽ tích hợp viên pin dung lượng 9.000mAh. Đi kèm với đó là kỳ vọng về một hệ thống tản nhiệt mạnh mẽ, giúp giữ nhiệt độ ổn định khi chơi game trong thời gian dài. Dự kiến, đây sẽ là một trong những máy tính bảng chơi game tốt nhất trong giai đoạn năm 2026.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các game thủ trong thời gian tới

So sánh với các giải pháp máy tính bảng cao cấp

Bên cạnh các dòng tablet Android chuyên game, thị trường hiện nay cũng ghi nhận sự hiện diện của iPad Pro chip M5 với hiệu năng xử lý ổn định. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở việc Red Magic tập trung tối đa vào các tính năng hỗ trợ game thủ chuyên dụng, trong khi dòng iPad Pro hướng tới sự cân bằng giữa làm việc và giải trí với các tính năng AI từ Apple Intelligence.